Slušaj vest

Šerifova služba okruga Los Anđeles saopštila je da istražuje novu prijavu za seksualni napad protiv hip-hop mogula Šona Didija Kombsa.

Didi trenutno služi četvorogodišnju zatvorsku kaznu u Nju Džerziju, nakon što je ranije ove godine osuđen u federalnom postupku zbog optužbi povezanih sa prostitucijom.

Paf Dedi  Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia, Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Navodi muzičkog producenta iz Floride

Nova prijava dolazi od neimenovanog muzičkog producenta i publiciste sa Floride, koji tvrdi da je upoznao Kombsa tokom foto-sesije u magacinu u Los Anđelesu 2020. godine.

Prema policijskom izveštaju u koji je uvid imala televizija NBC, producent tvrdi da je Kombs tokom snimanja počeo da masturbira ispod majice, zatim se potpuno skinuo i rekao mu da mu „pomogne“.

Producent navodno nije reagovao, a Kombs je nastavio sa nepristojnim ponašanjem pre nego što mu je bacio majicu, stoji u dokumentu.

Šerifova služba Los Anđelesa navodi da je u petak dobila zvaničnu kopiju izveštaja od policije sa Floride i da će sprovesti istragu navoda.

Paf Dedi Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Incident iz 2021. i ranija presuda

U prijavi se takođe opisuje i događaj iz marta 2021. godine, kada, prema tvrdnjama tužioca, dvojica muškaraca stavljaju navlaku preko njegove glave, nakon čega u prostoriju ulazi Kombs i naziva ga doušnikom, prenosi NBC.

Kombs je u julu proglašen krivim za organizovanje putovanja svojih devojaka i muških seksualnih radnika širom zemlje radi učešća u susretima u kojima se prodavala i droga tokom više godina i na više lokacija.

Međutim, oslobođen je optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, koje su ga mogle odvesti u zatvor doživotno.

Mogućnost ranijeg izlaska na slobodu

Prema presudi, Kombs bi trebalo da bude pušten na slobodu u maju 2028. godine, ali bi mogao da skrati kaznu kroz učešće u programima za lečenje zavisnosti i drugim zatvorskim programima.

Ne propustitePop kulturaPaf Dedi ostaje iza rešetaka duže nego što je mislio: Prekršio je niz zatvorskih pravila, evo kad će na slobodu
Paf Dedi
Pop kulturaPaf Dedi se u zatvoru hvali da će uskoro na slobodu: Ubeđen da će mu Tramp potpisati pomilovanje
Tramp progovorio o pomilovanju Didija profimedia-0403973772.jpg
Pop kulturaPaf Dedi proslavio rođendan u zatvoru: Nakon razvratnih žurki, ovogodišnja je potpuno drugačija, evo šta je bilo na meniju!
profimedia-0274383741.jpg
Pop kulturaObjavljena prva fotografija Paf Dedija iz zatvora: Evo kako izgleda ozloglašeni reper
Screenshot 2024-10-12 091957.jpg

STARS SPECIJAL S02 EP06 Izvor: Kurir TV