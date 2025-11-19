Slušaj vest

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izazvao je bes nakon što je pozirao za grupnu fotografiju u Beloj kući. Četrdesetogodišnji sportista i njegova verenica Georgina Rodrígez u utorak uveče su prisustvovali svečanom okupljanju koje su organizovali Donald i Melanija Tramp, a sporna fotografija brzo je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

Elitno društvo u Vašingtonu

Američki predsednik ugostio je i brojna druga poznata lica, uključujući izvršnog direktora Apple-a Tima Kuka, ali i prvog čoveka Tesle, Ilona Maska. Maskov dolazak posebno je zanimljiv jer je to njegova prva poseta Beloj kući otkako je u aprilu napustio svoju ulogu u Sektoru za efikasnost vlade (DOGE), što je tada rezultiralo javnom svađom s Trampom.

Ronaldova poseta poklopila se i s nedavnim dolaskom saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana u Vašington, koji navodno želi da smanji zavisnost svoje zemlje od prihoda od nafte i proširi uticaj u sportu i turizmu.

Uzevši u obzir da je Ronaldo kapiten saudijskog kluba Al-Nassr, njegova uloga postala je mnogo više od sportske - on je praktično postao globalni promoter te bliskoistočne države.

Tramp: "Moj sin vas obožava"

Tramp nije krio oduševljenje Ronaldovim dolaskom. "Moj sin je veliki Ronaldov obožavatelj - i Baron ga je upoznao i mislim da sada malo više poštuje svog oca otkako sam vas upoznao", rekao je Tramp fudbaleru, dodavši: "Hvala vam što ste ovde, čast mi je."

Čini se da su simpatije obostrane, s obzirom na to da je Ronaldo ranije opisao republikanca kao "jednog od onih koji mogu da pomognu u tome da se promeni svet".

"Klub milijardera"

Kako bi zabeležio ovu posebnu priliku, Ronaldo se fotografisao sa verenicom, Maskom, predsednikom FIFA-e Đanijem Infantinom, preduzetnikom Dejvidom Saksom i drugim službenicima Trampove administracije. Međutim, selfi je izazvao burne reakcije na internetu, a mnogi su Ronaldu zamerili očitu podršku desnoj političkoj opciji i najavili da ga više neće pratiti.

"Brat je upravo izgubio gomilu obožavatelja"

Nakon što je fotografija ibjavljena na društvenim mrežama, usledili su komentari, a dok su neki pohvalili "kul ekipu", drugi nisu imali lepe reči. "E pa, ove godine neću kupovati njegovu robu za svog sina", napisao je jedan korisnik. Drugi je predvideo: "Brat je upravo izgubio gomilu obožavatelja", prenosi Index.hr.

Treći je fotografiju opisao kao "prilično tužnu", dok je četvrti poručio: "Pa, upravo je izgubio svo moje poštovanje, a bio mi je jedan od najdražih. Na kraju dana, tvoj moral je užasan i iskreno se nadam da ti je tvoj selfi bio vredan toga. Zbogom." Jedan od komentatora konstatovao je da fotografija "neće dobro ostariti" te dodao: "Ronaldo je upravo izgubio bazu obožavatelja i popularnost".

Uprkos podeljenim reakcijama, fotka je verovatno jedan od najvećih selfija još od kultnog oskarovskog selfija iz 2014, na kom su između ostalih bili Meril Strip, Bred Pit i Džulija Roberts..

