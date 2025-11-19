Slušaj vest

Klaudija Šifer za najveći deo javnosti važi za kraljicu sofisticiranosti. Neprikosnovena po lepoti, čuvena Nemica ipak nije bila imuna na golotinju koju njena ćerka uveliko promoviše. Ali, postoji razlika.

Šokirala objavama

Ćerka slavne manekenke Klaudije Šifer, Klementin Von, ima 21 godinu. Na Instagramu je juče priredila šok objavivši fotografije dekoltea koji je istaknut na najbombastičniji mogući način. Pozirala je sa prijateljicama, a u seriji slika je i ovakav prizor.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Klementina Von, ćerka Klaudije Šifer Foto: Printscreen/Instagram/clementinevaughn

Klementin Von na Instagramu u prvi plan svoj dekolte, bez zadrške i ustezanja. Neretko bira stajlinge koji su daleko od provokativne odeće jer izgledaju prilično vulgarno. Ipak i nažalost, poznata naslednica ne razlikuje se mnogo od većine svojih vršnjakinja, koje biraju sličan imidž.

Ko jedino pamti smerne fotografije Klaudije Šifer, može lako pomisliti da nam slavna manekenka nije priređivala ovakve prizore i da je tome doprineo i generacijskii jaz, odnosno realnost u kojoj odrasta generacija Z.

Kakva majka, takva ćerka

Jaz svakako postoji, ali i bitna razlika. Kladuija Šifer pozirala je obnažena u kampanjama, reklama i na naslovnim stranama. Mnogo puta je golih grudi prošetala pistom na prestižnim modnim revijama, ali nikada nije izgledala vulgarno, komentarisalo se, iako su za neke i takve fotografije i izdanja "bili previše".

Klaudija je 2019. pozirala skoro pa naga za italijansko izdanje magazina Vogue, dve i po decenije nakon debija u tom časopisu. Ranije je često bila na meti paparaca, pa su zabeležena i njena toples izdanja, dok su na intenetu dostupne i slike na kojima nema ni "trunku" odeće.

Videli smo je i na filmu, a 1999. u "Friends & Lovers" glumila je uz Roberta Daunija mlađeg i sa njim odigrala scene seksa. Klementin preti da nadmaši majku po provokativnosti, a njeno izdanje na novim slikama sa Instagrama (s početka teksta) pomalo podseća na čuvenu haljinu Karla Lagerfelda koju je njena majka nosila na pisiti 1993. Poređenje te dve fotografije i najbolje oslikava razliku između provokativnosti i vulgarnosti.

Troje dece Klaudije Šifer sa britanskim rediteljem

Klaudija Šifer dobila je ćerku Klementin sa britanskim režiserom Metjum Vonom sa kojim je u braku od 2002. godine. Par ima i sina Kaspara (21) i ćerku Kozimu (15).

Pre braka sa Vonom, bila je verena za američkog iluzionistu Dejvida Koperfilda, od 1994. do 1999. godine. Imala je romansu sa trgovcem umetninama Timom Džeferisom, pre nego što je srela Metjua Vona.

Klaudija Šifer Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sin Kasper (22) bavio se brojnim sportovima: tenis, stoni tenis, kriket i skijanje. Drži se uglavnom dalje od javnosti, a majka ga je pohvalila da je pravi engleski džentlmen, pametan, domišljat, duhovit i lepo vaspitan (čime je i sebe pohvalia).

Ćerka Kozima ima tek 15 godina. Bila je sa porodicom na premijeri filma svog oca, Argyll 2024. u Londonu. Mogla se videti i kako sa roditeljima gleda uživo utakmicu Premijer lige između Čelsija i Totenhema 2022. godine.

Ćerka Klementin bavi se modelingom. Nekoliko puta pozirala je sa majkom za nalovne strane, a još kao beba našle se na naslovnici Voga, u naručju svoje mame.

(Kurir.rs/Žena)

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju