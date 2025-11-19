Džim Keri, Tejlor Momsen u filmu Kako je Grinč ukrao Božić

Uvrštavanje novih članova Kuće slavnih rokenrola na ceremoniji u Los Anđelesu bila je jedinstvena prilika za prizore koje nismo gledali 25 godina.

Džim Keri i Tejlor Momsen ponovo su se okupili 25 godina nakon što su zajedno glumili u filmu „Kako je Grinč ukrao Božić“.

Džim Keri, Tejlor Momsen na ceremoniji Kuće slavnih rokenrola Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Šezdesettrogodišnji glumac i tridesetdvogodišnja nekadašnja glumica, sada pevačica grupe The Pretty Reckless, viđeni su kako se smeju i grle na ceremoniji uvrštavanja u Kuću slavnih rokenrola 2025. godine u subotu uveče u Los Anđelesu.

To je prvi put da su se zvezde ponovo srele otkako su radile zajedno na svom hit filmu koji je izašao u novembru 2000. godine.

"Prošlo je 25 godina — ludo je"

„Nismo se videli otkako smo snimali Grinča“, rekao je Keri novinarima, na šta je Momsen dodala: „Da, prošlo je 25 godina. Ovo je ludo.“

Keri je u kultnom filmu glumio Grinča, jednu od svojih najpoznatijih uloga do danas, dok je Tejlor tumačila lik Sindi Lu Hu — jednu od prvih uloga tada mlade glumice, koja je kasnije imala zapaženu ulogu u seriji „Tračerica“ (Gossip Girl).

Razlog okupljanja: Soundgarden u Kući slavnih

Ovo dvoje su se u Los Anđelesu našli povodom uvrštavanja benda Soundgarden u Kuću slavnih. Keri, koji je bend pokojnog Krisa Kornela upoznao još tokom devedesetih u emisiji Saturday Night Live, održao je govor povodom uvrštavanja preostalih članova sastava.

Džim Keri, Tejlor Momsen u filmu Kako je Grinč ukrao Božić Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Momsen je, zajedno sa svojim bendom The Pretty Reckless — koji je bio predgrupa Soundgardenu na koncertu 17. maja 2017. godine, poslednjem nastupu Krisa Kornela pre njegovog samoubistva — izvela pesme „Rusty Cage“ i „Black Hole Sun“.

Emotivne reakcije fanova

Ovaj susret mnoge je emotivno pogodio.

Na društvenoj mreži X nizali su se komentari: „Vraćam se nazad, puštam The Pretty Reckless Christmas i idem ružno da plačem“, „Mislio sam da objavljuju snimanje nastavka“, „Ovo je prelepo“, „Kao da se nisam osećala dovoljno staro“, „Oboje su rok zvezde“, „Sindi Lu Hu je stvarno odrasla“, „Baš sam završio sa gledanjem filma pre sat vremena.“

Kultni status filma

Džim Keri, Tejlor Momsen u filmu Kako je Grinč ukrao Božić Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Film Rona Hauarda „Kako je Grinč ukrao Božić“, u kojem su glumili još i Kristin Baranski, Bil Irvin, Entoni Hopkins i Džoš Rajan Evan u poslednjoj ulozi pre smrti, objavljen je 2000. godine i zaradio gotovo 350 miliona dolara.

U kratkom roku postao je jedan od najomiljenijih božićnih filmova, a zeleni mrgud Grinč — jedan od najpoznatijih božićnih likova ikada.

