Glumica Marija Bergam nedavno je bila gošća podkasta "Nešto moje", gde je prvi put govorila o svojoj karijeri, ali i izazovima sa kojima se suočavala u privatnom životu.

Poznato je da Marija nije neko ko svoj privatan život nudi na "tacni", što se naročito ticalo njenog ljubavnog života kako tokom braka, tako i nakon razvoda od kolege Raše Bukvića, a isto je nastavila i sada kada je ponovo rekla sudbonosno "da".

Ipak, glumica je Kseniji Mijatović između redova otkrila kada pravi "rezove", i kada je uspela da pronađe sreću, nevezano da li je reč o partnerskim, prijateljskim ili porodičnim odnosima.

Bergam je na početku otkrila na koji način nalazi mir:

"Naša realnost u kojoj svi živimo je realnost odnosa u kojima se nalazimo. I zapravo, ja sam pronašla svoje mesto, svoju sreću i sebe onog trenutka kad sam se sklonila iz svih toksičnih odnosa. Nekako sam izgradila svoj svet u kojem mi je užasno dobro. I okružila sam se ljudima i odnosima koji su predivni, rajski", objašnjava glumica.

"Imam oko sebe ljude i sadržaje koji su predivni i koji mi prijaju, i onda je nekako i sve ostalo procvetalo. Ali je užasno dugotrpno i mučno bilo, ta tranzicija, što vi lepo kažete, gde sam ja shvatila da nemam ni vremena, ni mogućnosti da pravim kompromis. A nema ni potrebe."

Iako nije želela da jasno otkrije o čemu se tačno radi, Marija je i sama priznala da ko sluša, može da shvati na šta misli, a potom se osvrnula na situacije iz prošlosti:

"Jako je teško kad shvatate za nekog za koga mislite da vam je prijatelj, porodica ili da vam je blizak prosto, da ste u gomili kompromisnih odnosa koji su vama na štetu. I onda kad se neke stvari dogode, neki veliki udarci sudbine ili života, prosto padnu maske."

"Ja nemam vremena i nemam života ni želje da budem u toksičnim, lošim odnosima i sa toksičnim lošim ljudima. Ja hoću da budem u rajskom okruženju", dodala je.

Voditeljka podkasta, nekadašnja pevačica, a danas psiholog i psihoterapuet Ksenija Mijatović pitala ju je i šta se dešava u trenutku kada padne nečija maska.

"Ja sam baš dugo bila, nažalost, žrtva sopstvenih mehanizama odbrane i tog ubeđivanja sebe, jer ima malo i te baletske rigidnosti koju sam razbijala, kao - sve ću ja kontrolisati, sve to tako kako treba i prosto odbijanje da se stvari zaista vide kakve jesu nauštrb nas."

"Nas košta to što nešto nećemo da vidimo i da prihvatimo kako jeste. Spoznajte istinu. Jeste teško i bolno, ali istina oslobađa. Bile su neke strašne i teške stvari, sve je to život, ali posle tih velikih udaraca ti nemaš vremena i života da si u nečemu što je besplodno" objasnila je glumica.

Ona se na kraju dotakla i svoje dece, otkrivši kako danas izgleda njihova svakodnevica:

"Kod njih je oboje nekako dominantno - mama, samo budi tu. Valjda što sam i ja sve više odsutna zbog snimanja, a i kako je Olga sve veća. I nekako i oboje imaju otprilike neko blago takmičenje oko mene i zapravo se bore za moju pažnju, što mi nije dobar znak. Jer čim nisi tu, odmah je to - zašto sad moraš da ideš, ali možeš ipak to da otkažeš, pa zašto sad morate da snimate... To mi je, naravno, malo bolno, s druge strane mora se. Ja se tešim kako su nekada ljudi odlazili na polje da bi se hranili, pa kao, preživeće i ovi moji, ali sam svesna da je deci najpotrebnija ta suštinska pažnja, da ih suštinski vidiš, i čuješ, a to ništa ne može da zameni", zaključila je Marija Bergam na kraju.

