Meksikanka Fatima Boš okitila se titulom 74. Mis Univerzuma (Miss Universe) na finalu spektakla održanom u Tajlandu, takmičenju koje je ove godine pratilo više skandala nego glamura.

Iako se prethodnih dana mnogo govorilo o „predstavnici Srbije“ Jeleni Egorovoj i kontroverzama koje su je pratile, ona se nije našla ni među 30 najlepših žena planete, što je izazvalo oštre reakcije na mrežama.

Pogledajte u galeriji fotografije Misice:

Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025

Top 5 najlepših žena sveta

U najuži izbor ušle su:

1. pratilja – Mis Tajlanda,

2. pratilja – Mis Venecuele,

3. pratilja – Mis Filipina,

4. pratilja – Mis Obale Slonovače.

Titulu je Fatimi predala prošlogodišnja pobednica, Viktorija Kjer Teilvig, uz ovacije publike.

Odgovor koji je kupio svet

Mis Univerzuma 2025 finale Foto: Teera Noisakran / ddp USA / Profimedia

Fatima je oduševila i odgovorom na pitanje o najvećim izazovima žena u 2025. godini:

„Ovde smo da pokrenemo promene. Mi smo žene, snažne žene, i tu smo da stvaramo istoriju.“

Njen stav i harizma doneli su joj ogromnu podršku gledalaca širom sveta.

Ko je ušao u Top 12

Mis Univerzuma 2025 finale Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Uz misice iz Tajlanda, Meksika, Venecuele, Filipina i Obale Slonovače, u top 12 su se našle i takmičarke iz:

Čilea, Kolumbije, Kube, Gvadalupea, Portorika, Kine i Malte.

Defile koji su mnogi čekali

Najatraktivniji trenutak večeri za publiku bio je izbor Top 30, kada su takmičarke prošetale pistom u kupaćim kostimima. U ovoj grupi našle su se predstavnice sledećih zemalja:

Hrvatska, Meksiko, Filipini, Zimbabve, Kostarika, Malta, Čile, Kanada, Miss Universe Latina, Venecuela, Gvatemala, Palestina, Nikaragva, Francuska, Paragvaj, Indija, Gvadalupe, Kina, Tajland, Dominikanska Republika, Brazil, Ruanda, Obala Slonovače, Kolumbija, Holandija, Kuba, Bangladeš, Japan, Portoriko, SAD.

Kao što je već jasno — Jelena Egorova nije ušla ni u ovu grupu, čime je i zvanično ostala bez ijednog plasmana.

