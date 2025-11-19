Slušaj vest

Glumac i scenarista Bili Bob Tornton, koji je bio u braku s Anđelinom Džoli tri godine na početku 2000-ih, sada je nakon nekoliko godina tišine prvi put progovorio o tome zašto je njihov brak tako kratko trajao, ali i da su i dalje u kontaktu.

Sedamdesetogodišnji glumac, koji je od 2014. godine u braku s lutkarkom Koni England, otvoreno je progovorio o toj temi tokom nedavnog intervjua za magazin "Rolling Stone". Tornton i Džoli izrekli su sudbonosno "da" još 2000. godine u Las Vegasu, uprkos njihovoj razlici od 20 godina. Međutim, razveli su se svega tri godine kasnije.

"To je bio rastanak koji se pokazao kao zaista civilizovan. Jednostavno smo se rastali jer su nam se životni stilovi toliko razlikovali", rekao je Bili. Dodao je i da su se njih dvoje "sjajno proveli zajedno", a ona je takođe u nekoliko prilika rekla kako je period koji je provela s njim "jedan od najboljih u mom životu", prenosi Daily Mail.

Više od 20 godina kasnije, Tornton kaže da su "još uvek vrlo, vrlo bliski prijatelji". Prvi put su se susreli 1999. godine na setu filma "Pushing Tin", venčali se godinu kasnije, a 2002. godine usvojili su sina Medoksa, nad kojim je ona zatražila puno starateljstvo nakon razvoda.

Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu Foto: Elena Vizzoca / Zuma Press / Profimedia

Dok su bili zajedno, bili su goruća tema tabloida, a svakakve teorije zavere pisale su se o njima, posebno kada je izašla vest da nose krv jedno drugog u ogrlici oko vrata. Sada Bili kaže kako je istina bila banalna, a njihova veza mnogo romantičnija nego što se činilo: "Imali smo male medaljone, bukvalno s kapljicom krvi. To je bila samo romantična ideja. A onda smo u medijima postali vampiri koji žive u tamnici i piju jedno drugom krv".

U prošlim intervjuima Bili je rekao kako smatra da je on kriv zato što se njihov brak završio, jer se nikada nije osećao "dovoljno dobrim" za Anđelinu. "Uprskao sam jer nisam mislio da sam dovoljno dobar za nju. Ona je htela da živi svoj život na jedan način, a ja sam imao drugi način, bio sam jednostavno previše nesiguran", rekao je za "GQ" 2016. godine. U narednim godinama je u više navrata rekao kako su i dalje u kontaktu.

Anđelina Džoli Foto: APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kad smo počeli da se zabavljamo... iz nekog razloga, ljudi i mediji bili su jako zainteresovani za slavne parove. Tako da je bilo čudno. Nismo mogli nigde da odemo. A onda smo naravno imali trenutaka kada bismo rekli stvari koje su postale zvučne fraze ili šta već", izjavio je u svom najnovijem intervjuu za "Rolling Stone".

Tornton ima ćerku Amandu (46) s bivšom suprugom Melisom Li Gejtlin, sinove Vilijama (32) i Harija (30) s bivšom suprugom Pijetrom Don Černijak, te ćerku Belu (20) s Koni England. Džoli je majka Medoksa (24), Paksa (21), Zahare (20), Šajlo (19) i 16-godišnjih blizanaca Knoksa i Vivijen, te je ona javno izražavala njegovu naklonost tokom godina. "Još uvek ga jako volim i mislim o njemu sve na svetu. I ponosna sam što sam mu neko vreme bila supruga", rekla je 2008. godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

