Losanđeleska "Plejboj" vila je mesto kroz koje su prošle hiljade "zečica", žena od kojih su se neke proslavile, a neke ostale potpuno zaboravljene. Zajedničko im je to što su sve bile prelepe, a jedna od posebnih bila je Doroti Straten, manekenka i glumica koja je doživela strašnu sudbinu.

Imala je samo 17 godina i radila je za šankom u lokalnoj poslastičarnici Dairy Queen u Vankuveru kada ju je zapazio Pol Snajder, lokalni makro i sitni kriminalac. Bila je 1978. godina, a ljudi koji su ih tada poznavali kasnije su tvrdili da je Snajder u Doroti video priliku za brzu zaradu i odmah počeo da je ubeđuje da sarađuje s njim.

Predstavljao joj je ideju o blistavoj karijeri u Los Anđelesu i nagovorio ju je da pozira naga, čime je Doroti započela svoj njen uspon ka slavi, ali i ka tragediji za koju je on na kraju i bio odgovoran.

Ko je zapravo bila Doroti Straten?

Rođena je kao Doroti Rut Hogstraten 1960. u Vankuveru, u porodici holandskih imigranata radničke klase. Još kao srednjoškolka počela je da radi, a ubrzo nakon što je upoznala Snajdera uplovili su u ljubavnu vezu.

Snajder je uskoro poslao časopisu "Plejboj" njene fotografije za koje je pozirala bez odeće. Pošto je Doroti u tom trenutku bila maloletna, morala je da nagovori majku da potpiše saglasnost za objavljivanje. Te iste godine, njih dvoje se sele u Los Anđeles, gde Doroti počinje da radi kao "zečica" u "Plejboj klubu", odnosno konobarica u jednom od koktel klubova Hjua Hefnera.

Doroti i Hju Hefner Foto: THA / Alamy / Profimedia

Ubrzo su se Rajder i ona venčali, a zajedno su kovali planove da Doroti izgradi veliku karijeru. Imali su na svojoj strani Hefnera, jednog od najuticajnijih ljudi industrije zabave u tom trenutku, što je svakako bilo veliki adut.

Uskoro su stigle i prve glumačke uloge. Najpre je Doroti dobijala epizodne uloge u serijama Buck Rogers i Fantasy Island, a zatim i u filmovima. Godine 1980. odlazi u Njujork da snima film "Svi su se smejali", legendarnog reditelja Pitera Bogdanoviča, u kojem je glumila rame uz rame sa Odri Hepbern. Ispostavilo se da je to bila tačka preokreta u njenom odnosu s Rajderom i životu.

Piter i Doroti Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Muž je bio opsednut kontrolom nad njom

Tokom tog perioda Doroti se sve više udaljavala od Snajdera. U jednom pismu tražila je više prostora i slobode, a njihovi konflikti postajali su sve burniji. Snajder je, u strahu da gubi kontrolu nad njom, čak unajmio privatnog detektiva ubeđen da ga vara sa Bogdanovičem, s kojim je bila na promotivnoj turneji.

Kasnije se ispostavilo da je hemija između Doroti i Bogdanoviča postojala još od njihovog prvog susreta u Plejboj vili i da su ubrzo započeli ozbiljnu vezu. Zajedno su putovali, živeli i planirali budućnost. Ipak, Snajder je uporno ostajao prisutan u njenom životu.

Ubistvo koje je šokiralo Holivud

Kada je postalo jasno da je brak gotov, Snajder je insistirao da se vide i razgovaraju o razvodu. Doroti je pristala na susret. Tada ju je, prema policijskim izveštajima, silovao, a zatim joj pucao u lice. Oko sat vremena kasnije, izvršio je samoubistvo.

Njegova navodna cimerka sedamnaestogodišnja Peti Lorman, prethodno je izašla iz kuće da bi im omogućila da ostanu nasamo. Kada se vratila, zatekla je jeziv prizor.

Doroti Straten Foto: MARIMARK PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

– Bilo je to kao na setu horor filma – rekla je Peti kasnije, objasnivši da ih je pronašla na krevetu, dok je krv bila na sve strane. – Oboje su bili mrtvi. Oboje su bili nagi. Bili su mrtvi najmanje osam sati.

Šokantna veza PItera Bogdanoviča posle smrti Doroti Straten

Bogdanovič je kasnije opisao da je potpuno slomljen kada je čuo vesti.

– Vrištao sam. Na podu, sklupčan – napisao je.

Režiser se naročitose sećao straha i bola jer je trebalo da saopšti vest Dorotinoj sestri Luiz, koja je tada imala samo 12 godina i boravila kod njih u kući.

Nakon izvesnog vremena, pozvao je Dorotinu majku Neli i Luiz da žive s njim dok je pisao knjigu "Ubistvo jednoroga", o životu i smrti Doroti Straten. Trudio se da im pruži stabilnost, pa im je obezbedio krov nad glavom, odeću i finansijsku sigurnost. Posle izvesnog perioda vratile su se u Kanadu, ali im je Bogdanovič i dalje često dolazio u posete, a njegov odnos s Luiz se postepeno menjao.

Brak Pitera Bogdanoviča sa sestrom njegove ubijene devojke

Kako je vreme prolazilo, Bogdanovič i Luiz su se sve više zbližavali. Na kraju su se zaljubili i venčali 1988. godine. Ona je tada imala 20 godina, a on skoro trideset godina više.

– Bili smo u šoku – priznao je jedan rođak Doroti Straten za People.

Los Angeles Times je u članku kojim je javio da se režiser oženio istakao da je Bogdanovič u svojoj knjizi "Ubistvo jednoroga" krivio Hefnerovu imperiju za Dorotinu smrt.

Kako je on objasnio, porodica je verovala da je Bogdanovič toliko voleo Doroti da je kroz ljubav s njenom sestrom želeo da oživi ono što su imali.

Piter i Luiz Straten Foto: Variety / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sredinom 80-ih, Luiz je tužila za klevetu osnivača "Plejboja" Hjua Hefnera i svog bivšeg očuha Berla Eldridža, za koje je istakla da su slagali novinare da je Piter zaveo Luiz kad je imala 13 godina, kao i da je imao odnose s njenom majkom nakon što je Doroti ubijena. Među lažnim tvrdnjama, navela je u tužbi, bile su i one da je Bogdanovič platio Luiz estetske operacije da bi što više ličila na pokojnu sestru.

Bogdanovič i Luiz ostali su u braku do 2001. godine, a od tada nisu mnogo eksponirali svoje privatne živote. Piter je preminuo 2022. godine, a nakon rastanka od Luiz se nije više ženio.

O ubistvu Doroti Straten su snimljena dva filma. Najpre "Smrt devojke s duplerice: Priča Doroti Straten" (1981), u kom ju je na platnu oživela Džejmi Li Kertis, a potom i "Zvezda 80" (1983), u kojoj ju je igrala Marijel Hemingvej, sestra tragične lepotice Margo Hemingvej.

