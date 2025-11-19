Slušaj vest

Kejtlin Džener, rođena kao Vilijam Brus Džener 28. oktobra 1949. u Majnt Kisku u saveznoj državi Njujork, već decenijama živi pod reflektorima javnosti - prvo kao olimpijski šampion, zatim kao stub rijaliti imperije Kardašijan-Džener, a danas kao jedna od najpoznatijih transrodnih žena na planeti.

Prvi osećaj "da nešto nije kako treba"

Kao dečak Brus je bio toliko nemiran i pun energije da mu je otac dao nadimak "Bruiser". Naizgled tipično detinjstvo 1950-ih krilo je, međutim, tajnu koja će ga pratiti decenijama.

Brus Džener Foto: PCN Black, PCN Photography / Alamy / Profimedia

Već sa osam ili devet godina, mali Brus počinje da se ušunjava u ormare svoje majke i sestara, isprobava njihove haljine i marame, pažljivo obeležava gde šta stoji kako niko ne bi primetio da je nešto pomereno. Kasnije je pričao kako tada nije imala reči da objasni šta oseća, ali ni mesto gde može da sazna informacije. Internet nije postojao, a tema rodnog identiteta bila je praktično nepoznata u širem društvu. Sve što je znao bilo je to da se, dok nosi žensku odeću, oseća dobro, mirnije i bliže sebi.

Istovremeno, postajao je sve veća sportska nada. U srednjoj školi bio je zvezda košarkaškog, fudbalskog i atletskog tima, osvajao je takmičenja u skijanju na vodi, proglašavan je za najkorisnijeg igrača u više sportova. To spoljašnje "savršeno muško" savršeno je prikrivalo unutrašnju konfuziju.

Kasnije je priznao da je često posmatrao druge muškarce i mislio: "Vidi kako je opušten u svojoj koži." A onda bi pogledao žene i pomislio koliko su "srećne što mogu da se probude i jednostavno budu to što jesu", dok je on imao osećaj da je "zaglavljen negde između".

Put do olimpijskog trona

Krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, Brus Džener se potpuno posvećuje atletici, posebno desetoboju - disciplini koja traži i brzinu, i snagu, i izdržljivost. Na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. osvaja tek deseto mesto, ali upravo taj neuspeh postaje motivacija za radikalan "revanš" u Montrealu 1976.

Uz ogromnu podršku svoje prve supruge, Kristi Skot, s kojom se venčao 1972, Brus živi spartanski život: Kristi radi kao stjuardesa, on noću prodaje osiguranje da bi imao od čega da živi, a danju trenira do iznemoglosti. Cilj je samo jedan - zlato u desetoboju.

Montreal donosi upravo to: 26-godišnji Brus Džener obara svetski rekord, uzima zlato i biva proglašen "najvećim sportistom na svetu". U usijanoj atmosferi Hladnog rata, američki atletičar koji slama konkurenciju iz Sovjetskog Saveza postaje savršen simbol američke snage i samopouzdanja. Usledile su reklame, nastupi u emisijama i status oličenja američkog sna.

Privatno, situacija je bila daleko složenija. Dok je javnost slavila olimpijskog heroja, Brus je i dalje u tajnosti oblačio žensku odeću i borio se s pitanjem - da li će ikada moći da živi kao žena.

Brakovi, porodični život i dvostruka stvarnost

Sa Kristi Skot dobija dvoje dece - Burta i Kasandru. Kristi je, prema sopstvenom svedočenju, bila prva kojoj je Brus ikada pomenuo da "ima problem s time kako doživljava svoj rod", ali je to u početku bilo svedeno na priču o "povremenom oblačenju ženske odeće". Sistem poricanja i pokušaja da "sve nekako legne na svoje" trajao je godinama.

Brus Džener i Linda Tompson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Nakon razvoda od Kristi, Brus se 1981. ženi Lindom Tompson, bivšom devojkom Elvisa Prislija, sa kojom dobija sinove Brendona i Brodija. I taj brak se raspada u velikoj meri zbog njegovog unutrašnjeg konflikta. Linda će kasnije u tekstu za Hafington post opisati koliko joj je bilo teško da shvati da je muž kojem se divila zapravo žena zarobljena u muškom telu, ali je naglasila da podržava njegovu hrabrost i pravo da živi autentično.

U kasnim 1980-im Brus započinje hormonsku terapiju, uzima estrogen, radi operaciju nosa, uklanja bradu elektrolizom, ali staje pre potpune tranzicije. U tom periodu se poverava sestri Pam, koja u početku teško razume o čemu se radi, ali kasnije postaje jedan od stubova podrške.

Početkom 1990-ih upoznaje Kris Kardašijan, koja se upravo razvodila od poznatog advokata Roberta Kardašijana. Brus je već nekoliko godina bio na hormonima i imao primetne grudi. Kada joj je to otkrio, Kris prihvatila da "ponekad nosi žensku odeću", ali nije zalazila dublje u njegovo iskustvo rodnog identiteta. Venčali su se 1991. i ušli u zajednički projekat.

Kris Džener i Brus Džener Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Sa Kris dobio je dve ćerke, Kendal (1995) i Kajli (1997), dok iz njenog prvog braka prihvata Kortni, Kim, Kloi i Roba. O njima već sve znamo.

