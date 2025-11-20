Slušaj vest

Ilon Mask se ponovo pojavio u Beloj kući i, kao i obično, bio je u centru pažnje – ali ovog puta zbog nečeg neočekivanog: svojih cipela.

U novembru, bivši vođa projekta DOGE prisustvovao je večeri sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom i Donaldom Trampom.

Tokom opuštene večeri, Mask se fotografisao sa kolegama stručnjacima za veštačku inteligenciju Dejvidom Saksom, Gregom Brokmanom i Džensenom Huangom.

Međutim, ono što je odmah ukralo pažnju na društvenim mrežama bile su njegove prevelike patike. Bile su to posebna, prilagođena verzija Kizik patika, crne boje, koje su bile u kontrastu sa njegovim klasičnim crnim odelom.

Komentari su uglavnom bili u stilu: „Šta je ovo?“ i „Gde je Ilon nabavio te cipele?“

Ne propustiteZanimljivostiUsred svađe Trampa i Maska, korisnici društvenih mreža su smislili rešenje: Komentari samo pljušte "To treba da se desi"
x02 AP Alex Brandon.jpg
Pop kulturaBukti rat između Bili Ajliš i Ilona Maska: Milijarder brutalno dogovorio pevačici koja je isprozivala bogataše
Bili Ajliš Ilon Mask
Pop kulturaOd transrodne ćerke Ilona Maska tražili da čuju njen pravi glas: Ljudi na mrežama ne prestaju da komentarišu
Vivijan Džena Vilson, Ilon Mask
Pop kulturaTransrodna ćerka Ilona Maska tvrdi da je švorc: Otac joj ima 413 milijardi, a ona živi s cimerima! Evo zašto ne želi njegov novac
Vivijan Džena Vilson, Ilon Mask
Pop kulturaNajmoćniji milijarder rođen je na Vidovdan: Nekad je jedva sklapao kraj s krajem, a danas njegovom bogatstvu nema kraja
musk01 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
Pop kulturaIlon Mask dao 15 miliona ženi koja mu je rodila dete: Postavio je stroge uslove, a kad se oglušila o pravila, ovako ju je "kaznio"
Untitled-1.jpg

 Bonus video: Šta je dovelo do konflikta između Maska i Trampa

Šta je dovelo do konflikta između Ilona Maska i Donalda Trampa? Izvor: Kurir televizija