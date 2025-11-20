Daša je pre 10 godina predstavljala Srbiju na Mis Univerzum: Nećete moći da verujete kako sada izgleda nekadašnja misica
Kragujevčanka Daša Radosavljević predstavljala je Srbiju na takmičenju Mis Univerzum 2015. godine. Od prvog dana naša predstavnica je bila zapazena po tome sto je disko dens plesačica i to je jedan od njenih talenata kojim se predstavila na takmičenju lepote, a 10 godina kasnije Daša je promenila život iz korena ali jedna stvar je ostala konstanta, njena lepota.
Radosavljevićeva je 2014. godine postala prva pratilja Mis Srbije, predstavljajući Kragujevac, dok je Marija Ćetković te godine osvojila titulu Mis Srbije i predstavljala Srbiju na Mis sveta 2015. Po pravilima, pobednica Mis Srbije ide na Mis sveta, a prva pratilja na Mis Univerzuma.
Kao Mis Univerzuma Srbije, Radosavljevićeva je učestvovala na Mis Univerzuma 2015, ali se nije plasirala u finale. Danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Daša se u međuvremenu udala i promenila prezime te je sada Daša Glišović. Ono što se da primetiti jeste da je još lepša nego u periodu kada je nosila titulu misice.