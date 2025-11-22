Slušaj vest

Američki glumci Kurt Rasel (74) i Goldi Hon, koja ovih dana proslavlja 80. rođendan, upoznali su se još 1966. godine kao veoma mladi glumci. Iako joj se dopao na prvi pogled, trebalo je vremena da oboje shvate da su stvoreni jedno za drugo – njoj je posebno smetalo to što je bio mlađi.

- Imala sam 21 godinu, a on 16. Mislila sam da je neodoljiv, ali bio je premlad. Onda smo se ponovo susreli godinama kasnije. Svideo mi se i setila sam se da mi se još više svideo kad smo se prvi put upoznali, ali u to vreme smo oboje rekli da više nikad nećemo biti s nekim od kolega. To je pravi dokaz da se nikad ne zna šta će biti, ispričala je Goldi u intervjuu za BBC Radio 4.

Prvi zvanični izlazak

Na prvi sastanak otišli su tek 1983. godine, čak 17 godina posle prvog susreta. To njihovo „drugo upoznavanje“, kako ga je Kurt jednom nazvao, nije odmah delovalo obećavajuće.

- Bio sam jako mamuran i nisam Goldi uopšte poznavao izuzev toga što smo radili zajedno puno godina ranije. Nisam imao pojma što će me dočekati, a ona je imala odlično telo. Prvo što mi je izletelo bilo je: "Čoveče, kako dobro telo imaš". Ona mi je samo zahvalila, rekao je Rasel.

U tom periodu radili su zajedno na filmu Swing Shift. Goldi je zamolila Kurta da joj pomogne oko plesne scene, što je dovelo do dugog razgovora i odlaska u njenu novu kuću. Pošto još nije imala ključeve, morali su da provale unutra.

- Nekako smo uspeli ući i dok smo razgledali kuću stigla je policija. To je bio naš prvi dejt, ispričao je Rasel.

Prethodni brakovi i porodični život

Pre nego što su se ponovo spojili, i Kurt i Goldi imali su iza sebe neuspešne brakove. Kurt Rasel je bio oženjen glumicom Sizon Habli, sa kojom je dobio sina Bostona. Goldi Hon bila je u dva braka – sa glumcem Gasom Trikonisom, a zatim sa pevačem Bilom Hadsonom, sa kojim ima ćerku Kejt i sina Olivera.

Goldi i Kurt zajedno su više od četiri decenije, a 1986. dobili su sina Vajatа. Ono što je oduvek intrigiralo javnost jeste činjenica da se nikada nisu venčali. Još devedesetih govorili su da im brak nije potreban da bi veza funkcionisala.

Zašto se nikada nisu venčali?

- Već sam mu potpuno predana, nije li to ono što čini brak? Sve dok smo predani, iskreni jedno s drugim, brižni i zaljubljeni, dobro nam je. Sjajno smo odgojili svoju decu, oni su postali predivni ljudi. Napravili smo odličan posao s njima i za to nismo morali biti venčani. Obožavam da se probudim svako jutro i vidim ga, ali zna, da postoji izbor. Zaista nema razloga da se venčamo, rekla je Goldi.

Tajna njihove dugovečne veze

Kao ključ uspešne veze, istakli su da znaju kada mogu da se oslone jedno na drugo, a kada je važno zadržati lični prostor. Dodali su i da je ključno zadržati privlačnost u odnosu, jer je seksualnost važan deo svake veze.

