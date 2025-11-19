Slušaj vest

Britanski kralj Čarls III i njegova supruga Kamila su srećno u braku od 2005. godine, ali je njegov brak sa pokojnom princezom Dajanom bio problematičan od samog početka. Prema biografijama i svedočenjima, problemi su počeli upravo zbog Čarlsovog distanciranog ponašanja.

U svojoj knjizi „Kralj: Život Čarlsa III“, Kristofer Andersen, jedan od Čarlsovih sobara, otkriva da je Dajana često proganjala svog muža dok su boravili u odmaralištu Hajgrouv Haus.

„Zašto nećeš da spavaš sa mnom?“, pitala je Dajana, a Čarls je sarkastično odgovorio:

„Ne znam, draga. Mislim da sam možda gej.“

Tadašnji princ je često dodatno otežavao situaciju svojoj ženi preteći da će „jednostrano prekinuti seksualne odnose“. Svađe su eskalirale nakon rođenja princa Harija 1984. godine.

Plišani medvedić kao uteha

Čarls je imao jaču emocionalnu vezu sa svojim plišanim medvedićem iz detinjstva nego sa svojom suprugom. Andersen u knjizi piše da je bivši kraljevski sobar Majkl Foset bio zadužen za čuvanje igračke, dok je penzionisana dadilja Mejbl Anderson bila jedina osoba kojoj je bilo dozvoljeno da popravlja medvedića.

„Bio je u četrdesetim godinama, i svaki put kada je medvedića trebalo popraviti, osećao se kao operacija na sopstvenom detetu“, napisao je Andersen.

Intervju koji je potresao svet

Godine 1995, princeza Dajana dala je legendarni intervju za program „Panorama“ na BBC-ju, otvoreno govoreći o depresiji, bulimiji i samopovređivanju. Takođe je priznala da je znala za Čarlsovu aferu sa Kamilom, ali da nije imala moć da bilo šta promeni:

„Depresija i sve što je pratilo bili su posledice onoga što se dešavalo u mom braku. Vapila sam za pomoć, ali sam davala pogrešne signale. Ljudi su pogrešno shvatili da sam nestabilna. To je bio moj mehanizam za bekstvo.“

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

Dajana je naglasila da su mediji pogrešno protumačili njen odnos sa suprugom:

„Ne slažem se da smo imali različite poglede na svet. Oboje volimo ljude, prirodu, decu i pomaganje onima kojima je pomoć potrebna. Međutim, bili smo označeni kao slabi jer mi nikada nije bilo dozvoljeno da imam svoje interese.“

Tajna treća osoba u braku

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: PA/BBC SCREEN GRAB / PA Images / Profimedia

Dajana je takođe otvoreno govorila o tabu temi — Čarlsovoj vanbračnoj vezi sa Kamilom, koja je sada njegova kraljica.

„Znala sam da je moj muž nastavio vezu sa Kamilom, ali nisam mogla ništa da učinim. Bilo nas je troje u braku, tako da je to bio pravi haos“, rekla je.

Dodala je da je razvod, iako bolan, doneo olakšanje oboma: „Pokušali smo da spasemo vezu, ali smo bili nemoćni. Podržala sam njegov zahtev za razvod jer sam želela da pronađe mir.“

