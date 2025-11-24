Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde jula ove godine ponovo je otvarila pitanje umešanosti Džefrija Epstajna, a prvi put se razmatra i mogućnost dodatnog ispitivanja njegove nekadašnje najbliže saradnice, Gilejn Maksvel. Prema pisanju stranih medija, ona bi ovog puta mogla da otkrije imena osoba koje su mu navodno pomagale u kriminalnim radnjama.

Pod pritiskom javnosti i Kongresa, razmatralo se otpečaćivanje poverljivih materijala, uključujući i zapisnike velikih porota. Ako Maksvel odluči da govori o takozvanoj “crnoj knjizi”, postoji šansa da će se imena pojedinaca koji su godinama bila skrivena pojaviti u javnosti.

Otvoren slučaj Nađe Marcinkove

U svetlu obnovljenog interesovanja za slučaj, ponovo se postavlja pitanje i sudbine Nađe Marcinkove, žene poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, koja je nestala iz javnosti nakon Epstajnovog samoubistva. Navodno ga je u zatvoru posećivala više od 90 puta.

Jedan izvor je svojevremeno tvrdio: "Jako su bliski ... Išla je uglavnom vikendom. Činilo se da se Nađa i Džefri zaista vole. Bilo je to kao da imaju romantičnu vezu.“

Njeno ime se prvi put našlo u fokusu kada je princ Endru dovođen u vezu sa Epstajnom. Otkriveno je da je Marcinkova dolazila kod milionera i dok je izdržavao kaznu u Palm Biču, preneo je Sunday Times.

Optužbe o ulozi u Epstajnovoj mreži

Kasnije je postala jedna od četiri žene koje su se našle u centru istraga o mreži trgovine maloletnicama. Strani mediji navodili su da su te žene bile “regruterke, pomoćnice, seksualne partnerke i prijateljice” ozloglašenog finansijera. Podaci o njoj su kontradiktorni — u američkim evidencijama bila je vođena kao Nađa Markorkona, a pominje se da je rođena 1985. ili 1986. godine.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Žrtve su tvrdile da je Marcinkovu Epstajn upoznao kada je imala samo 16 ili 17 godina i da je zatim postala deo njegovog zlostavljačkog sistema. Prema policijskim izveštajima iz Palm Biča, jedna devojka je detaljno opisivala kako je bila primorana na seksualne radnje i sa Epstajnom i sa Nađom.

U tom izveštaju stoji i tvrdnja žrtve: "Epstajn bi prvo dao detaljne instrukcije, a potom bi mi platio u zamenu za odnos sa njegovom prijateljicom."

Kontroverze oko porekla i statusa

Jedan detektiv je u svom izveštaju naveo: "Epstajn ju je kupio od njene porodice u Jugoslaviji... doveo ju je u SAD da bude njegova "jugoslovenska seksualna robinja", preneo je Daily Mail.

Njeni roditelji su oštro negirali ove tvrdnje, a advokati su isticali da je Marcinkova bila samo još jedna žrtva, dovedena iz Slovačke kao dete.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pomenuti detektiv isprva navodno nije želeo da optuži Marcinkovu, zbog njenih godina i zbog svega što joj se dogodilo, ali godinama kasnije priča je dobila drugu sliku - Nađa u jednom trenutku od žrtve postala predator, te je navodno tražila da joj se garantuje imunitet u okviru Epstajnove nagodbe o priznanju krivice.

Na taj način se sud obavezao da nakon što milioner pedofil prizna svoja dela, istraga neće biti pokrenuta protiv njegovih potencijalnih saradnika, uključujući i Marcinkovu.

Preobražaj i život posle Epstajna

Nakon godina kontroverzi, Marcinkova je promenila prezime u Marcinko i okrenula se karijeri u avijaciji. Radila je kao pilotkinja i čak vodila sopstvenu malu vazduhoplovnu firmu. Poznato je i da je upravljala zloglasnim avionom “Lolita ekspres”, u kojem su se nalazile brojne javne ličnosti poput Bila Klintona i Kevina Spejsija.

Kasnije je radila i u sektoru nekretnina, a bila je i izvršna direktorka Aviloopa, kompanije čija se adresa nalazila u istoj zgradi koju je posedovao Epstajnov brat Mark.

Ćutanje pred sudom

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: Printscreen Instagram

Iako se njeno ime provlačilo kroz desetine optužbi, Marcinkova nikada javno nije komentarisala hapšenje Epstajna, niti je svedočila protiv njega. Njeni advokati su kratko poručili:

"Nađa želi da izrazi saosećanje i podršku kolegama koji su bili žrtva nasilnog ponašanja Džefrija Epstajna."

Tokom jednog svedočenja, pozvala se na Peti amandman najmanje 42 puta kada su je pitali o Bilu Klintonu i drugim imenima povezanima sa Epstajnom, što je zabeleženo u transkriptu iz 2010. godine, čije su pojedine stranice nedavno otpečaćene, preneo je Daily Mail.

