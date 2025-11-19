Slušaj vest

Rob je najpre bio ludo zaljubljen u Albanku popularnu pevačicu Ritu Oru, no ona je tvrdila da u odnosu nisu bili "ekskluzivni", kao i da mora da se fokusira na karijeru, nakon što ju je Kardašijan javno optužio da ga je varala sa njih 20.

Ovo su skandalozna izdanja Rite Ore:

1/13 Vidi galeriju Rita Ora skandalozna izdanja Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Andrea RENAULT / AFP / Profimedia

Međutim, Rob je potom izašao u javnost sa drugačijom pričom. "Kada te žena vara sa jednim muškarcem, mogu da živim s tim. Ljudi prave greške, verujte mi. Oprostio sam mnogo puta…", započeo je Rob. "Ali kada žena ne poštuje sebe tako što se petlja sa više od 20 muškaraca dok je u vezi sa vernim muškarcem… jednostavno ne razumem kako žena to može da uradi svom telu. A tvoja karijera još nije ni počela. Ne trpim aljkavost. LOJALNOST", napisao je besno nakon raskida na društvenim mrežama.

Kasnije je dodao: "Kako žena koja je toliko zauzeta pokušavajući da započne sopstvenu karijeru ima vremena da bude sa toliko tipova dok je u vezi?!"

Rob Kardašijan Foto: E! / Planet / Profimedia

"Zapravo mi se gadi što žena može da preda svoje telo više od 20 tipova za manje od godinu dana dok pokušava da započne karijeru", pisao je Rob na tadašnjem Tviteru.

Ritin pokušaj pravdanja naišao je na osudu s obzirom da je i pre i nakon toga, javno govorila da ju je "majka Vera učila tradicionalnim vrednostima", što afere sa oženjenima i buran ljubavni život svakako nisu.

Prema njegovim rečima, pevačica je skrivala njihovu vezu, jer se bojala kako će taj odnos uticati na njenu karijeru. Rob se potrudio da dobro začini na samom kraju te priče.

1/5 Vidi galeriju Rob Kardašijan Foto: Profimedia

Rob Kardašijan i Rita Ora imali su burnu romansu 2012. godine, koja je trajala svega dva meseca i završila se javnom svađom na Tviteru, kada ju je Rob optužio za neveru. Njihov odnos prikazan je i u porodičnom rijaliti programu Keeping Up with the Kardashians.

Rita Ora Foto: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon raskida, Rob je otišao toliko daleko da je istetovirao Ritino lice na grudima. Rita je kasnije umanjila značaj te veze, izjavivši u jednom intervjuu da je „potpuno zaboravila“ na to da su ikada bili zajedno.