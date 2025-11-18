Slušaj vest

Novinar Robert Hardman osvetlio je detalje poslednjeg „nepovoljno ocenjenog“ kraljevskog putovanja tadašnjeg princa Čarlsa i princeze Dajane, tvrdeći da odlazak u Južnu Koreju nije bio razlog raspada njihovog braka.

Hardman je u novembru 1992. godine poslat u Seul na svoj prvi inostrani zadatak kako bi izveštavao o četvorodnevnoj poseti para britanskim vojnicima koji su se borili u Korejskom ratu.

Ovo putovanje desilo se samo nekoliko meseci nakon objavljivanja eksplozivne biografije Diana: Her True Story autora Andrjua Mortona, koja je otkrila Dajaninu duboku nesreću i izazvala medijsku buru oko para.

Govoreći u podkastu Daily Maila "Queens, Kings and Dastardly Things", Hardman je osporio tvrdnje da je ovo putovanje bilo „slamka koja je slomila brak“.

On je rekao istoričarki i ko-hostu Keti Vilijams da je medijsko izveštavanje o poseti bilo „nepravedno“, iako je priznao da „nije bilo lako“ za princa i princezu. Hardman je naglasio da, kao kod većine parova koji se na kraju razdvoje, pravi incident koji je završio brak bio mnogo svakodnevni i banalniji.

"Putovanje je bilo poučno iz raznih razloga“, rekao je Hardman.

"Ono što mi je ostalo u sećanju jeste da, s jedne strane, imate kraljevsku sapunicu. Bilo je jasno da im nije lako. Ali sećam se da sam pomislio: svaka čast oboma jer ovo je prilično nepodnošljivo, a oni su ipak trudili da daju svoj maksimum za zemlju.“

Neposredne scene i „The Glums“

"Bilo je trenutaka kada su ih kamere uhvatile kako gledaju u suprotne strane, izgledajući posebno potišteno. Sećam se naslova: 'The Glums' (Tužni par). To mi se činilo nepravednim, jer su zapravo bili na ceremoniji polaganja venca na groblju.“

Hardman se priseća i reakcije jednog službenika iz palate:

"Došao je do novinara i zamerao im se. Rekao je: 'Šta je ovo sa tim glumcima? Oni su na groblju, šta očekujete? Akrobacije?'“

Ipak, priznao je da je postojala istina u tome što je ovo bilo njihovo poslednje zajedničko putovanje:

„Iako ovo nije bio događaj koji je sve okončao, bilo je jasno da će im ovo biti poslednje putovanje zajedno.“

Putovanje u Sandringham, trenutak odluke o razdvajanju

Incident koji je, prema Hardmanu, definitivno završio brak bio je planirani odlazak u Sandringham krajem novembra 1992.

Aristokratske porodice iz cele zemlje dolazile su sa decom na lovni vikend, a od Čarlsa i Dajane se očekivalo da pokažu „jedinstvenu frontu“.

"Treba da bude mnogo porodica tamo i dečaci, Vilijam i Hari, trebalo je da dođu. Dajana je rekla zapravo, ja ne idem. Vodim dečake negde drugde. Čarls je rekao čekaj, ceo vikend je organizovan. A ona je samo rekla: ne, neću to učiniti.“

„Taj trenutak je bio trenutak kada su par pomislio: Ovo ne može dalje. Tada je odlučeno o razdvajanju.“

Zvanična objava razdvajanja usledila je pred Parlamentom od strane premijera Džona Mejdžora 9. decembra 1992. godine.