Na Tajlandu se odvija jedno od najiščekivanijih takmičenja za Mis Univerzuma, a društvene mreže su preplavljene najnovijim snimcima i fotografijama. Među takmičarkama je i Jelena Egorova, Mongolka koja predstavlja Srbiju, i njeni snimci uveliko izazivaju pažnju u našoj zemlji.

Defile u nacionalnom kostimu

Takmičarke su izašle na pistu u nacionalnim kostimima zemalja koje predstavljaju. Na snimku se vidi trenutak kada Jelena šeta binom, sa osmehom, u haljini koja bi trebalo da simbolizuje Srbiju. Međutim, korisnici društvenih mreža se pitaju na koji način ova haljina predstavlja našu zemlju, tvrdeći da nikakve veze nema sa njom. Ako uporedimo sa srpskom nacionalnom nošnjom, haljina Jelene Egorove nimalo ne podseća na nju, a Instagram korisnici su je i oštro komentarisali: "Ona nije ni prošla pored srpske narodne nošnje", "Kakav je ovo kostim, šta ovde asocira na Srbiju?"...

Da skandal bude veći, kada se pojavila predstavnica lažne države Kosovo, njen kostim su mnogi uporedili s narodnom nošnjom Crne Gore.

Podeljene reakcije

Organizacija Miss Serbia, koja tradicionalno bira misice, izrazila je nezadovoljstvo, tvrdeći da Jelena nije prošla kroz klasičan nacionalni konkurs i da njen izbor "urušava kredibilitet izbora". Na društvenim mrežama komentari su raznoliki: neki kritikuju, nazivajući njen izbor "uvozom misice", dok drugi s ironijom komentarišu da je Srbija sada predstavljena od strane Mongolke.

Ceo slučaj pokreće šira pitanja o nacionalnom identitetu i kriterijumima izbora: ko zapravo ima pravo da predstavlja jednu zemlju i šta znači biti njen ambasador u svetu lepote. Jelena poručuje da je njeno srce srpsko i da identitet nije samo pitanje porekla, već i vrednosti koje nosimo u sebi. Kritičari, međutim, tvrde da takvo "uvođenje" kandidatkinja remeti tradiciju i očekivanja javnosti.

Nema je na nezvaničnom spisku favorita

Predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, zasad se nije našla u top 30 favorita prema nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist našem timu.

Ko može da učestvuje na izboru za Mis Univerzuma

Da bi neka zemlja učestvovala na ovom rakmičenju, potrebno je da lokalna kompanija ili fizičko lice kupi lokalna prava učešća putem franšizne naknade. Naknada uključuje prava na imidž, brend i sve što je vezano uz izbor. Vlasnik franšize često vraća franšizu organizaciji Miss Universe, koja je preprodaje novom deoničaru. Preprodaja franšize od jednog vlasnika drugome ponavlja se često u istoriji događaja, ponekad zbog kršenja ugovora ili finansijskih razloga. Broj učesnica varira zbog franšize izbora usklađene sa rasporedima koji se podudaraju sa redovnim kalendarom, ali se od 1989. godine broj stabilizovao na iznad 70 zemalja.

Kandidatkinja se uglavnom bira na nacionalnom izboru, ali pojedine zemlje imaju i interni odabir. Australija je do 2000. do 2004. birala misicu preko modne agencije. Organizatori Mis Univerzuma ne preporučuju takve kastinge. A pomenuta zemlja se 2005. vratila nacionalnom izboru lepote. Mongolka Jelena Egorova rekla je da ima srpski pasoš.

Kulturne barijere i previsoke franšizne naknade sprečavaju pojedine države da učestvuju na takmičenju lepote. Do 2024. samo su dve države učestvovale na izboru svake godine, od osnovanja 1952. U pitanju su Francuska i Kanada.

Takmičenje je najpopularnije u delovima Amerike, Afrike i Azije, posebno u zemljama poput Filipina, Kolumbije, Perua, Venecuele, Južne Afrike, Francuske, Tajlanda i Indonezije i naarvno, SAD.

Od 2021. dozvoljeno je transrodnim ženama da se takmiče. Misica iz Španije Anđela Ponce bila je 2018. prva transrodna takmičarka u istoriji. Naredne godine Swe Zin Htet iz Mjanmara postala je prvao lezbijka koja je učestvovala na izboru.

Ranije je vladalo pravilo da takmičarke ne smeju da budu u braku, ili da imaju poništen brak, da ne mogu biti trudne, ili da imaju dete kao i da do kraja svog mandata, ako pobede, ne smeju da se venčaju. To pravilo je ukinuto 2022. i od 2023. misice mogu da budu udate, trudne ili da imaju decu.

Takmičarke ne smeju da budu mlađe od 18 godina. Pojedine zemlje dozvoljavaju na svojim nacionalnim izborima da učesnice budu mlađe od te granice, a ukoliko baš one pobede, moraju da ih zamene ili drugoplasirana devojka ili neka druga takmičarka. Poslednjih godina vodilo se računa da misice imaju fakultetsku diplomu i da su već zaposlene.

Pre dve godine najavljeno je da će se promeniti gornja granica za godine. Ranije su misice morale da imaju između 18 i 28 godina,a 2024. saopšteno je da "svaka odrasla žena ima pravo da se bori za krunu", piše Blic žena.

