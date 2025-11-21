Slušaj vest

Spenser Lofranko, kanadski glumac poznat po ulogama u filmovima „Goti“ i „Neslomljeni“, preminuo je u 33. godini.

Njegov brat, Santino Lofranko, potvrdio je vest na Instagramu u četvrtak, rekavši da je Spenser preminuo u utorak. Uzrok smrti još nije objavljen, a TMZ izveštava da je slučaj pod istragom u Britanskoj Kolumbiji.

Entertejnment Vikli je kontaktirao članove porodice za više informacija.

Spenser Lofranko Foto: ROB KIM / Getty images / Profimedia

Dirljiva poruka brata

Santino je na Instagramu odao počast svom bratu emotivnim rečima:

„Legendi @roccowinning. Moj brate. Živeo si život o kome mnogi mogu samo da sanjaju. Promenio si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvek ću te voleti i nedostajati mi, Medo.“

Karijera i život

Lofranko je rođen 1992. godine u Torontu. Pohađao je Vojnu srednju školu u Zapadnom Linkolnu, Ontario, a debitovao je na filmu 2013. godine u indi romantičnoj komediji „U Midltonu“. Glumio je Konrada, srednjoškolca koji pohađa fakultet sa svojim ocem (Endi Garsija). U filmu su takođe glumili Spenser, Vera Farmiga, Taisa Farmiga, Tom Skerit i Niklas Braun.

Spenser Lofranko Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / PA Images / Profimedia

Iste godine, Lofranko je imao problema sa zakonom zbog incidenta u kojem je udario biciklistu, slomivši mu kuk. Osuđen je na 50 dana društveno korisnog rada, dve godine uslovne kazne i 161.000 dolara odštete.