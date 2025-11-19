Slavni glumac završio u bolnici zbog misteriozne bolesti: Osetio nesnosnu glavobolju, urađene hitne analize!
Lijev Šrajber (58) hitno je hospitalizovan u nedelju, nakon što se požalio svom lekaru na nesnosnu glavobolju. Doktor mu je sugerisao da hitno dođe na pregled, a onda je i hospitalizovan. Urađeno je niz testova.
Glumac je mogao da hoda i govori, čime su uklonjeni važćni signali za moždani udar. Nije saopšten uzrok hospitalizacije, a onda se sinoć oglasio njegov portparol: "Iz predostrožnosti, Lijev je otišao u bolnicu na testiranje i danas poslepodne odobreno mu je da se vrati na posao", navodi TMZ.
Čuveni Lijev Šrajber glumio je u filmovima "Scream", "Isle of Dogs", "Spotlight" i "A Small Light", kao i u sedam sezona TV serije "Ray Donovan" gde je do 2013. do 2020. igrao naslovnu ulogu. Prošle godine pojavio se u Netfliksovoj drami "The Perfect Couple" uz Nikol Kidman.
Dobitnik Toni nagrade oženio se 2023. Tejlor Nisen posle šest godine veze. Imaju ćerku Hejzel Bi (2), poznati par sa svojom naslednicom živi u Njujorku.
Šrajber je 11 godina bio u vezi sa glumicom Naomi Votsi sa njom dobio sina Sašu (18) i ćerku Kaj (16), Sa bivšom partnerkom rastao se 2016. Slavna glumica je 2017. započela vezu sa kolegom Bilijem Krudapom, venčali su se 2023.
(Kurir.rs/Žena)
