Rob Kardašijanse prvi put pojavio na malim ekranima sa 20 godina u rijaliti programu „Keeping Up With the Kardashians“, ali se povukao iz javnosti 2016. godine. Pre toga, bio je poznat po svojim burnim skandalima, u skladu sa reputacijom svoje porodice.

Burna veza sa Ritom Orom

Njegov ljubavni život je bio prilično buran, a pažnju je privukla i veza sa albanskom pevačicom Ritom Orom 2012. godine. Nakon raskida, Rob je objavio šokantne detalje o vezi na Tviteru:

Rob Kardašijan, Rita Ora Foto: DC / Backgrid UK / Profimedia

„Prevarila me je sa skoro 20 muškaraca dok smo bili zajedno. Kako žena koja je toliko zauzeta karijerom može imati vremena za to? Zapravo sam zgrožen.“

Prema njegovim rečima, Rita Ora je krila njihovu vezu iz straha da će veza uticati na njenu karijeru.

Skandal sa Blek Čajnom

Rob je stupio u vezu sa Blek Čajnom (pravo ime Anđela Vajt). Nakon što je raskinuo veridbu 2017. godine, objavio je njene golišave fotografije na Instagramu, što je dovelo do toga da ga je tužila. Na kraju su postigli nagodbu u junu 2022. godine, pozivajući se na dobrobit svoje ćerke Drim.

Bivši partneri sada održavaju dobar odnos i fokusirani su na roditeljstvo.

Rob Kardašijan i Blek Čajna su bili vereni Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Istovremeno, 2017. godine, Blek Čajna je tužila porodicu Kardašijan-Dženerzbog verbalnog i fizičkog zlostavljanja, tvrdeći da su doprineli otkazivanju njenog rijaliti programa „Rob i Čajna“. Porota je presudila u korist Robove porodice.

„Nisam mrtav“ i povratak u javnost

Robova produžena pauza od javnosti izazvala je brojne spekulacije, uključujući glasine o smrti ili predoziranju. U julu ove godine, u podkastu „Zemlja čuda“, okončao je pauzu i objasnio da se povukao jer se „nisam dobro osećao u vezi sa sobom“.

„To nije ono što želim da radim“, rekao je o javnim nastupima. Njegova sestra Kloi Kardašijan izjavila je 2023. godine da je Rob mnogo toga prošao, ali da se sada oseća dobro i da postoji šansa da se vrati pred kameru.

Pogledajte u galeriji fotografije Roba Kardašijana tokom godina:

1/10 Vidi galeriju Rob Kardašijan kroz godine Foto: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM / Backgrid UK / Profimedia, Copetti/Photofab / Shutterstock Editorial / Profimedia, E! / Pacific coast news / Profimedia

Odnos sa porodicom i privatnim životom

Suprotno spekulacijama o sukobima sa sestrama, Rob naglašava:

„Definitivno nema ništa loše između nas. Ja jednostavno biram svoj mir i sreću umesto stalnog snimanja. Volim da budem okružen porodicom i to me čini da se osećam dobro.“

Od rođenja ćerke Drim, Rob je samac i fokusiran na roditeljstvo:

„Ne dovodim devojke kući, ne upoznajem Drim sa partnerima. Samac sam osam godina. Sva moja energija ide na Drim.“

Dodaje da i dalje uživa u životu, ali trenutno ne traži novu vezu.

Povratak pred kameru

U oktobru se Rob pojavio u sedmoj sezoni rijaliti programa „Kardašijansi“, a porodica je bila presrećna zbog njegovog prisustva. Kloi je naglasila.

Rob Kardašijan i Kris Džener u poslednjoj sezoni serijala u Korak sa Kardašijanovima Foto: Disney / Planet / Profimedia

„Rob je dobro, živ je. Teorije zavere lutaju, ali mi smo potpuno dobro!“

Kim je dodala da joj nedostaje brat na setu i da je veoma zabavan:

„Bilo bi sjajno kada bi se redovno pojavljivao. To je naš cilj.“

