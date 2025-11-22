Slušaj vest

Glumica Dajana Kiton, koja je nedavno preminula, često je govorila o snažnom genetskom opterećenju koje njena porodica nosi kada je u pitanju rak kože. Otkrivala je da su joj se i tetka Marta i otac, kao i brat, suočili sa teškim oblicima ove bolesti, a i sama je dva puta vodila borbu sa karcinomom.

„Sećam se da je moja tetka Marta imala toliko ozbiljan rak kože da su joj uklonili nos, a otac i brat su takođe oboleli“, pričala je Dajana dok je objašnjavala koliko je genetika igrala ulogu u njenom slučaju.

Iako se nikada nije udavala, usvojila je dvoje dece i vodila izuzetno aktivan život, posvećujući vreme ne samo glumi već i arhitekturi, fotografiji i restauraciji starina.

Prvi susret sa bolešću i naučene lekcije

Kada je imala samo 21 godinu, Dajani je dijagnostikovan karcinom bazalnih ćelija. Kasnije je priznala da je u mladosti potpuno zanemarivala zaštitu kože.

„Kada sam bila u dvadesetim, nisam obraćala mnogo pažnje… Nisam počela sa negom kože protiv sunca pre svojih četrdesetih“, govorila je sa žaljenjem.

Godinama kasnije dijagnostikovan joj je i skvamozni ćelijski karcinom, zbog čega je prošla kroz dve operacije, kako su pisali iz LA Tajmsa.

Uticaj karijere na zdravlje i borba sa bulimijom

Osim borbe sa rakom kože, Kiton je javno govorila i o poremećaju u ishrani.Bulimija je nastala kada je bila mlada glumica i kada su joj rekli da mora da smrša za ulogu na Brodveju.

„Sve što sam radila je da hranim svoju glad, tako da sam bila zavisnik… Tipična večera je bila velika korpa piletine, nekoliko porudžbina pomfrita sa plavim sirom i kečapom, litar sode, kilogram slatkiša, cela torta i tri pite od banane“, opisivala je Dajana svoje tadašnje navike.

Psihoterapija joj je pomogla da izađe iz tog začaranog kruga.

Život u tajnosti i posledice poremećaja

U intervjuu za magazin Pipl 2017. godine, glumica je priznala koliko je bulimija uticala na njena sećanja i na osećaj pripadnosti u teatru.

„Skrivati svaki dokaz šta si pojeo, a onda da si to ispovraćao… Živiš život koji je veoma čudan. Živiš laž“, govorila je otvoreno.

Dodala je i da se osećala kao autsajder: „Bulimija ti uzima mnogo vremena u danu.“

Poslednji meseci života

Kiton je preminula u 11. oktobra u Kaliforniji, što je potvrdila njena porodica. Prijatelji su naveli da se njeno zdravstveno stanje naglo pogoršalo pred samu smrt.

„Bilo je toliko neočekivano, pogotovo za nekoga sa tolikom snagom i duhom“, rekla je njena dugogodišnja prijateljica za People, naglašavajući koliko je glumičina smrt potresla sve koji su je voleli.

