Glumica Milica Milša, koja se nedavno dirljivom porukom oprostila od reditelja Mihaila Vukobratovića, nikada neće moći da prihvati odlazak roditelja i brojnih prijatelja, te kaže da je svaki odlazak dragog bića ponor pakla.

- Čovek nikad nije spreman da se oprosti od svojih milih i dragih. Svi ti odlasci koje sam imala poslednjih nekoliko godina jesu ponor pakla. Dragi prijatelji koji su otišli, roditelji, s tim se teško izborite i da nastavite dalje, iako znate da su oni tu, njihove energije sa vama, da će uvek biti. Mislim da svako biće koji voli nekog i kojeg vole upada u taj ponor pakla, ali se iz tog ponora mora dići upravo zbog njih - rekla je Milica Milša gostujući u emisiji "Na ivici pakla".

Korona joj odnela prijatelje

Za vreme korone, Milica je izgubila velki broj prijatelja.

- Ne prihvatam, ne dam ja našeg Milana. Posle su i drugi ljudi odlazili, kolege. Evo divni Neša (Nenadović) Tika... Lane, Boris, Marko... Mnogo drugih ljudi - rekla je glumica kroz suze.

Odlazak roditelja je teško prihvatila.

- Nikada niste spremni. Ne postoje godine za roditelje. Ne postoje ni bolesti za roditelje da možete da budete spremni da ih izgubite. Uvek se nadate i nikada niste spremni. Ne može vam nikada biti u redu. Koliko god godina da oni imaju i vi. Moj tata je imao 78 godina kada je preminuo, nisam bila spremna. Posle mama je otišla. Daleko od toga da sam bila spremna. Teča, Aca, moja svekrva Sloba. Sve se to desilo u 10 meseci. Nismo bili spremni iako su bili bolesni. Znate da su uvek s vama, da živite s tim, a oni bi želeli da nama bude dobro.

Sina rodila na četvrtoj godini studija

Najveću sreću i zadovoljstvo doživela je kada je na svet donela sina Antonija na četvtoj godini FDU.

- Antonije je rođen 9. aprila, a moja diplomska predstava, moja klasa je otvorila novi Atelje 212 predstavom "Čekajući Godoa" Bora Draškovića u maju. Tu sam bila najponosnija kada sam se porodila i išla na neku kontrolu posle recimo nedelju dana pešačila sam i razmišljala: "Da li ljudi shvataju koliko je ovo fantastično što sam ja mama". Tada sam baš bila zadovoljna. Išla sam ponosno tim ulicama i osećala se kao kraljica.

Milica je sama želela da odgaja sina.

- To je bila moja odluka. Ja sam želela tako. Negde sam čitala po nekim novinama: "Dečko je ostavio". Ne,mene niko nije ostavio. Ja sam sa mojom bebom iz porodilišta otišla, zato što nisam želela da nastavim život tamo. Ne znam kog je pola osoba koja je to napisala, verovatno u glavi te osobe da svaka žena koja se porodi želi da bude i hoće da bude robinja. Nije tako, treba raditi ono što je najbolje za vaše dete. Ja sam uradila ono što je najbolje za moje dete. To je moja odluka. To je najpametnija odluka koju sam u životu donela - rekla je Milša, pa nastavila:

- Ja sam uvek radila da bude najbolje mom detetu. Vi kada postanete roditelj, vi ne postojite više. Niste vi na prvom mestu. Primat ima to malo biće. Tako da se sve radi za to malo biće. Kako bi rekla: "Niko nije pobegao od kolača". To je jasno.

"Nisam htela da se venčamo"

Prema njenim rečima, Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko.

- Nemamo mi šta da pričamo. Svi vole da pitaju, čeprkaju. Nema tu ničega. Jednostavno tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebali smo da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila. Videla sam da neće da štima. Jasno k'o dan. Apsolutno nema šta više tu da se priča - bila je direktna Milica.

Milica je decenijama u skladnom braku sa Žarkom Jokanović, a njihov odnos je sinonim za harmoniju i ljubav.

- Žarko je divan čovek. On je divan prema svima. On je pametan, inteligentan, zabavan, duhovit, plemenit. Žaca je stvarno poseban. Uživanje je biti sa njim. Sreća je kada imate nekog ko je takav. u svom okruženje. Žarko je takav koji će svima pomoći i koji je tu za svakog. Blagoslov je imati njega u svom okruženju - zaključila je Milica.

