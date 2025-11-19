Slušaj vest

Britanska nacionalna televizija BBC uputila je retko izvinjenje kraljevskoj porodici, a posebno Ketrin, princezi od Velsa, nakon što se suočila s lavinom negativnih reakcija javnosti zbog svog prenosa povodom Dana sećanja. Naime, princezu su tokom prenosa oslovljavali njenim devojačkim prezimenom.

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Midlton s Dana sećanja:

1/10 Vidi galeriju Kejt Midlton na obeležavanju Dana primirja u Prvom svetskom ratu Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, Arthur Edwards/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, Arthur Edwards/The Sun / PA Images / Profimedia

Izvinjenje nakon pritužbi

U izjavi objavljenoj 14. novembra, BBC je priznao da je primio pritužbe nezadovoljnih gledalaca jer tokom izveštavanja o Danu primirja nije korišćena ispravna titula princeze od Velsa. "Tokom našeg izveštavanja o komemoracijama povodom Dana primirja, pogrešno smo Ketrin, princezu od Velsa, nazvali Kejt Midlton; to su bile greške tokom sati prenosa uživo za koje se izvinjavamo. Tokom našeg izveštavanja o Danu primirja generalno, Ketrin smo nazivali njenom ispravnom titulom", stoji u saopštenju.

Reakcije su stigle čak i od članova Parlamenta. Džim Šenon, zastupnik za Strangford u Severnoj Irskoj, napisao je na društvenoj mreži X: "Podsetnik za BBCNews da edukuje svoje voditelje da princeza od Velsa nije 'Kejt Midlton' od 2011. Njena ispravna titula je Ketrin, princeza od Velsa. Neka bude ispravno."

Foto: Alexander Seale / Avalon / Profimedia

Problem zvan "Kejt Midlton"

Nakon venčanja s princem Vilijamom 2011. godine, kraljica Elizabeta im je dodelila titule vojvode i vojvotkinje od Kembridža. Nakon kraljičine smrti 2022, kralj Čarls imenovao je svog najstarijeg sina novim princem od Velsa, čime je njegova supruga postala princeza od Velsa.

Uprkos tome, mnogi novinari i dalje koriste njeno devojačko prezime, posebno u elektronskim medijima, jer je pojam "Kejt Midlton" daleko najpopularniji među korisnicima interneta koji traže vesti o kraljevskoj porodici. Analiza Gugl trendova pokazuje da pretrage za "Kejt Midlton" značajno nadmašuju one za "princeza Kejt", "princeza Ketrin" ili "Ketrin, princeza od Velsa". Zbog toga mnoge medijske kuće, uključujući i "People", nastavljaju da koriste ime "Kejt Midlton" u naslovima i pri prvom spominjanju kako bi čitaoci lakše pronašli sadržaj koji ih zanima, prenosi Index.hr.

Venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ime, titule i buduća uloga

Kada princ Vilijam postane kralj, njegova supruga formalno će biti poznata kao kraljica supruga, titula koja se daje ženi vladajućeg kralja. U javnosti će biti poznata kao kraljica Ketrin, slično kao što je sada supruga kralja Čarlsa poznata kao kraljica Kamila. Zanimljivo je da Kamila nikada nije javno koristila titulu princeze od Velsa iz poštovanja prema pokojnoj princezi Dajani.

Iako je javnosti poznata kao Kejt, princeza preferira da je zovu Ketrin. To potvrđuje i kraljevski biograf Robert Džobson, koji u svojoj knjizi "Catherine, the Princess of Wales" navodi da je još 2008. godine poslala imejl prijateljima moleći ih da je zovu punim imenom. Svoju sklonost potvrđuje i potpisivanjem poruka s "Ketrin", kao što je to učinila na vencu koji je položila povodom Dana sećanja.

Princ Džordž i Kejt Midlton na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu, nose crvene makove u znak počasti palim vojnicima Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Angažmani u nedelji sećanja

Princeza je prisustvovala nizu događaja tokom nedelje posvećene sećanju. S najstarijim sinom, 12-godišnjim princem Džordžom, bila je na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu 8. novembra. Sledećeg dana pridružila se princu Vilijamu, kralju Čarlsu, kraljici Kamili i drugim članovima kraljevske porodice na službi povodom Nedelje sećanja u Londonu.

Na sam Dan sećanja, 11. novembra, Kejt je sama predstavljala kraljevsku porodicu na Službi sećanja kod Spomenika oružanim snagama u Nacionalnom memorijalnom arboretumu, što je bio njen prvi samostalni dolazak na taj godišnji događaj.

Video: Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luija na krunisanju