Meksikanka Fatima Boš ponela je titulu najlepše na svetu na međunarodnom izboru održanom u Impact Challenger Hall centru u Bangkoku, na Tajlandu. Time je na glamurozan način zaokruženo ovogodišnje izdanje svetski poznatog takmičenja.

Pobednica uprkos skandalima

Zanimljivo je da je Mis Meksika trijumfovala samo dve nedelje nakon što je njen sukob sa izvršnim direktorom organizacije izazvao buru na društvenim mrežama i doveo do toga da neke takmičarke napuste takmičenje.

Takmičenje i broj učesnica

Na finalnoj večeri 74. izbora za Mis Univerzuma, čija je ovogodišnja tema bila "Moć ljubavi", učestvovale su predstavnice iz više od 130 država i teritorija, stvarajući jednu od najraznovrsnijih i najposećenijih manifestacija do sada.

Viralni snimak i optužbe

Podsetimo, početkom novembra, Mis Meksika Fatima Boš optužila je tajlandskog direktora takmičenja, Navata Icargirisila, da ju je javno ponizio i nazvao “glupom”. Snimak trenutka kada je napustila scenu, praćena grupom takmičarki, ubrzo je završio na društvenim mrežama.

Kasnije je izjavila da je “svet morao da vidi kako se postupa prema ženama”.

U odbranu joj je stala i aktuelna Mis Univerzuma Viktorija Telvig, poručivši:

„Ovo je pitanje ženskih prava. Ponižavanje druge žene je nedopustivo.“

Čak je i predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum, podržala Boš, nazvavši je primerom hrabrog javnog istupanja žena.

Navat se kasnije izvinio, tvrdeći da je sve “pogrešno shvaćeno”, i to pred kamerama dok je brisao suze.

