Lijev Šrajber (58) hitno je hospitalizovan u nedelju, nakon što se požalio svom lekaru na nesnosnu glavobolju. Doktor mu je sugerisao da hitno dođe na pregled, a onda je i hospitalizovan. Urađeno je niz testova.

Lijev Šrajber Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia, CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia, ROGER WONG / INSTAR Images / Profimedia

Glumac je mogao da hoda i govori, čime su uklonjeni važćni signali za moždani udar. Nije saopšten uzrok hospitalizacije, a onda se sinoć oglasio njegov portparol: "Iz predostrožnosti, Lijev je otišao u bolnicu na testiranje i danas poslepodne odobreno mu je da se vrati na posao", navodi TMZ.

Čuveni Lijev Šrajber glumio je u filmovima "Scream", "Isle of Dogs", "Spotlight" i "A Small Light", kao i u sedam sezona TV serije "Ray Donovan" gde je do 2013. do 2020. igrao naslovnu ulogu. Prošle godine pojavio se u Netfliksovoj drami "The Perfect Couple" uz Nikol Kidman.

lijev-srajber0797382710.jpg
Lijev sa suprugom Tejlor Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Dobitnik Toni nagrade oženio se 2023. Tejlor Nisen posle šest godine veze. Imaju ćerku Hejzel Bi (2), poznati par sa svojom naslednicom živi u Njujorku.

Šrajber je 11 godina bio u vezi sa glumicom Naomi Votsi sa njom dobio sina Sašu (18) i ćerku Kaj (16), Sa bivšom partnerkom rastao se 2016. Slavna glumica je 2017. započela vezu sa kolegom Bilijem Krudapom, venčali su se 2023.

(Kurir.rs/Žena)

Nikol Kidman i Lijev Šrajber profimedia-0904904822.jpg
lijev-srajber-i-tejlor-neisen-profimedia0805106323.jpg
lijev-srajber0797382710.jpg
profimedia-0979110361.jpg

