Vojvotkinja od Saseksa objavila je novi trejler za svoj predstojeći božićni specijal na Netflixu u kojem je dala uvid u to kako porodica Saseks obeležava praznike.

Trejler za "S ljubavlju, Megan: Praznično izdanje" objavljen je u sredu i prikazuje kratak trenutak nežnosti između Megan Markl i princa Harija, dok ona govori o važnosti prazničnih tradicija.

Video se pojavio na njenom Instagram nalogu pre nekoliko dana i predstavio je njihov životni stil kroz hranu, posluživanje i kućne rituale. Iako je emitovanje snimano u Montisitu, ne odvija se u domu Saseksa.

Umesto toga, produkcija se snima u seoskoj kući vrednoj 8 miliona dolara, u vlasništvu filantropa Toma i Šeri Čipola, lokaciji koju je Megan ranije pomenula kao način da zaštiti privatnost porodičnog doma. Nova epizoda izlazi 3. decembra.

U trejleru, vojvotkinja priprema praznične sitnice za svoju decu, Arčija i Lilibet, uključujući božićne biskvite i personalizovane šolje za Deda Mraza. Takođe se vidi kako pravi ručno rađene advent kalendare i ukrašava praznične poslastice.

Megan je pričala o tome da koristi žalfiju iz svoje bašte u Montisitu za pripreme za Dan zahvalnosti. Navela je da je žalfija ključni deo njihovog spoljašnjeg prostora i da porodica često šeta stazama koje krasi ova biljka.

Uprkos sjajnoj gledanosti ranijih projekata o Saseksima, posebno serije "Har & Megan" iz 2022. godine, Meganina samostalna serija nije ostvarila slične rezultate. "S ljubavlju, Megan" koja je prvi put emitovana u martu 2025, nije ušla u Netflixov top 10 i zauzela je 383. mesto sa 5,3 miliona pregleda globalno.

