Slušaj vest

Važi za najsmernijeg sina Anđeline Džoli i Breda Pita. Za jedne je preslikana majka, za druge klon svog oca. Nakon što je transformisao imidž, prednjači prva grupa komentara pa fanovi glumice ponosno ističu da je Noks Leon Džoli-Pit kopija svoje mame.

Novi imidž

Sin Anđeline Džoli i Breda Pita pojavio se pre nekoliko dana u Los Anđelesu sa novim imidžom, oštrom piksi frizurom u pink boji.

"Ovakva boja kose mu bolje stoji od prethodne", "Ista je majka", kažu fanovi slavne glumice, navodi parade.com.

A neki čak vide sličnost sa frizurom koju je Anđelina Džoli nosila 1998. u filmu "Playing by Heart" pa ističu da je Noks verovatno bio inspirisan tom ulogom svoje majke. U svemu vide i odraz njenog uticaja i njegove privrženosti čuvenoj glumici čiji naslednici neretko oponašaju njen stil.

Šajlo takođe oponašala majku

Ćerka Šajlo je oponašala frizurom njen imidž iz filma "Tomb Raider", dok je Zahara prošle godine na premijeri fima "Maria" nosila haljinu nalik onoj u kojoj se holivudska zvezda pojavila 2004. na dodeli Oskara u Los Anđelesu (model modne kuće Marc Bouwer).

Stajling Zahare podsetio je i na modno izdanje Anđeline Džoli sa snimanja za CR Fashion Book. Glumica je pozirala u odeći svog vintidž brenda, Atelier Jolie. Breda Pita sada skoro niko i ne pominje, iako je i on ranije nosio frizure slične onoj koju bira njegov sin Noks.

Iako je pink kosa rezervisana i za žene i za muškarce, najčešće se opisuje kao ženski stil, pa neki sada Noksa po tome porede i sa Hejli Biber i Lurd Leon, koje su ranije imale frizure u znaku roze boje.

Dan D za Breda Pita - da li će ga se i sin Noks odreći

Anđelina Džoli je ponosno ubrzo nakon rođenja sina Noksa, u julu 2008. godine, rekla da je dečak isti njegov otac Bred Pit. A onda se u međuvremenu razvela od slavnog glumca, kog su su se odrekli skoro svi naslednici, njih petoro. Jedino ovaj tinejdžer nije povukao drastičan potez i odbacio očevo prezime, što je do sada učinila njegova sestra bliznakinja Vivijen, kao i sestre Zahara i Šajlo, ali i braća Medoks i Paks.

U galeriji pogledajte Breda Pita i Anđeline Džoli:

1/12 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia, FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen

Bred Pit nema bilo kakvu komunikaciju sa naslednicima koji su napunili 18 godina, odnosno sa Zaharom, Šajlo i starijim sinovima. Jedino viđa blizance Noksa i Vivijen i to veoma ograničeno.

Postoji mogućnost da i blizanci odluče da prekinu kontakt sa ocem, nakon što 12. jula 2026. napune 18 godina. Posle tog datuma Bred neće imati zakonsku obavezu poseta deci, a ona će moći samostalno da odluče da li žele da obustave komunikaciju sa njim ili ne.

Izvori bliski Bredu Pitu napominju da glumcu veoma teško pada razdvojenost od dece odnosno retke posete, što mu je jedino dozvoljeno. Nema naznaka da bi to moglo da se promeni nabolje.

Buran razvod

Podsetimo, Anđelina Džoli podnela je 2016. papire za razvod od Breda Pita optuživši glumca da je fizički i psihički maltretrao nju i decu tokom leta. Zvanično su se razveli tek u decembru 2024. Džoli je 2023. izjavila da su je deca spasla nakon razvoda.

U galeriji pogledajte fotografije sa venčanja Breda Pita i Anđeline Džoli:

1/8 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Glumica je dobila puno starateljstvo nad ćerkama i sinovima, dok je njenom bivšem mužu dodeljeno pravo povremenih viđanja sa naslednicima, što su mu Šajlo, Zahara, Paks i Medoks uskratili nakon što su napunili 18 godina.

Za Noksa su ranije govorili da je slika i prilika svojih roditelja, čak i više nego njegova sestra Šajlo, čiju lepotu opisju kao "matematički prezicnu podelu gena njenih roditelja".

Kako vreme prolazi, a nema pomaka u odnosu Breda i njegove dece, sve ređi su i komentari da ćerke i sin liče na njega. Uticaj genetike se ipak ne može prenebegnuti.

(Kurir.rs/Žena)

Pogledajte video: Tajne Bred Pitovog mladolikog izgleda