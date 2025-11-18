Slušaj vest

Bukti rat na internetu između pevačice Bili Ajliš i tehnološkog mogula Ilona Maska, a povod je Maskov status budućeg prvog svetskog trilijardera. Rasprava o bogatstvu i društvenoj odgovornosti podelila je javnost nakon što je pevačica prozvala ultrabogate, a osnivač Tesle joj nije ostao dužan.

"Zašto ste milijarder?"

Sve je počelo ranije ovog meseca, kada je 23-godišnja pevačica na dodeli nagrada Innovator Awards Wall Street Journala pozvala svetske bogataše da doniraju svoj novac. "Trenutno smo u vremenu kada je svet stvarno, stvarno loš i stvarno mračan, a ljudima je potrebna empatija i pomoć više nego ikada, pogotovo u našoj zemlji", poručila je Ajliš publici.

Bili Ajliš Foto: Shutterstock

"Ako imate novca, bilo bi sjajno da ga iskoristite za dobre stvari i možda ga date nekim ljudima kojima je potreban", nastavila je, uputivši direktno pitanje prisutnima: "Volim vas sve, ali ovde je nekoliko ljudi koji imaju mnogo više novca od mene i ako ste milijarder, zašto ste milijarder?"

Direktna prozivka

Njene izjave poklopile su se s vestima da su Mask i uprava Tesle dogovorili najveći korporativni platni paket u istoriji. Ako ispuni niz zadatih ciljeva u idućih 10 godina, poput isporuke 20 miliona vozila i pokretanja flote od milion samovozećih taksija, Mask bi mogao da postane prvi trilijarder na svetu. Suočena s ovom vešću, Ajliš, čije se bogatstvo procenjuje na 53 miliona dolara, direktno je prozvala Maska, nazvavši ga "je*eno patetičnom pi*kom kukavicom".

Foto: Shutterstock

Maskov kratak i brutalan odgovor

Reakcija Ilona Maska nije se dugo čekala. Na društvenoj mreži X kratko je komentarisao pevačicu uvredljivom izjavom. "Ona nije najbistrija", napisao je Mask.

Podeljene reakcije

Nakon Maskove izjave, brojni obožavatelji stali su u odbranu pevačice. "Ako tako govori o umetnici koja je osvojila Gremija, ne mogu da zamislim šta misli o ostatku nas", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Primećujete kako on zna za ove svetske probleme kojima može da pomogne, a ipak bira da ne uradi ništa. Oh, Bili, uvek ćeš biti u pravu."

Bili Ajliš Foto: Profimedia

Kritike na Maskov račun su se nastavile: "Nazivanje Bili pogrdnim imenima ništa ne menja. Postavila je valjano pitanje o milijarderima i odgovornosti", stoji u jednom od komentara, dok je drugi korisnik bio oštriji: "Nazivati nekoga glupim jer te legitimno kritikuje je neko osnovnoškolsko s*anje."

S druge strane, mnogi su stali na Maskovu stranu, tvrdeći da slavne osobe poput Ajliš nemaju pravo da drugima govore kako da troše svoj novac. "Njegov novac, njegov izbor", jasan je bio jedan korisnik X-a. "Zašto vi svi volite da govorite bogatim ljudima kako da troše novac za koji su je*eno radili", upitao je drugi.

Video: Ilon Mask razvija čipove za mozak