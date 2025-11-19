Slušaj vest

Georgina Rodrigez, verenica Kristijana Ronalda, zablistala je u kući Donalda Trampa na svečanoj večeri na koju je stigla u pratnji svog budućeg supruga. Iako fotografija sa samog događaja nema mnogo, ipak ih je bilo dovoljno da se vidi kako se Georgina odlučila za zavodljivu dugu haljinu otvorenih leđa.

Tridesetjednogodišnja Rodrigez bila je jedno od brojnih poznatih lica na večeri američkog predsednika Trampa u Beloj kući. Večera je organizovana kako bi se ugostio saudijski princ Mohamed bin Salman tokom njegove turneje po Americi. Rođena Argentinka izabrala je elegantnu kombinaciju koju je upotpunila podignutom kosom.

Na istom mestu sa čelnicima tehnološkog sveta

Glamurozni par viđen je kako pozira na grupnoj fotografiji sa tehnološkim mogulima, uključujući Ilona Maska i Grega Brokmana. Ovo putovanje označilo je Ronaldovo prvo fotografisano pojavljivanje u Sjedinjenim Američkim Državama još od 2017. godine.

Ronaldo o svetskom miru i sastanku sa Trampom

Ronaldo je nedavno u podkastu sa Pirsom Morganom rekao da se nada da će Tramp moći da napravi napredak ka svetskom miru.

"Ako je svet u miru, to je naš cilj", rekao je Ronaldo, dodajući da smatra da je Tramp "jedna od osoba koja može da promeni ili pomogne u promeni sveta. I to je moj glavni cilj: sresti se sa Trampom i razgovarati o svetskom miru."

Modne kombinacije i ugledni gosti

Prva dama Melanija Tramp nosila je smaragdnozelenu haljinu bez naramenica vrednu 3.350 dolara na događaju, gde je stigla u pratnji svog supruga. Među ostalim značajnim imenima koja su prisustvovala bili su potpredsednik Džej Di Vens, izvršni direktor "Apple"-a Tim Kuk i izvršni direktor "Dell Technologies"“a Majkl Del.

Ljubav koja traje gotovo deceniju

Georgina i Ronaldo zajedno su već devet godina, imaju petoro dece, a verili su se prošlog leta u zarukama koje su "srušile internet".

Predsednički par dočekuje saudijskog prestolonaslednika u Vašingtonu Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

Ronaldo je u već pomenutom intervjuu rekao da je doneo dobro promišljenu odluku kada je pitao Georginu da se uda za njega.

"Uvek govorim da se dobre stvari događaju u pravo vreme. Nisam želeo da žurim sa nečim tako važnim. Trebalo mi je vremena da shvatim da neke greške ne treba ponavljati, a sada znam da je ovo bio pravi trenutak", rekao je.

