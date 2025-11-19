Slušaj vest

Ako bi se pravila neka rang lista bazirana na broju skandala u istoriji prestižnog takmičenja za najlepšu ženu sveta, izbor za Mis Univerzuma 2025. ima najbolje šanse da se nađe na prvom mestu. Ove godine održava se na Tajlandu, učesnice se uveliko pripremaju za veliki dan – finale zakazano za 21. novembar, ali neke su se suočile sa izvesnim problemima. Poslednja vest glasi da su se tri takmičarke otrovale, a jedna tako ozbiljno da je nekoliko dana provela u bolnici.

Lepotice iz svih krajeva planete spremaju se za finale koje će biti održano u petak. Ko ima najviše šansi da ponese lentu sa natpisom Mis Univerzuma 2025? Videćemo... No, burno je i iza kulisa takmičenja, gde se niže skandal za skandalom. Umesto da uživaju na Tajlandu u poslednjim pripremama, neke učesnice prolaze kroz pravu noćnu moru, a sada se na dnevnom redu našlo teško trovanje hranom, na koje su se požalile tri finalistkinje.

Indonežanska predstavnica Sanli Liu (29), jedna od glavnih favoritkinja, prva je prijavila incident. "Upravo sam se otrovala hranom, ali lekari su, srećom, brzo reagovali. Morala sam da otkažem nastup na događaju čim su se pojavili simptomi, bila sam veoma uznemirena".

Prvu pomoć potražile su i Estonka Brigita Šabak (28) i Mađarica Kinčo Deženji (21). Dok su se Brigita i Sanli relativno brzo oporavile i vratile obavezama, predstavnica Mađarske zadržana je u bolnici, gde je provela nekoliko dana.

Incident je izazvao novi talas kritika protiv organizatora izbora za Mis Univerzuma. Mnogi su šokirani zbog brojnih propusta koji prate ovaj važan događaj na međunarodnom nivou. Kako je moguće da je devojkama ugroženo zdravlje na ovaj način i koliko se prate sanitarni standardi, zapitali su se neki... A trovanje hranom je samo poslednji u nizu problema koji prate ovogodišnji izbor.

Podsetimo i na veliki skandal koji je izbio ranije ove godine zbog ponašanja potpredsednika organizacije Mis Univerzum. Navat Icaragrisil javno je uvredio meksičku lepoticu Fatimu Boš – nazvao ju je glupom jer je odbila da učestvuje u promotivnom fotografisanju. Aktuelna Mis, Viktorija Kjer Teilvig, i još nekoliko takmičarki odmah su napustile događaj u znak solidarnosti, a Icaragrisil je privremeno suspendovan.

