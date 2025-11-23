Slušaj vest

Nekada anonimni klinac koji je lutao ulicama Los Anđelesa, Entoni Kidis je danas barem jednako poznat kao „mitski“ pesnik ulica Južne Kalifornije, Džim Morison. Iako su neki ekstravagantni detalji njegovog razuzdanog života dobro poznati, svet rokenrola uvek rado dočekuje tamne priče i skandalozne činjenice o Entoniju Kidisu. Mnoge od tih priča dolaze direktno iz njegove autobiografije "Scar Tissue", a mnoge su još neverovatnije nego što možete zamisliti.

Kada je imao 12 godina krišom preneo 30.000 dolara u kešu za svog oca

Nedugo nakon što se Kidis 1974. preselio u Los Anđeles, njegov otac ga je poveo na poslovno putovanje u Kenošu, Viskonsin. Dok je Blaći Damet tri dana prodavao kokain, svog sina je svakog dana slao u bioskop da gleda isti film o Džejmsu Bondu.

Entoni Kidis Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Kada su se vratili u Los Anđeles, nosili su 30.000 dolara u kešu. Kako se Kidis priseća u "Scar Tissue":

„Tata mi je rekao da ću ja nositi pare, jer ako bi uhvatili nekoga ko izgleda kao on s tolikom količinom novca, odmah bi ga strpali u zatvor… zato smo napravili pojas, napunili ga novcem i zalepili mi ga za stomak.“

Navodno je izgubio nevinost sa 12 godina

Kidis je navodno izgubio nevinost sa 12 godina — sa tada osamnaestogodišnjom devojkom svog oca. Kako piše Lari Slovman, koautor "Scar Tissue":

„Jedne večeri, kada je Entoni imao 12 godina, otišao je s ocem u Rainbow Room, gde je tatina devojka plesala za njega.

Entoni ga je pitao: ‘Tata, mogu li ja da imam svoje prvo seksualno iskustvo s tvojom devojkom?’ A Blaći je odgovorio: ‘Naravno, sine.’

Entoni Kidis Foto: JOERG KOCH / AFP / Profimedia

Vratili su se kući, a njegov otac je u sobi složio veliki krevet od četiri dušeka i stavio devojku pored njega. I tako je Entoni izgubio nevinost. Otac je taj čin beležio video kamerom“.

Rekao je da je jednom tražio kokain po zabitom kamp-naselju s pesnikinjom koja je pisala o njemu okeanske pesme.

„Ponekad sam spajao svoju strast prema drogama i devojkama“, napisao je Kidis u Skar Tisju. Posle jednog koncerta u Južnoj Karolini, pevač je nabavio pola grama kokaina od barmena, brzo ga potrošio i odmah krenuo da traži još. U tom trenutku mu je prišla žena.

„Imala je naš album i rekla mi je da sam joj omiljeni pevač svih vremena. Dala mi je pismo u kojem je, između ostalog, pisalo da je moj… delfin, a njena… okean, i da treba da zaronim u taj okean.“

„Možeš li mi nabaviti malo koke?“ – pitao sam je.

Ubrzo su se oboje našli u nekom zabitom trejler-parku, gde su, naravno, našli još droge.

Entoni Kidis Foto: Lumeimages, Pacificcoastnews. / Pacific coast news / Profimedia

Video je Šer golu

Kidisov otac bio je prijatelj sa Soni i Šer, čiji je sin Šaz bio svega nekoliko godina mlađi od Entonija. Kada se Kidis preselio u Los Anđeles, dosta vremena je provodio s njihovom porodicom — odlazio na žurke, pa čak i na skijanje s njima.

Kada je bio u osmom razredu, Šer (koja se tada već bila razvela od Sonija) ponudila se da ga pričuva, kako piše u njegovoj autobiografiji. Veče su proveli prijatno, Entoni je otišao na spavanje, a Šer se spremala za krevet.

Verujući da on spava, Šer je skinula svu odeću. Kidis je, iz prikrajka, sve video.

Šer Foto: Elisa Leonelli / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osuđen je za seksualno zlostavljanje

Tokom turneje Mother’s Milk, Kidis je osuđen za nepristojno izlaganje i seksualno zlostavljanje nakon koncerta na Džordž Mejson Univerzitetu. Prema optužbi, on se eksplicitno izložio i dodirivao svoj polni organ o lice žene protiv njene volje.

Godinama kasnije, ovaj incident je uticao na javnu kampanju za promociju odgovornog korišćenja kondoma, koju je Kidis opisao. Nakon što su saznali za njegovu presudu iz 1990. godine, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je povukao reklamu, ali je ona i dalje izazvala kontroverzu.

