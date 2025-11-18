Slušaj vest

Princ Johanes Etngen-Valerštajn, naslednik jedne od najuglednijih aristokratskih kuća u Nemačkoj, zaprosio je svoju devojku Luisu Tekstor tokom porodičnog venčanja u Japanu.

Johanes(27) poklonio je Luisi (25) raskošni prsten sa tri safira, a par nije mogao da izgleda srećnije na prelepoj selfi fotografiji kojom su objavili srećne vesti. Oboje blistaju dok poziraju ispred zadivljujućeg pejzaža.

Radostan događaj otkrio je na društvenim mrežama Džonsov otac, princ Karl Eugen zu Etngen-Valerštajn. Ponosni otac je na Instagramu napisao:

„I odjednom ona kaže da! Neizmerno smo srećni zbog oboje zbog njihove hrabrosti, njihovog zajedničkog ‘da’, i svega što je pred njima. Sve najbolje. Neka život ispuni vaša obećanja, možda čak i malo više. Zagrljaji!“

Iako nije široko poznat kao „kraljevski“, Džons je član kuće Etngen, visokorangirane plemićke porodice iz Frankonije i Švabije, koja je upravljala brojnim posedima od 12. do početka 19. veka, piše Tatler. On je, prema navodima Expressa, unuk aktuelnog poglavara dinastije.

Još uvek nije objavljen datum venčanja. Johanes i njegova sada verenica boravili su u Japanu povodom venčanja njegovog ujaka, princa Petera od Sajn-Vitgenštajn-Sajna, koji je u šintoističkoj ceremoniji oženio Jurinu Hatori-Roš, nakon što su se prethodno venčali i u dvorcu Sajn, prenosi Hello! magazin.