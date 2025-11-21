Slušaj vest

Megan Markl ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je tokom intervjua za časopis Harper’s Bazar bila ceremonijalno najavljena punom titulom, iako se nalazila u gotovo praznoj prostoriji.

Stručnjaci za kraljevski protokol ovaj postupak ocenili su kao nepravilnost, ali i kao znakovitu poruku. Po njihovom mišljenju, ovakav gest pokazuje koliko vojvotkinja pridaje značaj svom kraljevskom statusu, iako ga često kritikuje u javnim nastupima.

Reakcije stručnjaka za protokol

Kraljevski komentatori ponovo su se oglasili povodom ovog neuobičajenog prizora zabeleženog tokom snimanja intervjua. Vojvotkinja od Saseksa bila je svečano predstavljena rečima "Megan, vojvotkinja od Saseksa", iako su, prema rečima novinarke, u prostoriji bile samo ona, još jedna osoba iz osoblja i domaćica.

Novinarka Kejtlin Grinidž ispričala je da se scena odigrala u elegantnoj kući na Apper Ist Sajdu u Njujorku, u vlasništvu Meganine prijateljice. Istu vrstu najave čula je i malo ranije, kada je Megan predstavljena grupi devojaka.

Stručnjak za bonton i kraljevski protokol Ričard Ficvilijams potvrdio je da se radi o kršenju ustaljenih pravila. Prema bontonu, gost je taj koji se najavljuje članu kraljevske porodice, a ne obrnuto. U ovom slučaju, novinarka je trebalo da bude predstavljena Megan, a ne Megan njoj, što ceo događaj čini, kako kaže, „ne samo pogrešnim već i pomalo komičnim“.

Ficvilijams je čak primetio da bi scena mogla poslužiti kao inspiracija za satiru u seriji South Park, jer slikovito prikazuje „koliko Megan pridaje važnost svojoj tituli“.

Megan i odnos prema titulama

Ovo nije prvi put da Megan komentariše ili oponaša kraljevski protokol. U dokumentarcu Hari & Megan izvela je burlesknu imitaciju naklona kraljici, a slično je ponovila i u razgovoru sa Opram Vinfri, što je izazvalo brojne negativne reakcije.

Zabeležen je i trenutak iz njenog Netfliks kulinarskog serijala Vit Lav, Megan, kada je ispravila glumicu Mindi Keling jer ju je oslovila sa Megan Markl. Megan je tada naglasila da sada nosi „porodično prezime Saseks“, koje joj, kako je rekla, mnogo znači.

Iako su Hari i Megan odustali od korišćenja stila HRH, titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa i dalje zadržavaju. Međutim, stručnjaci ističu da se njihovo korišćenje mora odvijati u skladu sa tradicijom, a ne kao deo ličnog brenda.

Detalji iz porodičnog života

U nastavku intervjua Megan je govorila o svakodnevici u svom domu i otkrila da ju je suprugova „dečja razigranost“ privukla kada su tek počeli da se zabavljaju. Istakla je da joj rad od kuće omogućava više vremena sa sinom Arčijem i ćerkom Lilibet i često spominje kako joj Lilibet sedi u krilu dok radi, bilo da se bavi kreativnim projektima ili finansijskim analizama.

Naglasila je i da je naučila da bude nežnija prema sebi te da prihvati greške kao sastavni deo procesa.

"Nema perfekcionizma, i grešiti je dopušteno", rekla je.

Novi projekti sa Netfliksom

Na dan objave intervjua Megan je predstavila i tizer za božićno izdanje svog kulinarskog šoua, u kojem će se prvi put pojaviti i princ Hari u kratkoj sceni iz kuhinje. Iako je prva sezona emisije bila loše ocenjena, njihov ugovor sa Netfliksom ostaje jedan od najprofitabilnijih. Platforma je već potvrdila novi višegodišnji aranžman, a Megan ga je opisala kao „izvanredan dokaz snage njihovog partnerstva“.