Nezgoda na bazenu

Kidis i njegova majka provodili su mnoge letnje mesece u njegovom rodnom Grand Rapids, Mičigen kada je bio dete. Tamo su on i prijatelji redovno skakali sa železničkih mostova u jezera i reke. Kao srednjoškolac u Los Anđelesu, Kidis je postao dobar prijatelj sa Majkom Balzarijem, koga bolje znate pod imenom Fli. Počeli su da skaču sa zgrada u bazene, postepeno se uspinjući do zgrada od pet spratova.

Entoni Kidis Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Kako je pisao u "Scar Tissue":

„Nisam hteo da zaronim u bazen, ali sam počeo da skačem unazad s zgrade, radeći ‘Supermen’ stvari.“

Ovo je, kao što možete pretpostaviti, bio izuzetno opasan hobi. Na kraju, Kidis je završio u bolnici. Oporavio se od polomljenih leđa, ali povreda je navodno uticala na njegovu pokretljivost i jedan je od razloga njegovih ukočenih plesnih pokreta.

Zaprosio Debi Hari kada je bio dete

Blaći Damet, Kidisov otac, zaluđeno je ušao u pank dok je isti nastajao u Los Anđelesu krajem sedamdesetih. Prema knjizi Lords of the Sunset Strip, Damet je mnogo vremena provodio u klubu Masque, pank klubu na Holivud bulvaru, često vodeći 15-godišnjeg Entonija. Otac i sin su takođe gledali sve velike pank bendove prve generacije iz Njujorka u klubovima poput Viski on the Sunset Strip.

Entoni Kidis Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U februaru 1977. godine, bend Blondie je otvarao nastup za Ramones u Viski klubu, a Kidis i Damet su završili na after-partiju. Tamo je Kidis razgovarao sa frontmenkom Blondi, Debi Hari. Kako piše u "Scar Tissue":

„U to vreme, moj omiljeni album bio je prvi Blondi. Svaka pesma bila je urezana u moju dušu, i bio sam potpuno zaljubljen u Deboru Hari.“

Hari se takođe priseća incidenta, iako tvrdi da je on bio mlađi:

„Zaista sam dobila jedno prosidbu od Entonija Kidisa iz Red Hot Chili Peppers kada je imao oko 8 godina! Čuvam to kao uspomenu. Morala sam da ga odbijem pažljivo.“

Udario u drvo vozeći 145 km/h

Prilikom jedne posete Kidisa porodici, otišao je u Mičigen da poseti porodicu. Na povratku iz bara, u majčinom Subaru automobilu, pritisnuo je gas do daske i onesvestio se. Auto je izleteo na kolovoz i direktno udario u grupu stabala, udarajući glavom u javor. Motor je probio prednji deo auta.

Entoni Kidis Foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP / Profimedia

Srećom, u blizini je živeo paramedik sa ambulantom parkiranom u dvorištu. Čuo je nesreću i odmah došao u pomoć, zajedno sa vatrogascima. Kidis se priseća:

„Paramedici su stajali iznad mene i pitali me ko je predsednik. Odgovorio sam tačno, iako nisam shvatao zašto me testiraju na moždane povrede. Nisam shvatao da mi je cela glava bila raspucana i da ličim na tanjir špageta sa ćuftama.“

Izazvao poternicu u celoj državi kada je pobegao s ćerkom šefa policije

Posle koncerta u Nju Orleansu tokom prve nacionalne turneje benda sredinom osamdesetih, Kidis je upoznao ženu iza bine koju je opisao kao „reinkarnaciju južne verzije Merilin Monro“. Zamolio ju je da mu pravi društvo dok se tušira, što je ona rado prihvatila, prema njegovoj autobiografiji:

„Odmah je skinula odeću i vodili smo ljubav na podu. Poznavao sam je samo pet minuta, ali bio sam siguran u svoja osećanja. Proveli smo noć zajedno, i otkrio sam više o njoj, uključujući da ide u katoličku školu.“ (Ona će kasnije biti inspiracija za pesmu „Catholic School Girls Rule“).

Entoni Kidis Foto: Profimedia

Mlada žena je pratila RHCP u Baton Ruž sledećeg dana. Posle koncerta, povukla je Kidisa sa strane i priznala:

„Moram ti nešto reći. Moj otac je šef policije i cela država Luizijana me traži jer sam nestala. Oh, i pored toga, imam samo četrnaest godina.“

Kako je Kidis reagovao?

„Nisam bio previše uplašen, jer u svom pomalo zabludelom umu znao sam da, ako ona kaže šefu policije da je zaljubljena u mene, neće me odvesti na polje i ubiti, ali želeo sam da je odmah vratim kući.“

Prvo su imali još jedan seksualni odnos pre nego što su razdvojeni.

