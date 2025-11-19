Slušaj vest

Kim Kardašijan je našla se na meti kritika zbog odluke svoje dvanaestogodišnje ćerke Nort Vest da uradi rizičan pirsing na prstu, ali majka četvoro dece je stala u njenu odbranu.

Sve je počelo tokom porodičnog putovanja u Rim u avgustu, kada je Nort pokazala svoj novi nakit za prste. Kasnije je na TikToku Kim potvrdila ono čega su se mnogi fanovi plašili - njena ćerka je imala dva dermalna pirsinga na rukama.

Stručnjaci upozoravaju da ove vrste pirsinga nose visok rizik od komplikacija i zahtevaju pažljivu negu, zbog mogućnosti infekcije, ožiljaka, odbacivanja, migracije ili oštećenja nerava.

Buja na društvenim mrežama

Pirsing je izazvao masovne reakcije na mreži. Jedan korisnik Redita je napisao:

„Ne mogu da zamislim da dam svojoj dvanaestogodišnjakinji dozvolu da napravi dermalni i površinski pirsing, posebno sa svim komplikacijama.“

Nort Vest sa novim pirsingom na prstima Foto: printscreen/tiktok/kimandnorth

Drugi je dodao:

„Dermalni pirsing na ruci sa 12 godina je previše. Podržavam decu da se izražavaju, ali ne ovako, ne sa 12 godina.“

Kim je, kao i obično, mirno odgovorila kritičarima, napisavši na TikToku jednostavno: „U redu je ❤️✋❤️“ Nort voli da eksperimentiše, ali uz podršku svoje majke

Ovo nije prvi put da Kim brani stilske izbore i eksperimente svoje najstarije ćerke. U oktobru je Nort pokazala plave pletenice, plava sočiva, lažni pirsing na nosu i privremene tetovaže na TikToku, što je izazvalo komentare poput:

„Zar ovo nije previše za dvanaestogodišnjakinju? Neka deca budu deca.“

Kim je odmah odgovorila:

„Ovo je potpuno nebitno.“

U nedavnom podkastu „Zovi je tata“, Kim je detaljnije govorila o avanturističkom stilu svoje ćerke:

„Nort je zrela u smislu samopouzdanja. Reći će: 'Mama, videla sam ovo i ne zanima me ako se drugima ne sviđa...' Ona je zaista samouverena.“

Roditeljske borbe i razvod sa Kanjeom Vestom

Kim je istakla da Nort često crpi inspiraciju od svog oca, repera Kanjea Vesta, sa kojim je započela svoj razvod 2021. godine. Majka četvoro dece zamolila je fanove za malo razumevanja:

„Ponekad pravimo greške, i to pred celim svetom. Kao majka, i sama učim.“

Kim Kardašijan, Kanje Vest, Nort Vest Foto: Printscreen/ Instagram/ kimkardashian

Takođe je negirala tvrdnje da razdvaja decu od bivšeg muža:

„To je razvod, a ne otmica. On zna gde su deca, delimo istu adresu. Internet kaže jedno, a stvarnost je drugo.“

