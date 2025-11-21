Slušaj vest

Fatima Boš iz Meksika proglašena je Mis Univerzuma 2025 na takmičenju obeleženom skandalima, u kojem je postala favorit publike nakon što ju je tajlandski direktor izbora izgrdio tokom sastanka pre početka takmičenja, što je izazvalo protestni odlazak takmičarki.

Humanitarka i volonterka od 25 godina krunisana je od prošlogodišnje pobednice, Viktorije Kjer Telvig iz Danske. Mis Univerzuma je široko poznata kao "Superbol" izbora lepote i svake godine privlači milione gledalaca. Delegatkinje svake zemlje biraju se putem lokalnih izbora koji imaju licencu organizacije Miss Universe.

Tajlanđanka Pravenar Sing osvojila je drugo mesto, dok su u top 5 ušle i Stefani Abasali iz Venecuele, Atisa Manalo sa Filipina i Olivija Jase iz Obale Slonovače.

Tajland, ovogodišnja zemlja domaćin, ima snažnu i profitabilnu industriju izbora lepote, sa jednom od najvećih baza fanova u Aziji, zajedno s Filipinima. Na događaju je učestvovalo predstavnica iz 120 zemalja. Nadin Ajub postala je prva žena koja je predstavljala palestinski narod na ovom takmičenju, i plasirala se u top 30 polufinalistkinja pre nego što je eliminisana. Finalno veče u petak vodio je američki komičar Stiv Bern, a otvoreno je nastupom tajlandskog pevača Džefa Satura.

Nakon runde kupaćih kostima, 30 najboljih takmičarki je suženo na 12, a potom na 5 u večernjem delu.

Finalistkinje su odgovarale na pitanja poput toga o kom globalnom problemu bi govorile pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, i kako bi iskoristile platformu Mis Univerzuma da osnaže mlade devojke.

- Verujte u moć svoje autentičnosti. Vaši snovi su važni, vaše srce je važno. Nikada ne dozvolite nikome da vas natera da posumnjate u sopstvenu vrednost, rekla je Boš.

Takmičenje je trajalo tri nedelje, tokom kojih su delegatkinje putovale širom zemlje, učestvovale u probama i pratećim događajima.

U sredu su učestvovale u reviji nacionalnih kostima, gde su takmičarke nosile raskošne kreacije inspirisane svojim domovinama. Mis SAD, Odri Ekert, odala je počast svojoj zemlji kostimom orla belorepana koji je dizajnirao Simon Viljalba. Takmičarka sa Jamajke, Gabrijel Henri, doživela je pad tokom runde večernjih haljina na pretkvalifikacijama u sredu i izneta je na nosilima, prema snimcima koji su kružili društvenim mrežama. Predsednik Miss Universe, Raul Roča, saopštio je na Instagramu da je Henri "pod dobrom negom" u bolnici i da nije zadobila nijedan prelom.

Kontroverze oko takmičenja

Ovogodišnje Mis Univerzuma bilo je praćeno nizom kontroverzi i unutrašnjih drama u nedeljama pre krunisanja. Protestni odlazak takmičarki pokrenuo je rasprave o vrednostima međunarodnog izbora, koji tvrdi da promoviše osnaživanje žena.

Na uživo prenošenom sastanku pre početka takmičenja, direktor Miss Universe Tajlanda, Navat Itsaragrisil, javno je izgrdio Boš jer navodno nije objavljivala dovoljno promotivnog sadržaja, pri čemu ju je, kako se činilo, nazvao "glupom glavom", iako je Navat to negirao, tvrdeći da ju je optužio za „štetu“.

Nakon što se Boš usprotivila uvredama, Navat je pozvao obezbeđenje da je izvede iz prostorije. Ostale takmičarke su tada ustale i napustile sastanak u znak solidarnosti. Incident je izazvao globalne reakcije, uključujući i komentar predsednice Meksika, Klaudije Šenbaum, koja ga je opisala kao „agresiju“ na koju je Boš odgovorila „dostojanstveno.“

Organizacija Miss Universe osudila je Navatovo ponašanje i ograničila njegovu ulogu na takmičenju. Navat se izvinio tokom ceremonije dobrodošlice koja je prenošena uživo i odbio da dalje komentariše incident za CNN. Zatim je Mis Univerzuma 1996, Alisija Mačado, kritikovana zbog rasističkih komentara u Instagram prenosu uživo povodom ovog događaja.

Mačado je Navata nazvala „onim odvratnim Kinezom“, a kada ju je jedan gledalac ispravio da je Tajlanđanin, odgovorila je:

- Kinez, Tajlanđanin, Korejac. Za mene su svi ti ljudi sa kosim očima ovakvim Kinezi, dok je rukama povlačila uglove očiju naviše.

Predstavnik Mačado nije odgovorio na zahtev CNN-a za komentar.

Sudija podnosi ostavku, tvrdi da je izbor namešten

Dvojica sudija iznenada su napustila takmičenje nekoliko dana pre proglašenja pobednice, a jedan je tvrdio da je izbor unapred namešten. Kompozitor Omar Harfuš izjavio je na Instagramu da je podneo ostavku u osmočlanom žiriju, tvrdeći da postoji tajni, "improvizovani" žiri koji je unapred odabrao top 30 takmičarki.

- Nisam mogao da stanem pred javnost i televizijske kamere, pretvarajući se da legitimišem glasanje u kojem nisam učestvovao, naveo je Harfuš u saopštenju.

Organizacija Miss Universe je odbacila njegove tvrdnje, navodeći da „pogrešno predstavljaju“ proces ocenjivanja.

- Organizacija Miss Universe jasno poručuje da nije formiran nikakav improvizovani žiri, da nijednoj spoljnoj grupi nije dato ovlašćenje da ocenjuje delegate ili bira finalistkinje, i da sve evaluacije prate utvrđene, transparentne i nadgledane protokole MUO, navodi se u saopštenju.

Organizacija nije odgovorila na dodatne upite CNN-a.

Drugi sudija, bivša zvezda francuskog fudbala, Klod Makelele, podneo je ostavku istog dana, navodeći „nepredviđene lične razloge.“

- Mis Univerzuma izuzetno cenim, poručio je na Instagramu.

Organizacija je ove godine doživela promene u rukovodstvu nakon što je tajlandska medijska tajkunka En Džakapong Džakrađutap odstupila u junu. Mario Bukaro imenovan je za novog direktora krajem oktobra, samo nekoliko dana pre dolaska delegatkinja. Džakrađutap, koja je i aktivistkinja za prava transrodnih osoba, kupila je organizaciju za 20 miliona dolara 2022. godine, ali je njena kompanija bankrotirala 2023. Sledeće takmičenje za Mis Univerzuma biće održano u Portoriku.

Mongolka, a naša

Poseban skandal u Srbiji izazvala je činjenica da Srbiju na takmičenju Mis Univerzuma predstavlja Jelena Egorova, koja je poreklom iz Mongolije, a nastupala je pod zastavom Srbije.Mnogo komentara upućeno je na njen račun,a među kritikama se izdvaja i ona na račun njenog nacionalnog kostima. Ipak, kad se sve sabere čini se da je naša Jelena bila najmanji problem na Tajlandu.