Uspeh petog albuma Red Hot Chili Peppers odveo je bend širom sveta. 1992. godine, RHCP je nastupao u Australiji i Novom Zelandu, a Kidis se zaljubio u kulturu pacifičkih ostrva. Po završetku turneje, budući da nije imao neposredne obaveze, odlučio je da ostane „Down Under“ dok su ostali članovi benda krenuli kući.

Red Hot Chili Peppers Foto: ANDREAS ALTWEIN / AFP / Profimedia

Goneći za ovom romantičnom vizijom drevnog načina života, Kidis je rekao da je odvojio ceo mesec da bi pešačio kroz ekstremno guste, izolovane džungle Borneoa u društvu holandskog tatu majstora Henka Šifmahera. Putovanje se ubrzo pretvorilo u noćnu moru, a stvari su se veoma brzo izmakle kontroli.

Prve noći u divljini, Kidis je dobio jaku glavobolju. Kada je Šifmaher upalio baterijsku lampu u njegov ušni kanal, izleteo je žohar.

Nedugo zatim, službeni vodiči su izgubili put za sve. Kidis je rekao za Rolling Stone:

„Mislio sam na sebe kako se ljuljam sa vinove loze, igram u džungli, pronalazim orangutane i plešem među egzotičnim cvetovima. Ali sve je postalo više kao ratno iskustvo iz Vijetnama. Svi su brutalno oboleli.“

Na kraju su bili izgubljeni nedelju dana, tokom koje je Kidis dobio denge groznicu, „bolnu, iscrpljujuću bolest koju prenose komarci“, koja izaziva mučninu, temperaturu, jake bolove i druge simptome.

Entoni Kidis Foto: A2902 Achim Scheidemann / DPA / Profimedia

Bio otpušten iz benda zbog zavisnosti od droga

Kada je Red Hot Chili Peppers objavio album The Uplift Mofo Party Plan, jedini koji uključuje sve osnivače benda, snimljen je u periodu velike unutrašnje turbulencije, koja je dostigla vrhunac smrću jednog osnivača i odlaskom drugog.

Kada je RHCP 1984. godine potpisao prvi ugovor o snimanju, gitarista Hilel Slovak i bubnjar Džek Ajrons (Jack Irons) su bend još uvek videli kao sporedni projekat i više su se posvetili svom drugom bendu What Is This?. Kidis i Fli (Flea), s druge strane, bili su potpuno posvećeni RHCP.+++

Slovak i Ajrons su odustali, a zamenili su ih razni muzičari, uključujući bubnjara Klifa Martineza (Cliff Martinez), koji će kasnije komponovati muziku za hvaljeni film Drive. Slovak se na kraju vratio da snimi drugi album benda, Freaky Styley, a Ajrons se pridružio na vreme da završi Uplift.

Entoni Kidis Foto: Darla Khazei / Zuma Press / Profimedia

Njihov rani zvuk je najviše bio pod uticajem LSD-a i drugih psihodelika. Ali psihodelici nisu bili jedine supstance. Slovak i Kidis su se sredinom osamdesetih ozbiljno navukli na heroin, a Kidisova zavisnost je postala toliko ozbiljna da ga je bend navodno kratko otpustio.

Kidis se oporavio dovoljno da završi album, ali Slovak je 1988. godine preminuo od predoziranja, a Ajrons je kasnije napustio bend i završio u Pearl Jam.

Devojka urezala prvo slovo njegovog imena u ruku britvom

Kidis je 1994. godine ponovo ozbiljno pao u zavisnost, nakon pet i po godina apstinencije. Tada je bio u vezi sa modelom Džejmi Rišar (Jaime Rishar). Njihova veza je bila problematična, ali najuznemirujući deo desio se tokom putovanja iz Los Anđelesa u Mičigen da provede praznike s porodicom.

Entoni Kidis Foto: I. Hasegawa / PictureLux / Profimedia

U motelu na jugozapadu, Rišar se zaključala u kupatilo dok je Kidis koristio heroin i pravio „umetnički projekat“ od šljokica kupljenih na benzinskoj stanici, prema njegovoj autobiografiji. Kada je mlada ljubavnica izašla, Kidis je video da je urezala slovo „A“ u ruku britvom.

Kasnije je završio ostatak droge i znao je da ga očekuju teške apstinencijske krize tokom puta. Dok je Rišar vozila, kratko je ublažio simptome gutanjem Najkila (Nyquil), ali ubrzo se teško razboleo.

