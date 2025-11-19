Slušaj vest

Glumac Slaviša Čurović je svojevremeno otvorio dušu i osvrnuo se na svoju prošlost, pa otkrio da mu majka nije dozvolila da gradi boksersku karijeru.

"Ja sam Srbin iz Crne Gore. Majka mi nije dala da se bavim boksom, bio sam nemiran momak,a sad sam miran čovek. Boks komentarišem već 22 godine, time se bavim dugo. Borio sam se za boks, napravili smo "Arena fight" kanal, tu sam glavni urednik. Imam ćerku, 14 godina, da imam sina pustio bih ga da se bavi boksom, manje povreda ima nego što mislimo, manje smrtnih ishoda i teških ishoda", rekao je on, pa se osvrnuo na glumu:

"Dugo sam čekao za svoju šansu u karijeri, a znao sam iz boksa da se nekada mora čekati, a sad kad dočekas jurišaj, oscilacije u poslu i ga ima previše ili premalo."

Slaviša je priznao i da je u našem glavnom gradu živeo kao beskućnik.

"Pre 6 godina kada mi je majka umrla na rukama, bila je jako bolesna i bio sam beskućnik ovde u Beogradu i da nisam imao divne prijatelje Sergeja Ćetkovića, Borisa Bulića, Danila Bećkovica i još neke divne ljude, da nisam njih imao ne bih opstao. Tad sam se i razveo", rekao je i dodao:

"Verovatno bi se prosečan Amerikanac u toj situaciji sa 36 godina bacio sa terase i završio posao."

U jednom trenutku glumcu su pokazali fotografiju majke, a on je briznuo u plač.

"Jako mi je teško, ona je mlada otišla, molim vas oprostite", rekao je kroz suze i nakon pauze nastavio:

"Slab sam na dve osobe u životu, na moju majku i ćerku, a ćerka ima istu sudbinu istu... Majka je bila najbolji čovek na svetu... Otišla je sa 60, nikada nije imala mira, sve što je imala ostavila je mojoj ćerki."

Slaviša je bio u braku sa koleginicom Tijanom Čurović, a kako otkriva, njegova supruga i majka su se odlično slagale:

"Rekla mi je u testamentu majka: "Znaš šta sine, ti si najbolji čovek, ali usta služe da zadrže jezik, tako da ne pričam previše"... Bili smo jako bliski, znaš da se svekrve i snahe ne podnose, ali moja bivša žena je molila moju majku da živi sa nama - eto to nikad nisam čuo", rekao je on u emisiji "Praktična Žena" i osvrnuo se na razvod kroz koji je prošao:

"Nemojte ljudi da se razvodite molim vas, to je strašno, dete mi je imalo sedam godina... Dete mi je osetljivo, plače za sitnicu. Taj razvod, te suze ćerkine nikada neću zaboraviti... Razvod je katastrofa ako imate decu. Ja sam isto osetljiv, rastrgli bi me da znaju da sam nežan."

Međutim, sedam godina posle razvoda on i Tijana su se pomirili i nastavili da zajedničkim snagama odgajaju ćerku Taju. Uspeli su da prebrode sve što ih je razdvajalo i da sačuvaju svoju porodicu.

- Što bi rekao Arsen Dedić za svoju ženu Gabi Novak, i ja moju ženu zovem Gabi, to ti je suđenica. Mi smo imali neke čudne stvari, prekide od sedam godina, razvod na određeno vreme, očigledno. Naravno, uvek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo. Ali kada ih ne uradimo namerno, onda to nije ništa strašno, namerno je ružno. Desi se da zaglavim sa društvom u kafani do tri-četiri ujutru - bio je iskren tada Čurović, a preneo Nportal.

Glumac nije krio da je tokom detinjstva imao probleme sa bakom, pa je opisao scene koje su dovele do toga da je primao batine.

- Tukla ko Sveti Ilija. Ja ne znam da tako neko može da tuče malu decu, ali je ona tako radila. Ali dobro ona je iz Bara Uskočkih. Ašanin. Ona je ćerka Novaka Ašanina, heroja. Ona je polumuško, a zamalovirdžina. I onda... Bije ko Sveti Ilija. Tako su valjda tamo vaspitavali decu tih godina. Ali ovo su bile 80-te, ona to nije mnogo gledala. Mada šta sam radio nije ni čudo. Ali da je moralo tako - nije sigurno - rekao je Slaviša Čurović.

Otkrio je kada je dobio najviše batina.

- Najviše me je istukla kada sam ukrao vrh za jelku od Roma koji su prodavali ispred Maksima Gorkog, moje osnovne škole. I onda sam se ja time pohvalio komšinici Kandi, kumi kasnije. Ona je prenela babi. Onda je baba tukla sat, dva, da ne postanem lopov kasnije u životu. Onda sam je seo i rekao: "Sve je ovo dobro, ali doći će tata"- rekao je ona gostujući u emisiji "Iz drugog ugla".

