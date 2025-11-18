Slušaj vest

Pravni tim pokojnog O.Džej. Simpsona zvanično je prihvatio višemilionsko potraživanje koje je podneo Fred Goldman, otac ubijenog Rona Goldmana više od tri decenije nakon što je Goldmanova porodica dobila parnicu za protivpravnu smrt protiv NFL zvezde.

Zahtev poverioca podnet je u julu 2024. na iznos od 57.997.858,12 dolara, „plus sudska kamata na odobreni iznos“, navodi se u dokumentima koje je objavio People, a koje je u Okružnom sudu okruga Klark u Nevadi 14. novembra podneo izvršilac ostavine, Malkolm LaVernje.

Suđenje O Džeju Simpsonu pratio je ceo svet:

Fred je prvobitno podneo zahtev veći od 117 miliona dolara, ali je LaVernje naveo da veruje da Fredova obračunata kamata iako „urađena u dobroj nameri“ nije tačna. Dodao je da će „nastaviti da radi“ sa Goldmanom na „preciznijem“ izračunavanju kamate.

U izjavi za TMZ, LaVernje je rekao da ostavina planira da isplati onoliko koliko bude mogla, kako nastavljaju da prodaju preostale Simpsonove stvari na aukcijama. Takođe je tvrdio da su neki predmeti ukradeni iz ostavine i da sarađuje sa advokatima kako bi ih vratio u posed.

On je dodao da namerava da zatraži od suda da Rona Goldmana nagradi naknadom za savetovanje o upravljanju ostavinom.

Advokatica Goldmanove porodice, Mišel Raferti za People je izjavila:

"Prihvatanje potraživanja od strane izvršioca predstavlja pozitivno priznanje duga. To ne znači i isplatu. Ovo prihvatanje omogućava da se proces nastavi. Nastavićemo da pratimo kako se postupak odvija.“

Podsetnik na staru tragediju

Podsetimo, O. Džej. Simpson je 1995. godine oslobođen optužbi za brutalna ubistva svoje bivše supruge, 35-godišnje Nikol Braun Simpson, i 25-godišnjeg Rona Goldmana, počinjena 1994. godine.

Međutim, naredne godine, Braunova i Goldmanova porodica tužile su ga u građanskom postupku i dobile spor, presuđeno im je više od 33 miliona dolara. O. Džej. je tokom života platio tek mali deo te sume.

Simpson je preminuo od raka u aprilu 2024. u 76. godini, i dalje dugujući porodicama žrtava.

„On (O.Džej) je umro bez pokajanja,“ rekao je tada za People Fredov advokat Dejvid Kuk. „Nije želeo da Fredu da ni dinar, ni nikl, nikada, ništa, nikada.“

Advokat je dodao da su prethodni pravni timovi pokušavali da pristupe NFL penziji koju je Simpson dobijao, ali bez uspeha. Pokušavali su i da obezbede sredstva iz njegovih fondova, ali su stalno nailazili na prepreke.

Nakon vesti o Simpsonovoj smrti, Fred Goldman je za People izjavio da je to za njega bila samo nova rana:

"Ovo je samo podsetnik na to koliko dugo Rona više nema, koliko nam nedostaje i ništa više od toga,“ rekao je.

"Jedino što je danas važno jeste bol od tada do sada. Ništa nije važnije od gubitka mog sina i gubitka Nicole. Ništa nije važnije od toga.“