Američki reper Eminem pokrenuo je tužbu protiv australijske kompanije za proizvodnju odeće i opreme za plažu pod nazivom "Swim Shady", tvrdeći da je njen naziv previše sličan njegovom zaštićenom rep pseudonimu Slim Shady.

Kako prenosi BBC, u septembru je Eminem, pravog imena Maršal Brus Meters III, podneo formalni pisani zahtev američkoj Kancelariji za patente i žigove, zatraživši poništenje zaštitnog znaka dodeljenog pomenutoj kompaniji. U skladu s američkim zakonom, kompanija mora da odgovori na taj zahtev do sledeće nedelje. Advokati 53-godišnjeg repera optužili su brend sa sedištem u Sidneju da stvara "lažne asocijacije" s Eminemom.

Eminem Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Kompanija se brani

Uprava kompanije "Swim Shady" je BBC-ju rekla da će "braniti svoje vredno intelektualno vlasništvo". Naziv kompanije registrovan je u septembru 2023. prema australijskom regulatoru poslovanja, a izvorno je pokrenut pod nazivom "Slim Shade". Zvanično je pokrenut 2024. godine. Brend prodaje suncobrane, torbe i ostalu opremu za plažu.

Ranije ove godine brend je podneo zahtev da se u SAD naziv "Swim Shady" zaštiti, što je tada i odobreno. Međutim, ubrzo nakon toga Eminemov tim je podneo zahtev za poništenje. Eminem je podneo prigovor i na naziv brenda u Australiji.

Foto: AP Paul Sancya

Sudski dokumenti pokazuju da je Eminem zaštitio naziv "Slim Shady" u Sjedinjenim Državama 1999, kada je izdao istoimeni album. Međutim, u Australiji je naziv "Slim Shady" zaštitio i registrovao tek u januaru 2025.

Eminem je slavu stekao 2000. godine, kada je izdao hit singl "The Real Slim Shady", koji mu je doneo Gremija za najbolji rep solo nastup. Njegovi advokati su rekli da je naziv postao "prepoznatljiv i poznat", te se isključivo povezuje s njegovom rep karijerom.

