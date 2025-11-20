da li je ovo AI?

Ilon Mask se ponovo pojavio u Beloj kući i, kao i obično, bio je u centru pažnje – ali ovog puta zbog nečeg neočekivanog: svojih cipela.

U novembru, bivši vođa projekta DOGE prisustvovao je večeri sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom i Donaldom Trampom.

Tokom opuštene večeri, Mask se fotografisao sa kolegama stručnjacima za veštačku inteligenciju Dejvidom Saksom, Gregom Brokmanom i Džensenom Huangom.

Međutim, ono što je odmah ukralo pažnju na društvenim mrežama bile su njegove prevelike patike. Bile su to posebna, prilagođena verzija Kizik patika, crne boje, koje su bile u kontrastu sa njegovim klasičnim crnim odelom.

Komentari su uglavnom bili u stilu: „Šta je ovo?“ i „Gde je Ilon nabavio te cipele?“

