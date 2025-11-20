Slušaj vest

Kragujevčanka Daša Radosavljević predstavljala je Srbiju na takmičenju Mis Univerzum 2015. godine. Od prvog dana naša predstavnica je bila zapazena po tome sto je disko dens plesačica i to je jedan od njenih talenata kojim se predstavila na takmičenju lepote, a 10 godina kasnije Daša je promenila život iz korena ali jedna stvar je ostala konstanta, njena lepota.

Daša Radosavljević Foto: Instagram

Radosavljevićeva je 2014. godine postala prva pratilja Mis Srbije, predstavljajući Kragujevac, dok je Marija Ćetković te godine osvojila titulu Mis Srbije i predstavljala Srbiju na Mis sveta 2015. Po pravilima, pobednica Mis Srbije ide na Mis sveta, a prva pratilja na Mis Univerzuma.

Kao Mis Univerzuma Srbije, Radosavljevićeva je učestvovala na Mis Univerzuma 2015, ali se nije plasirala u finale. Danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Daša se u međuvremenu udala i promenila prezime te je sada Daša Glišović. Ono što se da primetiti jeste da je još lepša nego u periodu kada je nosila titulu misice.