Brus nastavlja da živi dvostruki život. Pričao je kako je držao motivacione govore kao "muški heroj", a kada bi sišao sa bine osećao se kao prevarant. Zato je u hotelskoj sobi oblačio žensku odeću i hodao hodnicima da se oseti "ispravno".

Rijaliti koji je promenio sve

Kada je 2007. počeo da se snima rijaliti o Kardašijankama, Brus, tada još javno muškarac, postaje "dobri, pomalo zbunjeni otac" u senci snažnih ženskih likova - Kris, Kim, Kloi, Kortni, a kasnije i Kendal i Kajli. On je zadužen za humor, očinski autoritet i povremeno "pritiskanje kočnice" deci koja žive u svetu kamera, glamura i skandala.

(sa leva na desno) Kim Kardašijan, Kajli Džener, Kendal Džener, Kris Džener, Kloi Kardašijan Foto: Printscreen/ Instagram/ kimkardashian

Saobraćajna nesreća i veliki iskorak

U februaru 2015. godine, dok je još zvanično Brus Džener, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u Malibuu. Njegovo vozilo udarilo je u automobil kojim je upravljala 69-godišnja Kim Hau. Ona je poginula, a protiv njega na kraju nije podignuta krivična optužnica. Ipak. građanske tužbe i medijska hajka stavljaju ga pod ogroman pritisak.

Kasnije će otvoreno reći da je te noći razmišljao o samoubistvu - o tome da ode u sobu, uzme pištolj i "jednim potezom okonča bol". Na kraju odustaje, zato što želi "da vidi kako će priča da se završi". Ta odluka vodi ga direktno u najvažniji televizijski intervju u njegovom životu.

"Ja sam žena"

U aprilu 2015. Brus Džener sedi naspram novinarke Dajen Sojer u specijalnoj emisiji "20/20" na televiziji ABC i izgovara rečenicu koja će obići svet: "Ja sam žena".

Intervju gledaju stotine miliona ljudi. Bivše supruge šalju poruke podrške, majka Ester kaže da je "ponosna sada više nego kada je kao Brus stajao na pobedničkom postolju u Montrealu". Za mnoge transrodne osobe širom sveta, to je prvi put da neko tako poznat i "herojski" otvoreno govori o nečemu što i same proživljavaju.

Kejtlin Džener nekada je bila Brus Džener Foto: EPA / NINA PROMMER

Nekoliko meseci kasnije, na naslovnoj strani Veniti fera izlazi novo poglavlje priče: fotografija u korsetu s naslovom "Zovite me Kaitlin". Taj trenutak cementira novi identitet u javnosti i zatvara poglavlje "Brus".

Iste godine Kaitlin prima nagradu Artur Eš za hrabrost na dodeli ESPY priznanja, drži emotivan govor posvećen transrodnim tinejdžerima i žrtvama nasilja i počinje sopstveni rijaliti "I Am Cait", koji prati njena prva iskustva nakon tranzicije.

Memoari i zaokret u odnosima

Iako je deo porodice javno podržao tranziciju, odnosi iza kamera nisu bili glatki. Memoari "Tajne mog života" iz 2017. godine, u kojima Kaitlin govori o svom braku s Kris, o ulozi Roberta Kardašijana u suđenju O. Džeju Simpsonu i o osećaju da je u porodici često bila potisnuta, dodatno komplikuju odnose. Kim javno govori da se naljutila nakon čitanja knjige, Kloi prekida komunikaciju, a Kris tvrdi da neke stvari "jednostavno nisu tačne".

Istovremeno, Kejtlin jasno iznosi svoje konzervativne političke stavove. Otvoreno podržava Republikansku stranku i Donalda Trampa, ulazi u politiku i kandiduje se na izborima za guvernera Kalifornije. Kampanja je medijski vrlo vidljiva, ali na kraju beleži vrlo skroman broj glasova i brzo se završava. Posle toga, Kejtlin ostaje politički glasna, ali bez velike institucionalne uloge.

Smrt Sofije Hačins

Još jedan veliki udarac u privatnom životu dolazi leta 2025. kada u jezivoj nesreći u Malibuu poginula Sofija Hačins, dugogodišnja prijateljica, saradnica i menadžerka, koju je javnost upoznala kroz rijaliti i kasnije projekte.

Kejtlin Džener nekada je bila Brus Džener Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Veliki povratak pred kamere

I dok se privatni život odvija u znaku tuge i političkih kontroverzi, na televiziji se odvija nešto što će obradovati fanove rijalitija: 2025. godine objavljen je trejler za sedmu sezonu Kardašijanovih, u kojem se, posle pet godina odsustva, pojavljuje i Kejtlin Džener.

U kadrovima iz trejlera vidi se kako ulazi u njihov luksuzni dom, odevena ležerno. Najstarija deca komentarišu da se "stari, poznati likovi vraćaju", a mediji naglašavaju da će upravo prisustvo povratak Kejtlin doneti novu težinu i emociju sezoni u kojoj se najavljuju i ozbiljne drame - od navodnog pokušaja atentata na Kim do porodičnih strahova i napetosti.

