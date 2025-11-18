Slušaj vest

Jolanda Saldivar, žena koja je osuđena na doživotnu robiju zbog ubistva pevačice Selene Kintanilja 1995. godine. Jolanda je i dalje na izdržavanju kazne, a tokom suđenja se izjasnila da nije kriva iako se sama predala nakon što je zločin otkriven.

Saldívar je tokom godina dala samo nekoliko intervjua nakon što je 1995. godine ubila latino muzičku ikonu. U razgovoru za ABC-jev 20/20, iste te godine, insistirala je da nije namerno pucala u pevačicu.

Ovako je izgledala pevačica koja je osvojila svet:

Tvrdila je:

"Pravili su od mene čudovište, i samo želim da kažem: nisam ubila Selenu. To je bila nesreća i moja savest je čista.“

U dokumentarnoj seriji Selena & Yolanda: The Secrets Between Them iz 2024. godine, Saldívar je ponovo govorila iz zatvora, otkrivajući nove detalje o svom odnosu sa Selenom.

Rekla je:

"Posle toliko godina, mislim da je vreme da se priča ispravi. Znala sam njene tajne. I mislim da ljudi zaslužuju da znaju istinu.“

Odbijena joj je molba za uslovnu slobodu

Po kaznenim propisima, Saldívar je postala prvi put podobna za uslovnu slobodu 30. marta 2025. Međutim, odbijena je.

Texas Board of Pardons and Parole objavio je sledeće:

"Nakon detaljnog razmatranja svih dostupnih informacija, uključujući i poverljive obavljene intervjue, komisija za uslovni otpust donela je odluku da odbije uslovni otpust Jolandi Saldivar i zakazala naredno razmatranje za mart 2030. godine.“

Selena je bila velika zvezda Foto: Selena/youtube

Reakcija Selenine porodice

Porodica pevačice oglasila se na Instagramu, zahvaljujući pravosudnim organima i ističući da Selenino nasleđe nastavlja da živi.

Napisali su da se njena „zaostavština“ i dalje pamti kao „nasleđe ljubavi, muzike i inspiracije“.

Dodali su i sledeće:

"Iako ništa ne može vratiti Selenu, ova odluka potvrđuje da pravda i dalje stoji u odbranu prelepog života koji nam je, i milionima fanova širom sveta, oduzet prerano.“