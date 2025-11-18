Slušaj vest

Tinejdžerska kraljica lepote tragično je stradala u sudaru velike brzine sa pikapom u Gvatemali. Petnaestogodišnja Ivana Marcela López Murajes (15) udarila je motorom direktno u vozilo koje joj je išlo u susret. Ni ona ni vozač nisu stigli da zakoče pre nego što se tragedija dogodila.

Mlada misica je sahranjena u rodnoj Gvatemali:

Sudar velike brzine

Pikap, koji je navodno velikom brzinom jurio putem, pregazio je tinejdžerku i vukao je nekoliko metara pre nego što se zaustavio. Ivana je preminula na licu mesta.

Vozač, čiji identitet nije otkriven, priveden je. Motor je ostao zaglavljen ispod šasije vozila u mestu Nueva Koncepción, na jugozapadu Gvatemale, prošlog četvrtka uveče.

Mlada kraljica lepote

Ivana je od detinjstva bila prisutna na školskim i lokalnim izborima lepote. Bila je aktuelna Flor de la Feria Queen 2024–2025 u svom gradu i pripremala se da preda titulu u narednim mesecima.

Na sahrani koja je bila u subotu, njen kovčeg bio je ukrašen lentama sa svih takmičenja na kojima je pobedila. Opština Nueva Koncepción oprostila se od nje dirljivim rečima:

“Ivana će biti upamćena ne samo po svojoj lepoti i šarmu, već pre svega po poniznosti koja ju je oduvek krasila i njenom duhu solidarnosti prema drugima"

Veruje se da za sobom ostavlja roditelje i mlađeg brata.

Vožnja motora sa 15 godina u Gvatemali je ilegalna, iako pojedini izveštaji navode da je imala 16 ili 17 godina. Istraga je u toku.

Slične tragedije u regionu

Srceparajuća vest dolazi samo nekoliko dana nakon smrti još jedne mlade misice, koja je život izgubila u čeonom sudaru sa kamionom.

Smrt Alison Montaño Guerrero

Dvadesetjednogodišnja Alison Montaño Guerrero i njen dečko Jesús Eduardo Severiano García poginuli su kada su ostali zarobljeni u smrskanom vozilu na autoputu Jalostotitlán–Teocaltiche u Meksiku.

Guerrero je samo osam dana ranije, 30. oktobra, bila okrunjena kao Miss Teocaltiche 2025. Studirala je psihologiju i obrazovanje na Univerzitetu u Gvadalahari.

Lokalne vlasti opisale su je kao „pravi izvor ponosa“, dodajući:

“She didn’t just captivate with her beauty – she also proved to be an outstanding young woman with strong values.”

Ubijena manekenka u Ekvadoru

Još jedna bivša kraljica lepote ubijena je u julu u Ekvadoru dok je putovala automobilom sa svojom bebom i partnerom.

Esther Gabriela Murillo Cruz (25) upucana je kada su dvojica na motoru zakucala na automobil u pokretu. Hitno je prevezena u bolnicu u Manti, ali je uprkos naporima lekara ubrzo preminula.

Putovala je autoputem Circunvalación u gradu Manabí, jednim od područja najteže pogođenih organizovanim kriminalom. Esther je osvojila tri lokalna izbora lepote i bila proglašena „Queen of Marabi province“ 2018. godine.

Vest o njenoj smrti potresla je desetine hiljada njenih pratilaca na društvenim mrežama, koji pozivaju vlasti da učine više u borbi protiv kriminala.