Slušaj vest

Vojvotkinja od Saseksa objavila je novi trejler za svoj predstojeći božićni specijal na Netflixu u kojem je dala uvid u to kako porodica Saseks obeležava praznike.

Trejler za "S ljubavlju, Megan: Praznično izdanje" objavljen je u sredu i prikazuje kratak trenutak nežnosti između Megan Markl i princa Harija, dok ona govori o važnosti prazničnih tradicija.

Video se pojavio na njenom Instagram nalogu pre nekoliko dana i predstavio je njihov životni stil kroz hranu, posluživanje i kućne rituale. Iako je emitovanje snimano u Montisitu, ne odvija se u domu Saseksa.

Umesto toga, produkcija se snima u seoskoj kući vrednoj 8 miliona dolara, u vlasništvu filantropa Toma i Šeri Čipola, lokaciji koju je Megan ranije pomenula kao način da zaštiti privatnost porodičnog doma. Nova epizoda izlazi 3. decembra.

U trejleru, vojvotkinja priprema praznične sitnice za svoju decu, Arčija i Lilibet, uključujući božićne biskvite i personalizovane šolje za Deda Mraza. Takođe se vidi kako pravi ručno rađene advent kalendare i ukrašava praznične poslastice.

Megan Markl Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Megan je pričala o tome da koristi žalfiju iz svoje bašte u Montisitu za pripreme za Dan zahvalnosti. Navela je da je žalfija ključni deo njihovog spoljašnjeg prostora i da porodica često šeta stazama koje krasi ova biljka.

Uprkos sjajnoj gledanosti ranijih projekata o Saseksima, posebno serije "Har & Megan" iz 2022. godine, Meganina samostalna serija nije ostvarila slične rezultate. "S ljubavlju, Megan" koja je prvi put emitovana u martu 2025, nije ušla u Netflixov top 10 i zauzela je 383. mesto sa 5,3 miliona pregleda globalno.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kulturaMegan Markl se stidela svog prvog muža: Ni taj brak nije bio imun na skandale, za šta su oboje bili zaslužni!
profimedia-0995494332.jpg
Pop kulturaMegan Markl baš briga za dramu s Kardašijankama: Svima pokazala čime se trenutno bavi (VIDEO)
profimedia0369631052.jpg
Pop kulturaDala baba dinar da uđe u kolo... Ovo su fotografije zbog kojih je izbio bizaran rat između princa Harija i Megan Markl i Kardašijanki, ovako je sve počelo
Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener
Pop kulturaDžef Bezos postaje milijarderski pokrovitelj Megan Markl? Mogao bi biti ključan za njene ambicije, evo šta se krije iza svega
Megan Markl na događaju Fortune

 VIDEO: Megan Markl igra pred porođaj

Megan Markl igra pred porođaj Izvor: Instagram/meghan