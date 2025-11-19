Slušaj vest

Udala se, razvela, udala za sina bivšeg muža, a onda bivšeg muža hladnokrvno ubila. Jedna od najjezivijih priča proširila se planetom nakon što su detalji devijatnih porodičnih odnosa, a potom ubistva, isplivali u javnost i rasvetlili jednu od najmonstroznijih ličnosti današnjice. U pitanju je bivša glumica u filmovima za odrasle po imenu Devin Mičels (47).

Nakon jednog od najšokantnijih slučajeva porodičnog nasilja koji je potresao Nevadu, glumica iz filmova za odrasle iz Las Vegasa proglašena je krivom za ubistvo bivšeg supruga Džonatana Vileta (46), kojem je, prema optužnici, odsekla glavu i bacila je u komšijski kontejner. Sve to bila je u tajnom braku sa njegovim sinom.

Devin Mičels

Ona će kaznu čuti u januaru, suočava se sa mogućnošću doživotnog zatvora.

Telo pronašla majka

Telo muškarca pronašla je majka je 6. avgusta 2023. godine u njegovom domu u Hendersonu. Ostala je šokirana prizorom tela "umotanog u ćebad i oblivenog krvlju", navodi se u policijskom izveštaju, dok glava nikada nije pronađena.

Bio je poliven hemikalijama, što je, prema tužilaštvu, pokušaj prikrivanja tragova. Tokom suđenja, porotnicima su prikazane fotografije sa mesta zločina, uključujući i one na kojima se vidi telo bez glave.

Na snimku policijskog ispitivanja prikazanom u sudnici, Mičels je tvrdila da je Vileta udarila "predmetom nalik svećnjaku" dok mu je davala masažu u spavaćoj sobi.

"Nije rekao ništa. Samo je prestao da se pomera", rekla je detektivima.

Istražitelji su zatim otkrili najšokantniji deo priznanja: Mičels je navodno priznala da je sama odsekla glavu bivšem mužu, stavila je u korpu za veš, odvezla je do svoje kuće i bacila u komšijski kontejner.

Kada je čula kamion za đubre, samo je izgvoorila: "Eto, tišao je. Baj, baj".

Ljubavni trougao sa sinom

Inače, Mičels i Vilet venčali su se 2012, a razveli 2018. Nakon razvoda ubrzo je ponovo došlo do zbližavanja među bivšim supružnicima, ali je ona istovremeno bila u tajnom braku sa njegovim sinom iz prethodne veze - Devijerom Viletom (29).

Navodno je brak sa Devijerom opisivala kao "brak iz pogodnosti". Tužilaštvo tvrdi da je Mičels bila ljubomorna na bivšeg muža, posebno nakon što je on dobio puno starateljstvo nad njihovim zajedničkim sinovima. Prema svedočenjima, Vilet je u trenutku ubistva planirao da se preseli nazad kod bivše supruge i svog sina.

Odbrana je pokušala da optuži Devijera, ali je on pred porotom negirao bilo kakvu umešanost u očevu smrt.

Priznanje, pa poricanje

Iako je tužilaštvo predstavilo Mičels kao hladnokrvnog ubicu, njeni advokati su tvrdili da fizički nije bila sposobna da odseče glavu muškarcu njegove građe, ističući da nije pronađen nijedan alat ili oružje koji bi se mogli povezati sa zločinom. Takođe, nije bilo svedoka ni audio snimaka koji bi potvrdili tok događaja.

Zanimljivo je da je prošle godine priznala krivicu za ubistvo drugog stepena, imala bi pravo na uslovnu slobodu nakon 15 godina. Međutim, tokom izricanja kazne, neočekivano je povukla priznanje. Najpre se izvinila porodici žrtve, a zatim dramatično tvrdila da je zapravo - nevina.

"Znam da niko ne veruje da sam nevina, ali mogu da dokažem svoju nevinost. I neću prestati da se borim", izjavila je u sudnici.

Time je sporazum propao i slučaj je vraćen na suđenje.

Presuda i kazna

Nakon višenedeljnog suđenja i svedočenja punih jezivih detalja, porota ju je proglasila krivom za ubistvo s predumišljajem. Mičels će kaznu dobiti 8. januara i suočava se sa doživotnom robijom, sa ili bez mogućnosti uslovnog otpusta. Tužilaštvo je potvrdilo da neće tražiti smrtnu kaznu.

