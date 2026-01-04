Slušaj vest

Ime Vlatke Pokos, žene koju su tada nazivali jednom od najlepših Jugoslovenki, i danas se vezuje za trenutak kada je crna haljina sa dekolteom do pupka, bukvalno, potresla nacionalnu televiziju.

Bio je to izbor za Miss Hrvatske, direktan prenos, sve po protokolu. Vlatka je izašla u elegantnoj, skupocenoj, pažljivo krojenoj haljini koja bi danas prošla kao sasvim pristojna večernja toaleta. Ali 2000. godina bila je nešto drugo. Hrvatska televizija bila je rigidna, stroga, opterećena očekivanjima pristojnosti, a žensko telo pod neuporedivo većom kontrolom nego što želimo da priznamo.

Balkan je bio osetljiv na žensku slobodu

Tadašnji urednik Zabavnog programa, Velimir Đuretić, odlučio je da je njena haljina - previše. Previše hrabra, previše otvorena, previše izazovna, previše nešto što nije moglo da stane u kalup javnog servisa. I u trenutku koji je danas nezamisliv, voditeljka izbora za mis dobila je otkaz zbog dekoltea.

Vlatka je, naravno, reagovala. I to glasno i vrlo razumno.

- Ti koji misle da je vulgarna neka pogledaju kako se oblače naše pevačice koje nastupaju u jeftinim grudnjacima… Neko može da misli da je haljina bila preslobodna, ali vulgarna sigurno nije jer je prefinjena i skupa, rekla je za 24sata.hr.

Bila je u pravu. Afera nije imala veze s haljinom, već s mentalitetom.

Ono što je tada izgledalo kao "televizijski incident" danas je ogledalo Balkana koji nije umeo da se izbori sa ženama koje imaju samopouzdanje, koje izgledaju dobro i koje ne pristaju da se uklope u sve što im se kaže. I zato je Vlatkina priča postala kultna. Ne zbog dekoltea, već zbog načina na koji je tretirana.

Vlatka je preživela televiziju, medije i moralne panike - i ostala svoja

Vlatka je u godinama posle toga živela u Kanadi, iz egzistencijalnih razloga, kako je govorila. Radila, gradila novi život, vraćala se, odlazila, balansirala između dva sveta. Danas, u svojoj 52. godini, izgleda bolje nego polovina žena u dvadesetim. Bez operacija, bez preterivanja, bez lažne skromnosti, samo disciplina, genetika i mediteranska rutina.

Redovno govori da je vitku liniju zadržala zahvaljujući prehrani punoj voća i povrća, da trenira ceo život i da odmah reaguje čim vidi da je dobila kilogram.

- Vrlo sam disciplinovana iako sam i gurman. Ceo život bavim se sportom i aktivna sam u svakom pogledu, i fizički i mentalno. Uz to, zaista imam jako dobru genetiku. Čim primetim da sam dobila kilogram, dva, izbacim hleb i pazim na količine koje konzumiram, rekla je za hrvatski Story.

I možda je upravo u tome ključ zašto ova afera i dalje živi. Vlatka Pokos nikada nije bila žena koju je moda "prekrila", bila je žena koja modom komunicira. A 2000. godine to je bilo dovoljno da postane opasnost. Danas bi ista haljina verovatno završila na trendingu uz naslove tipa "voditeljka pojela binu", "najbolji dekolte sezone" ili "ko je žena koja je zasenila misice".

Tada je bila razlog za otkaz.

Dve decenije kasnije, jasno je da je Vlatka Pokos preživela nešto što je trebalo da je slomi. Nije. Preživela je televiziju, moralne panike, urednike koji su mislili da su čuvari pristojnosti, medije koji su jedva čekali grešku. I opet se pojavila, u kupaćem, vitka i glasna, sa stavom koji Balkanu i dalje ide na živce.

