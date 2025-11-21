da li ste znali?

Segment tradicionalnih kostima na Mis Univerzuma obično izgleda kao modni festival različitih kultura. Takmičarke najčešće biraju motive koji predstavljaju istoriju, nasleđe i prepoznatljive simbole svojih zemalja. Tako je bilo i ove godine na izboru u Tajlandu – ali je Srbija privukla posebnu pažnju iz neočekivanog razloga.

Srbija predstavila prolaznost vremena

Dok su druge misice prikazivale motive folklora, mitologije ili nacionalnih ikona, srpska predstavnica Jelena Egorova pojavila se u kreaciji koja je bila posvećena – prolaznosti vremena.

Na sajtu modne kuće koja je izradila kostim stajalo je sledeće objašnjenje:

"Ova srpska narodna nošnja predstavlja omaž istoriji i duhu srpske nacije. Njena glavna karakteristika - astronomski časovnik inspirisan srpskom tradicijom - simbolizuje vreme, sudbinu i veru. Motiv noćnog grada i manastira odaje počast Beogradu i pravoslavnom nasleđu Srbije, dok plavi talasi i zvezde predstavljaju Dunav. Zlatni ornamenti simbolizuju svetlost i nadu. Boje prelaze iz duboke plave u zlatnu, oslikavajući put Srbije ka snazi, dok dugački, lepršavi šlep simbolizuje napredak i kretanje ka budućnosti".

Spektakularna haljina – ali bez srpskog dizajna

Kreacija koju je Jelena nosila izrađena je u Kambodži, u okviru modne kuće Alma Couture, kao deo njihove kolekcije za sezonu proleće/leto 2026. Haljina je nosila naziv „Duh zaboravljenog“, a odlikovala ju je ručna izrada, raskošna dekoracija i težina od čak 23 kilograma. Iako je kostim vizuelno bio veoma upadljiv, mnogi su se pitali zbog čega se u nacionalnom segmentu nije pojavio dizajn koji bi autentično predstavljao Srbiju.

Alma Couture – azijski gigant visoke mode

Modna kuća koja je izradila haljinu godinama je jedna od najistaknutijih u azijskoj couture modi. Posebnu međunarodnu pažnju privukli su nakon svojih nastupa na Njujorškoj nedelji mode, gde je njihova estetika prvi put privukla značajno interesovanje zapadnih medija. Njihove kreacije najčešće nose najveće zvezde Tajlanda, Kambodže i Vijetnama, a poznate su po izuzetno zahtevnoj ručnoj izradi i luksuznim materijalima.

Cena luksuzne izrade

Prema informacijama sa sajta brenda, haljine se izrađuju od svilenog tila i organze, uz ručno vezenje, kristale i drago kamenje. Proces može trajati i do deset nedelja, a pojedine kreacije dostižu težinu od 30 kilograma.

Iako cena konkretne haljine nije objavljena, sudeći po drugim komadima iz iste kolekcije: mini model košta oko 8.800 dolara, midi verzija oko 16.000 dolara. S obzirom na to da je Jelenin kostim bio duži, raskošniji i kompleksniji, može se zaključiti da pripada višem cenovnom rangu unutar kolekcije.

