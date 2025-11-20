Slušaj vest

Društvene mreže su preplavljene najnovijim snimcima i fotografijama srpske takmičarke mongolskog porekla na Mis UniverzumaJelene Egorove. Najnoviji skandal napravio je njen defile u nacionalnom kostimu. Jelena je bila u haljini koja bi trebalo da simbolizuje Srbiju, međutim to nije bio slučaj.

Na zvaničnom Facebook profilu Miss Serbia, objavljena je kritika načina na koji je nacionalni kostim predstavljen.

Jelena Egorova u nacionalnom kostimu Foto: printscreen/instagram/missuupdates

U obraćanju je navedeno:

"Jos jedan skandal na izboru Miss Universe 2025. Ovo nije srpska nošnja, niti je legitimna srpska predstavnica, poslata od bilo koje agencije iz Srbije. Pored bezbroj propusta u organizaciji ovog takmicenja, nedopustivo je da se sa natpisom države Srbije, pod našom zastavom, takmiči i predstavlja Srbiju u delu kulturne baštine i narodne nošnje, Srbija predstavlja u narodnoj nosnji sa autentičnim mongolskim motivima.

Na haljini su simboli "sata", "vremena" ili" prolaznosti" koji se nalaze u tibetskoj i mongolskoj tradiciji, simbol kolo vremena. U njihovoj kulturi se na određenim ceremonijalnim tkaninama i vezovima koriste ovi motivi kao točak vremena. To je najbliži direktan simbol vremena u etničkoj odeci. Mi jako poštujemo tuđe običaje, tradiciju i nošnje, ali nikada ničiju nošnju, kulturu i običaje nismo i nećemo svojatati i predstavljati kao svoje. Haljina je jako lepa, lepo urađena, ali ne može nositi potpis srpske narodne nošnje, kulture i tradicije", stoji u objavi.

Ko je autor haljine?

Ispostavilo se da haljina nije kreirana za Srbiju, niti za srpsku kulturnu prezentaciju. Radi se o delu modne kuće Alme Couture iz Kambodže, iz kolekcije proleće/leto 2026, nazvanom "Duh zaboravljenog".

Ova modna kuća, koju je osnovao dizajner Tajng Sokang, poznata je po spoju tradicionalnog kambodžanskog nasleđa i futurističkog dizajna. Haljinu je ranije nosila kambodžanska glumica Melija Konstentin, što dodatno potvrđuje da kreacija nije pravljena za srpski izbor.

Koncept, kako navodi dizajner, predstavlja kosmički časovnik, putovanje kroz vreme i zlatne epohe, što se uklapa u motiv koji se vidi na haljini - ali ne i u srpsku tradiciju.

Miss Serbia negoduje

Organizacija Miss Serbia, koja tradicionalno bira misice, izrazila je nezadovoljstvo, tvrdeći da Jelena nije prošla kroz klasičan nacionalni konkurs i da njen izbor "urušava kredibilitet izbora". Na društvenim mrežama komentari su raznoliki: neki kritikuju, nazivajući njen izbor "uvozom misice", dok drugi s ironijom komentarišu da je Srbija sada predstavljena od strane Mongolke.

Ceo slučaj pokreće šira pitanja o nacionalnom identitetu i kriterijumima izbora: ko zapravo ima pravo da predstavlja jednu zemlju i šta znači biti njen ambasador u svetu lepote. Jelena poručuje da je njeno srce srpsko i da identitet nije samo pitanje porekla, već i vrednosti koje nosimo u sebi. Kritičari, međutim, tvrde da takvo "uvođenje" kandidatkinja remeti tradiciju i očekivanja javnosti.

Nema je na nezvaničnom spisku favorita

Mongolka Jelena Egorova zasad se nije našla u top 30 favorita prema nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist našem timu.

