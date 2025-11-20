Slušaj vest

Američki reper Eminem pokrenuo je tužbu protiv australijske kompanije za proizvodnju odeće i opreme za plažu pod nazivom "Swim Shady", tvrdeći da je njen naziv previše sličan njegovom zaštićenom rep pseudonimu Slim Shady.

Kako prenosi BBC, u septembru je Eminem, pravog imena Maršal Brus Meters III, podneo formalni pisani zahtev američkoj Kancelariji za patente i žigove, zatraživši poništenje zaštitnog znaka dodeljenog pomenutoj kompaniji. U skladu s američkim zakonom, kompanija mora da odgovori na taj zahtev do sledeće nedelje. Advokati 53-godišnjeg repera optužili su brend sa sedištem u Sidneju da stvara "lažne asocijacije" s Eminemom.

Kompanija se brani

Uprava kompanije "Swim Shady" je BBC-ju rekla da će "braniti svoje vredno intelektualno vlasništvo". Naziv kompanije registrovan je u septembru 2023. prema australijskom regulatoru poslovanja, a izvorno je pokrenut pod nazivom "Slim Shade". Zvanično je pokrenut 2024. godine. Brend prodaje suncobrane, torbe i ostalu opremu za plažu.

Ranije ove godine brend je podneo zahtev da se u SAD naziv "Swim Shady" zaštiti, što je tada i odobreno. Međutim, ubrzo nakon toga Eminemov tim je podneo zahtev za poništenje. Eminem je podneo prigovor i na naziv brenda u Australiji.

Sudski dokumenti pokazuju da je Eminem zaštitio naziv "Slim Shady" u Sjedinjenim Državama 1999, kada je izdao istoimeni album. Međutim, u Australiji je naziv "Slim Shady" zaštitio i registrovao tek u januaru 2025.