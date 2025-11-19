Slušaj vest

Erik Tramp otkrio je šta je njegov mlađi polubrat Baron rekao Džou Bajdenu na predsedničkoj inauguraciji u januaru, i to samo nekoliko trenutaka pre oštrog govora Donalda Trampa u kojem je napao Bajdenovu administraciju. Taj trenutak između Barona i Bajdena brzo je postao viralan i mesecima je bio predmet nagađanja, a sada je Erik odlučio da prekine ćutanje.

Šta je Baron zaista rekao?

Gostujući 14. novembra u emisiji Megin Keli Šou, Erik se osvrnuo na viralni trenutak i nagađanja koja su ga pratila.

„Sećate li se cele te kontroverze kada je Baron prišao Bajdenu… a mediji su imali sve te stručnjake za čitanje s usana koji su to analizirali, i oni su govorili: ‘Baron je upravo rekao Bajdenu da odjebe’?“, prisetio se Erik trenutka kada se njegov brat rukovao sa bivšim predsednikom i izgovorio nekoliko reči.

„Nešto vrlo uljudno“

Erik je otkrio da je nazvao brata kako bi saznao istinu. „Tako jedne večeri… nazovem Barona, kažem mu: ‘Prijatelju, gledaj, šta si zapravo rekao?’ A on kaže, znate, bilo je to nešto toliko pristojno da gotovo ne bih ni zapamtio – ali nešto u stilu: ‘Čestitam i želim vam sve najbolje’, ili nešto slično tome“, nastavio je. „Nešto vrlo uljudno.“

Dodao je da Baron jednostavno nije sklon sukobima. „Nema to u sebi“, rekao je. „On je dobar dečko. Verovatno to misli. Definitivno mu je to u glavi, ali je previše pristojan da bi to zaista izgovorio. Baron je stvarno dobar klinac.“

