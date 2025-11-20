Princ Albert, princeza Šarlin i blizanci Žak i Gabrijela na balkonu Kneževske palate tokom Nacionalnog dana Monaka

Slušaj vest

Princ Albert i princeza Šarlin pojavili su se u sredu sa svojim desetogodišnjim blizancima na retkom javnom nastupu povodom Nacionalnog dana Monaka. Princ Žak i princeza Gabrijela, koji nisu viđeni u javnosti od septembra, mahali su okupljenim građanima sa balkona Kneževske palate, a zatim prisustvovali vojnoj paradi.

Princ Žak, naslednik monegaskog prestola, izgledao je poput oca u umanjenoj verziji vojne uniforme, dok je njegova sestra Gabrijela zablistala u crvenom kaputu sa „Peter Pan“ kragnom, u kombinaciji sa sjajnim cipelama i trakom za kosu u istom tonu.

Deci su se na proslavi pridružili i stariji rođaci: Šarlot Kaziragi, princeza Aleksandra od Hanovera, Pjer Kaziragi, Andrea Kaziragi, Luj Dukre i Kamil Gotlib, zajedno sa svojim partnerima i decom.

Pogledajte u galeriji kako su izgledali:

1/9 Vidi galeriju Princ Albert, princeza Šarlin i blizanci Žak i Gabrijela na balkonu Kneževske palate tokom Nacionalnog dana Monaka Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ranije tokom dana, princ Albert (67) i princeza Šarlin (47) predvodili su kraljevsku porodicu na misi u Katedrali u Monaku. Proslave u gradu tradicionalno počinju još prethodne večeri kada vatromet osvetli luku.

Nacionalni dan Monaka, na francuskom La Fête du Prince, obeležava se svake godine 19. novembra. Datum praznika obično određuje vladajući monarh, koji često bira dan sveca po kojem je dobio ime. Albertov otac, pokojni princ Renije III, izabrao je upravo 19. novembar — dan posvećen Svetom Renijeu.

Iako je tradicija nalagala da Albert premesti datum na dan Svetog Alberta, 15. novembar, on je posle dolaska na presto 2005. godine odlučio da zadrži 19. novembar u čast svog oca.

Bonus video: Kraljica Elizabeta i princeza Dijana