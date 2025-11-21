Slušaj vest

Naša proslavljena glumica Srna Lango danas slavi svoj 54. rođendan, a iako je dugo prisutna na sceni, o njenom privatnom životu javnost zna vrlo malo. Srna Lango često se opisuje kao jedna od najlepših domaćih glumica, a retko ko zna da potiče iz poznate porodice.

Poreklo i majčina karijera

Srna je ćerka legendarne jugoslovenske spikerke i TV lica Dunje Lango, koja je ostavila dubok trag u medijima. Dunja, rođena kao Dunja Figenvald Puletić, bila je zaštitno lice informativnih i kulturno-zabavnih emisija RTS-a. Tokom karijere vodila je prenose velikih muzičkih festivala, bila deo brojnih kvizova, uređivala i vodila evrovizijske programe, a od 1995. do 1999. godine stajala je iza popularne emisije Modni magazin. Glumila je u filmovima „Moja luda glava“, „Bez“ i „Bombaši“. Sa RTS-a se povukla u penziju 1999. godine, a preminula je 2015. u 74. godini. Mnogi smatraju da je Srna upravo od nje nasledila poseban šarm i prepoznatljivu lepotu.

Glumački put Srne Lango

Srna Lango je diplomirala glumu na FDU u klasi zajedno sa brojnim poznatim imenima – Katarinom Žutić, Rastkom Lupulovićem, Ivanom Žigon, Nenadom Jezdićem, Bojanom Maljević, Aleksandrom Srećkovićem Kubrom i drugima.

Na televiziji se prvi put pojavila u kultnoj seriji „Srećni ljudi“, a nakon toga nizala je uloge u projektima kao što su „Jelena“, „Nož“, „Istine i laži“, „Vikend sa ćaletom“ i mnogi drugi.

Privatni život

Srnin privatni život često je bio predmet pažnje javnosti, posebno njen brak sa kolegom Irfanom Mensurom, sa kojim ima sina Pavla, koji je takođe krenuo glumačkim putem. Pre tog braka, Srna je već bila majka sina Alekse.

Glumica danas vodi miran život, posvećena porodici i poslu, a rođendan obeležava sa bogatom karijerom iza sebe i snažnom podrškom publike.

