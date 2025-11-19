Slušaj vest

Policija u Los Anđelesu objavila je nove informacije o slučaju smrti tinejdžerke čije je telo pronađeno u gepeku automobila povezanog s muzičarem D4vdom. Prema pisanju Unilada, istražitelji proveravaju njegovu moguću povezanost sa smrću Seleste Rivas Hernandez.

Jezivo otkriće u Holivudu

Telo Seleste Rivas Hernandez pronađeno je 8. septembra ove godine u prtljažniku napuštene Tesle u skladištu parking servisa u Holivudu, mesecima nakon što je njena porodica prijavila nestanak. Pronađena je otprilike u vreme kada je trebalo da proslavi svoj 15. rođendan, iako vlasti veruju da je preminula nedeljama, ako ne i mesecima ranije. Policija je pozvana zbog neprijatnog mirisa koji se širio iz električnog vozila, zaplenjenog i odvezenog u skladište nakon što je danima pre pronađeno napušteno na Holivud Hilsu.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pevač pod istragom

Istražitelji su ubrzo utvrdili da je vozilo registrovano na 20-godišnjeg muzičara D4vda, ali on u početku nije bio optužen za bilo kakav zločin. Međutim, LAPD je sada promenio stav. Policija njenu smrt tretira kao ubistvo, tvrdeći da je Burke verovatno pomogao u komadanju i skrivanju tela, dodajući kako pevač nije bio kooperativan tokom istrage.

Foto: Printscreen/ Instagram/ d4vddd

U razgovoru za NBC4 Investigates policija je rekla da je Seleste najverovatnije umrla još u proleće, te da je pronađena raskomadana. Kancelarija mrtvozornika navela je da je telo izgledalo kao da je duže vreme bilo u vozilu pre nego što je otkriveno. Tačan uzrok smrti još nije poznat i biće utvrđen obdukcijom.

Šta kaže porodica?

Seleste, koja je tada imala 13 godina, prijavljena je kao nestala u aprilu 2024, nakon što je navodno pobegla od kuće u Lejk Elsinoreu u Kaliforniji. Njena porodica rekla je za NBC Los Angeles da je lično poznavala repera i da je s njim trebalo da ide u bioskop neposredno pre nestanka. Majka je istražiteljima navodno spomenula i da je njena ćerka u to vreme imala dečka po imenu Dejvid.

Foto: Printscreen/ Instagram/ d4vddd

Ko je imao pristup vozilu?

Ranije ovog meseca otkriveno je da je muzičar iznajmljivao i živeo u vili vrednoj 4,1 milion dolara, koju je policija pretražila nakon jezivog otkrića. Privatni istražitelj Stiv Fišer izjavio je za Daily Mail da Teslu nije koristio samo Burke, već da je pristup navodno imao i "mali zatvoreni krug" ljudi koji su boravili u rezidenciji.

Pevač rođen u Njujorku, poznat po hitovima poput "Romantic Homicide" i "Here With Me", bio je na turneji u vreme pronalaska tela, ali u međuvremenu je otkazao najavljene nastupe.

Video: Buba koreli uhvaćen u javnosti s obema devojkama