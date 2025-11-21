Slušaj vest

Na 74. izboru Miss Universe, održanom 2025. u Bangkoku, pet kandidatkinja se izdvojilo kao finalne. Njihova putanja do samog vrha bila je ispunjena izazovima, ali i snažnim porukama o osnaživanju žena i globalnoj solidarnosti. Sledeće su misice koje su zauzele top 5 mesta — svaka sa svojom pričom i doprinoseći konkursu na svoj način.

Mis Meksika – Fatima Boš

Fatima Boš, pobednica Mis Univerzuma 2025

Fatima Boš iz Meksika je zvanično proglašena za Miss Universe 2025. Njena pobeda je imala poseban značaj jer je došla uprkos kontroverzi: pre takmičenja je kritikovana od strane tajlandskog direktora, što je izazvalo protestne napuštanje događaja od strane drugih takmičarki. Boš se bavi humanitarnim radom, rukovodi inicijativama za mentalno zdravlje i održivu modu, te koristi svoju platformu da govori o poštovanju, dostojanstvu i snazi autentičnosti.

Rođena je 19. maja 2000. u Teapi, Tabasko, Meksiko. Studirala je dizajn odeće na Universidad Iberoamericana u Meksiku, a nastavila školovanje na Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) u Milanu. Otvoreno je podelila svoju borbu sa disleksijom i ADHD-om iz detinjstva, što je iskoristila kao platformu za podizanje svesti o neurodiverznosti. Posvećena je volontiranju — godinama radi sa decom koja boluju od raka, organizuje prikupljanje igračaka, kao i projekte vezane za mentalno zdravlje i migrante.

Mis Tajlanda – Praveenar Singh

Praveenar Singh, prva pratilja Mis Univerzuma 2025

Praveenar Singh je osvojila mesto prve pratilje (1st runner-up) na ovom izboru. Kao predstavnica zemlje-domaćina, njeno prisustvo u finalu bilo je posebno simbolično. U jednoj od završnih rundi odgovorila je na pitanje o globalnim problemima, naglašavajući važnost jednakosti i prava žena.

Praveenar Singh rođena je 16. aprila 1996. godine u Čijan Maiu, Tajland. Studirala je liberalne studije na Univerzitetu Thammasat u Bangkoku. Višestruka je takmičarka – učestvovala je u Miss Universe Thailand ranijih godina (2018, 2020, 2023), pre nego što je konačno osvojila titulu Miss Universe Thailand 2025.

Mis Filipina – Ahtisa Manalo

Ahtisa Manalo, treća pratilja Mis Univerzuma 2025

Ahtisa Manalo iz Filipina završila je kao treća pratilja (3rd runner-up). Poznata je po svom angažmanu: radi sa mladima kroz organizaciju Alon Akademie, gde pomaže razvoju društvenih veština i podstiče preduzetništvo. Kao finalistkinja, naglasila je važnost pružanja jednakih prilika mladim devojkama, bez obzira na njihove materijalne prilike.

Ahtisa Manalo rođena je 25. maja 1997. u gradu Candelaria, provincija Quezon, Filipini. Diplomirala je računovodstvo na Manuel S. Enverga University Foundation. Preduzetnica je — bila je CFO, a zatim CMO u kompaniji Visum Ventures, mada je svoj akademski temelj gradila upravo kroz biznis. Osvojila je Binibining Pilipinas International i bila prva pratilja na Miss International 2018. Učestvovala u Miss Universe Philippines, bila je druga pratilja, zatim je predstavljala Filipine na Miss Cosmo 2024 i ušla u top 10. Krunisana je kao Miss Universe Philippines 2025. Posvetila je titulu svojoj preminuloj baki i u javnim nastupima često govori o otpornosti i samopouzdanju. Takođe je poznata kao pobornica prava mladih i LGBTIQ+ zajednice.

Mis Venecuela – Stefani Abasali

Stefani Abasali, druga pratilja Mis Univerzuma 2025

Stefani Abasali (Venecuela) zauzela je mesto druge pratilje (2nd runner-up) na izboru. Njeno ostvarenje potkrepljuje tradiciju Venecuele kao jedne od najjačih zemalja u svetu izbora lepote. Iako nije odnela krunu, njena visoka pozicija u finalu govori o snažnoj karizmi i diplomatiji na sceni.

Stefani Abasali je rođena 26. jula 2000. u gradu Ciudad Guayana, u saveznoj državi Bolívar, Venecuela. Studira ekonomiju na Florida International University. Osvojila je titulu Miss Venezuela 2024.

Mis Obale Slonovače – Olivia Jejs

Olivija Jejs, četvrta pratilja na Mis Universe 2025

Olivia Jejs (27) iz Obale Slonovače zauzela je mesto četvrte pratilje (4th runner-up) mesto. Njeno učešće u top 5 pokazuje rastući uticaj zemalja iz Afrike na globalnim izborima lepote i doprinos različitosti takmičenja. Njena pozicija potvrđuje da Miss Universe nije samo pitanje lepote, nego i platforma za niz kultura i glasova.

