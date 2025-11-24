Nađu je zloglasni pedofil kupio kao tinejdžerku da mu bude jugoslovenska robinja: A onda je postala najveći od svih predatora
Američko Ministarstvo pravde jula ove godine ponovo je otvarila pitanje umešanosti Džefrija Epstajna, a prvi put se razmatra i mogućnost dodatnog ispitivanja njegove nekadašnje najbliže saradnice, Gilejn Maksvel. Prema pisanju stranih medija, ona bi ovog puta mogla da otkrije imena osoba koje su mu navodno pomagale u kriminalnim radnjama.
Pod pritiskom javnosti i Kongresa, razmatralo se otpečaćivanje poverljivih materijala, uključujući i zapisnike velikih porota. Ako Maksvel odluči da govori o takozvanoj “crnoj knjizi”, postoji šansa da će se imena pojedinaca koji su godinama bila skrivena pojaviti u javnosti.
Otvoren slučaj Nađe Marcinkove
U svetlu obnovljenog interesovanja za slučaj, ponovo se postavlja pitanje i sudbine Nađe Marcinkove, žene poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, koja je nestala iz javnosti nakon Epstajnovog samoubistva. Navodno ga je u zatvoru posećivala više od 90 puta.
Jedan izvor je svojevremeno tvrdio: "Jako su bliski ... Išla je uglavnom vikendom. Činilo se da se Nađa i Džefri zaista vole. Bilo je to kao da imaju romantičnu vezu.“
Njeno ime se prvi put našlo u fokusu kada je princ Endru dovođen u vezu sa Epstajnom. Otkriveno je da je Marcinkova dolazila kod milionera i dok je izdržavao kaznu u Palm Biču, preneo je Sunday Times.
Optužbe o ulozi u Epstajnovoj mreži
Kasnije je postala jedna od četiri žene koje su se našle u centru istraga o mreži trgovine maloletnicama. Strani mediji navodili su da su te žene bile “regruterke, pomoćnice, seksualne partnerke i prijateljice” ozloglašenog finansijera. Podaci o njoj su kontradiktorni — u američkim evidencijama bila je vođena kao Nađa Markorkona, a pominje se da je rođena 1985. ili 1986. godine.
Žrtve su tvrdile da je Marcinkovu Epstajn upoznao kada je imala samo 16 ili 17 godina i da je zatim postala deo njegovog zlostavljačkog sistema. Prema policijskim izveštajima iz Palm Biča, jedna devojka je detaljno opisivala kako je bila primorana na seksualne radnje i sa Epstajnom i sa Nađom.
U tom izveštaju stoji i tvrdnja žrtve: "Epstajn bi prvo dao detaljne instrukcije, a potom bi mi platio u zamenu za odnos sa njegovom prijateljicom."
Kontroverze oko porekla i statusa
Jedan detektiv je u svom izveštaju naveo: "Epstajn ju je kupio od njene porodice u Jugoslaviji... doveo ju je u SAD da bude njegova "jugoslovenska seksualna robinja", preneo je Daily Mail.
Njeni roditelji su oštro negirali ove tvrdnje, a advokati su isticali da je Marcinkova bila samo još jedna žrtva, dovedena iz Slovačke kao dete.
Pomenuti detektiv isprva navodno nije želeo da optuži Marcinkovu, zbog njenih godina i zbog svega što joj se dogodilo, ali godinama kasnije priča je dobila drugu sliku - Nađa u jednom trenutku od žrtve postala predator, te je navodno tražila da joj se garantuje imunitet u okviru Epstajnove nagodbe o priznanju krivice.
Na taj način se sud obavezao da nakon što milioner pedofil prizna svoja dela, istraga neće biti pokrenuta protiv njegovih potencijalnih saradnika, uključujući i Marcinkovu.
Preobražaj i život posle Epstajna
Nakon godina kontroverzi, Marcinkova je promenila prezime u Marcinko i okrenula se karijeri u avijaciji. Radila je kao pilotkinja i čak vodila sopstvenu malu vazduhoplovnu firmu. Poznato je i da je upravljala zloglasnim avionom “Lolita ekspres”, u kojem su se nalazile brojne javne ličnosti poput Bila Klintona i Kevina Spejsija.
Kasnije je radila i u sektoru nekretnina, a bila je i izvršna direktorka Aviloopa, kompanije čija se adresa nalazila u istoj zgradi koju je posedovao Epstajnov brat Mark.
Ćutanje pred sudom
Iako se njeno ime provlačilo kroz desetine optužbi, Marcinkova nikada javno nije komentarisala hapšenje Epstajna, niti je svedočila protiv njega. Njeni advokati su kratko poručili:
"Nađa želi da izrazi saosećanje i podršku kolegama koji su bili žrtva nasilnog ponašanja Džefrija Epstajna."
Tokom jednog svedočenja, pozvala se na Peti amandman najmanje 42 puta kada su je pitali o Bilu Klintonu i drugim imenima povezanima sa Epstajnom, što je zabeleženo u transkriptu iz 2010. godine, čije su pojedine stranice nedavno otpečaćene, preneo je Daily Mail.
