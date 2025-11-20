Slušaj vest

Društvene mreže su preplavljene najnovijim snimcima i fotografijama srpske takmičarke mongolskog porekla na Mis UniverzumaJelene Egorove. Najnoviji skandal napravio je njen defile u nacionalnom kostimu. Jelena je bila u haljini koja bi trebalo da simbolizuje Srbiju, međutim to nije bio slučaj.

Na zvaničnom Facebook profilu Miss Serbia, objavljena je kritika načina na koji je nacionalni kostim predstavljen.

Jelena Egorova
Jelena Egorova u nacionalnom kostimu Foto: printscreen/instagram/missuupdates

U obraćanju je navedeno:

"Jos jedan skandal na izboru Miss Universe 2025. Ovo nije srpska nošnja, niti je legitimna srpska predstavnica, poslata od bilo koje agencije iz Srbije. Pored bezbroj propusta u organizaciji ovog takmicenja, nedopustivo je da se sa natpisom države Srbije, pod našom zastavom, takmiči i predstavlja Srbiju u delu kulturne baštine i narodne nošnje, Srbija predstavlja u narodnoj nosnji sa autentičnim mongolskim motivima.

Na haljini su simboli "sata", "vremena" ili" prolaznosti" koji se nalaze u tibetskoj i mongolskoj tradiciji, simbol kolo vremena. U njihovoj kulturi se na određenim ceremonijalnim tkaninama i vezovima koriste ovi motivi kao točak vremena. To je najbliži direktan simbol vremena u etničkoj odeci. Mi jako poštujemo tuđe običaje, tradiciju i nošnje, ali nikada ničiju nošnju, kulturu i običaje nismo i nećemo svojatati i predstavljati kao svoje. Haljina je jako lepa, lepo urađena, ali ne može nositi potpis srpske narodne nošnje, kulture i tradicije", stoji u objavi.

Ko je autor haljine?

Ispostavilo se da haljina nije kreirana za Srbiju, niti za srpsku kulturnu prezentaciju. Radi se o delu modne kuće Alme Couture iz Kambodže, iz kolekcije proleće/leto 2026, nazvanom "Duh zaboravljenog".

Ova modna kuća, koju je osnovao dizajner Tajng Sokang, poznata je po spoju tradicionalnog kambodžanskog nasleđa i futurističkog dizajna. Haljinu je ranije nosila kambodžanska glumica Melija Konstentin, što dodatno potvrđuje da kreacija nije pravljena za srpski izbor.

Koncept, kako navodi dizajner, predstavlja kosmički časovnik, putovanje kroz vreme i zlatne epohe, što se uklapa u motiv koji se vidi na haljini - ali ne i u srpsku tradiciju.

Miss Serbia negoduje

Organizacija Miss Serbia, koja tradicionalno bira misice, izrazila je nezadovoljstvo, tvrdeći da Jelena nije prošla kroz klasičan nacionalni konkurs i da njen izbor "urušava kredibilitet izbora". Na društvenim mrežama komentari su raznoliki: neki kritikuju, nazivajući njen izbor "uvozom misice", dok drugi s ironijom komentarišu da je Srbija sada predstavljena od strane Mongolke.

Ceo slučaj pokreće šira pitanja o nacionalnom identitetu i kriterijumima izbora: ko zapravo ima pravo da predstavlja jednu zemlju i šta znači biti njen ambasador u svetu lepote. Jelena poručuje da je njeno srce srpsko i da identitet nije samo pitanje porekla, već i vrednosti koje nosimo u sebi. Kritičari, međutim, tvrde da takvo "uvođenje" kandidatkinja remeti tradiciju i očekivanja javnosti.

jelena Egorova Foto: Printscreen/ Instagram/ msjelenae

Nema je na nezvaničnom spisku favorita

Mongolka Jelena Egorova zasad se nije našla u top 30 favorita prema nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist našem timu.

Jelena Egorova
Viktorija Kjer Telvig, pobednica Mis Univerzuma
predstavnica Mađarske Kinčo Deženji na Mis Univerzuma
Jelena Egorova predstavlja Srbiju na Miss Universe 2025

