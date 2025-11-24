Slušaj vest

Niški pisac Meti Kamberi, koji je poznat po snažnim životnim iskustvima i još snažnijim književnim delima, podelio je nedavno na Instagramu fotografiju sa suprugom, atraktivnom crnkom. Objava je izazvala veliku pažnju pratilaca, a Meti je uz sliku kratko poručio: "Kad te život ljubi u obraz, bukvalno".

Težak početak i put ka uspehu

Kamberijev životni put daleko je od lakog. Kao dete je odrastao na ulicama Niša, proseći i lutajući bez sigurnosti doma. Sa samo četiri godine dospeo je u hraniteljsku porodicu, a sa dvanaest u Dom „Duško Radović“.

U galeriji pogledajte fotografije Metija Kamberija:

1/5 Vidi galeriju Meti Kamberi, pisac iz Niša Foto: Printscreen/Instagram/metiikamberi, Kurir Televizija

Uprkos tome što u petom razredu osnovne škole nije znao ni da čita ni da piše, uspeo je da preokrene svoj život — za samo nekoliko godina postao je odličan đak i završio srednju školu sa izvanrednim uspehom. Ranije je isticao želju da jednog dana postane socijalni radnik kako bi pomagao drugima, baš kao što je nekada pomoć bila potrebna njemu. Danas živi ispunjen život i ponosni je otac devojčice.

- Sedmo sam dete, jako siromašne porodice, koja nije mogla da funkcioniše. Majke se sećam, ona je jako dobar čovek, ali joj nedostaje formalno obrazovanje, ona je nepismena, pa samim tim nije imala mogućnost da odgaja toliko dece. Samim tim, svako od nas je na svoju stranu otišao, pa sam tako i ja izabrao svoju. Jedno dete ne bi trebalo to da proživi, rekao je Kamberi svojevremeno za Kurir.

Književni rad i životna inspiracija

Kamberi je autor autobiografskog romana „Grad bola“, ali i knjige „Valcer odbačenih“, u kojima je pretočio svoja iskustva i borbu sa tamnijom stranom života. U knjizi je opisano da ga sva sećanja vežu za jednog od braće, od koga se odvojio nakon što je otišao u hraniteljsku porodicu:

- Nekako, nisam emotivno doživljavao ostale članove porodice, a odrastao sam sa bratom, sve dok se nismo razdvojili. U teoriji bi trebalo, za to i služe hraniteljske porodice, da olakšaju detetu život bez roditelja. Međutim, ja nisam bio u dobroj hraniteljskoj porodici, makar za mene. Hraniteljska obuka je jako kratka, ne može se tako naučiti kako se deca vaspitavaju. Tu im je i novac glavna ambicija, tako da sam i tu bio prepušten sebi. Bukvalno je bilo sve isto, rekao je Kamberi za Kurir.

Novi roman i autentičnost priče

Meti Kamberi, pisac iz Niša sa knjigom Grad greha Foto: Kurir Televizija

Kamberi je svojevremeno za Kurir spomenuo i period kada je radio na građevini, kako bi preživeo i uporedo pisao knjigu, koju je nakon godinu dana i objavio.

- Radio sam na gradilištu, za minimalac, kako bih preživeo. Usput sam pisao knjigu, znao sam da ću to završiti, verovao sam u to. Kada sam je objavio, istog dana sam dao otkaz na građevini. Otišao sam u štampariju da odštampam to delo, pa sam krenuo sa iščitavanjem istog, potom sam tražio izdavača. Taj roman sam svuda slao, ali mi niko nije odgovarao. Slao sam im mejlove. Potom sam razumeo, zbog čega bi neko čitao dvadesetgodišnjaka, deluje kao nešto neozbiljno. Onda sam našao jednu izdavačku kuću, rekla je da bi me štampali, ali su rekli da to mora da se plati - rekao je Kamberi, pa nastavio:

FENOMEN - METI KAMBERI: Do 12. godine nije znao da čita, a sad nominovan za Ninovu nagradu (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija

- S obzirom na to da nisam imao taj novac, morao sam da nađem drugi plan. Prijatelj novinar mi je pomogao, rekao mi da ispričam priču i da će sigurno privući pažnju. Bio sam skeptičan, nisam verovao u moć medija, odnosno da toliko ljudi konzumira njih. Potom su ljudi na razne načine donirali novac, pa se ubrzo i skupljen. U tim novinama, bio je odlomak mog romana i ljudima se to dopalo. Knjiga je bila odštampana, a moji snovi iz doma, maštanja kako se klanjam publici, su se obistinila. Privukao sam tu energiju, na promociji je bilo puno ljudi. Bilo mi je čudno, jer su oni tu zbog knjige.

Govoreći o novoj knjizi, ostavio je čitaocima da sami otkriju koliko je priča lična, ali je naglasio da je napisana sa mnogo iskustva i emocija:

- Sve što mogu da otkrijem a da vam puno ne kažem je da je priča napisana sa ogromnim iskustvom. Radnja romana ne prati radnje 'Grada bola' i 'Grada greha'. ali ima socijanu crtu kao zajedničku nit sa prethodna dva romana, rekao je za Blic i dodao da zaključuje da mu je život nalik filmskom scenariju — pun naglih obrta, borbe i nepredvidivosti:

- Pišem ono što živim, i živim ono što pišem.

Pogledajte video: Ko je Meti Kamberi, mladi pisac iz Niša?