Zaljubio se u Šinejd O’Kono

Kidis je upoznao irsku pevačicu i autorku Šinejd O’Konor backstage na festivalu 1989. godine; bio je toliko očaran njenim nastupom da tvrdi da se odmah zaljubio. Nedeljama kasnije, sreo ju je na ulicama Los Anđelesa i želeo da „odleti“ sa njom bez odlaganja.

„Oženio bih je odmah na licu mesta,“ napisao je u autobiografiji. Navodno je razvila „tentativnu vezu“ koja se nije razvila dalje od poljubaca.

Pretpostavlja se da je pesma I Could Have Lied napisana o toj aferi. O’Konor je, međutim, demantovala bilo kakvu romansu.

Entoni Kidis Foto: Roth Stock Collection / Everett / Profimedia

Pao u zavisnost ponovo tokom posete zubaru

U januaru 1994. godine, tridesetogodišnji Kidis, koji je tada bio trezan, išao je kod zubara u Beverli Hils da mu izvađe umnjak. Odbio je narkotičke lekove zbog prethodne zavisnosti, ali tokom procedure zubar je shvatio da situacija može da se zakomplikuje i naterao ga da primi Valijum intravenozno.

Taj postupak izazvao je euforiju, a stari plamen zavisnosti se ponovo zapalio.

Igrao je sina Silvestera Stalonea kao dečji glumac

Sredinom sedamdesetih, Kidis je pokušao da bude dečija zvezda, koristeći očeve kontakte da dobije male uloge u filmovima poput Jokes My Folks Never Told Me. 1978. godine, angažovan je da glumi sina lika Silvestera Stalonea u filmu F.I.S.T., nastavku filma Rocky.

Prema njegovim rečima, kada je stigao na set, tražio je od Stalonea malo zajedničkog vremena da razvije odnos:

„Igram tvog sina, pa sam mislio da bismo trebali da provedemo malo vremena zajedno“

Stalone ga je prekinuo: „Ne, ne mislim tako“, i pozvao asistenta: „Neko da dovede ovog klinca. Izvedite ga odavde!“

Kidis je dobio jednu repliku u filmu.

Entoni Kidis Foto: A3274 Andreas Altwein / DPA / Profimedia

Jednom je pomislio da se devojka predozirala, pozvao 911

Tokom turneje za album Californication, Kidis je izlazio sa Kler Eseks. Prema njegovoj autobiografiji, dok su bili visoki u hotelskoj sobi, Eseks je počela da se grči i skoro prestala da diše. Kidis je u panici pozvao 911. Međutim, dok je bio na vezi, Eseks se oporavila, pa je prekinuo poziv.

Ubrzo su policajci došli do vrata. Kidis je sakrio drogu i pribor ćebetom, pokazao Eseks da niko nije predoziran i nastavio da koristi drogu. Kasnije su stigli šerifi, prepoznali ga i otišli, izvinjavajući se.

Rekao je da je hodao po hotelima go nakon što se napio na Jagermaisteru

U ranim danima turneja, Kidis i gitarista Hilel Slovak nisu koristili heroin na putovanjima. Da nadomeste, opijali su se na Jagermaisteru, jer im je to, prema rečima Kidisa, davalo osećaj najbliži drogama.

Dok je bio pijan, Kidis je imao običaj da skida svu odeću i luta po motelima, kuca na vrata slučajnim ljudima.

Entoni Kidis Foto: CESAR RANGEL / AFP / Profimedia

Baka prekinula kontakt sa njim zbog zahvaljivanja Sotoni na dodeli nagrade

Chili Peppers su 1992. godine napravili veliki uspeh na MTV Video Awards. Osvojili su tri nagrade i izveli ludu verziju pesme Give It Away, koja spaja Felinijevu opsesiju haotičnim cirkusima sa '90s zabavom i psihodeličnim performansom.

Dok je primao nagradu za pesmu Under the Bridge, Kidis je nabrojao sve umetnike kojima je želeo da zahvali, počevši sa Sotonom. Njegova baka, ne shvatajući da Entoni šali, raskinula je kontakt s njim. Kasnije joj je pisao pismo objašnjavajući da nije stvarni satanista.

"Pročistio“ svoju krv ozonom da bi sprečio povratak Hepatitisa C

Autobiografija "Scar Tissue" počinje scenom u kojoj Entoni Kidis poziva privlačnu mladu ženu u svoj dom da mu ubrizga „čudesni eliksir“ poznat kao ozon. Iako je početkom 1990-ih testiran kao pozitivan na hepatitis C, pevač tvrdi da je uspeo da pobedi bolest „pročišćavanjem“ svoje krvi ovom supstancom, koja je, prema tvrdnjama, mogla da izleči gotovo sve što postoji.

