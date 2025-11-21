Slušaj vest

Evrovizijski muzički festival menja svoja pravila u vezi sa glasanjem i promocijom nakon kontroverze u vezi sa izraelskim rezultatom na ovogodišnjem takmičenju.

Neke zemlje izrazile su zabrinutost nakon što je Izrael osvojio prvo mesto u glasovima publike na takmičenju u maju, završivši na drugom mestu ukupno, nakon što su uzeti u obzir i glasovi žirija.

Fanovi će sada moći da daju za jednog kadidata maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, a žiriji će se vratiti u polufinala.

Organizatori će takođe zabraniti takmičarima i emiterima da učestvuju u promotivnim kampanjama trećih strana, uključujući i vlade. Prošle godine, pojavili su se izveštaji da je jedna izraelska državna agencija platila oglase i koristila zvanične državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za njihovu pesmu.

Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da je stiglo „mnogo povratnih informacija od članova i naših fanova“ nakon takmičenja 2025. godine, dodajući da žele da Evrovizija „dobro preispita svoja pravila“.

„Postojao je mali strah da vidimo neprimerene promotivne aktivnosti, posebno od trećih strana, možda i vlada, koje su nesrazmerne u odnosu na prirodnu promociju koju bi trebalo videti u takmičenju“, rekao je on.

Naglasio je da „neće izdvajati nijednog učesnika ili emitera“, ali da su promene podstaknute nizom promotivnih kampanja poslednjih godina – posebno od trećih strana – koje su bile „van ravnoteže“ sa duhom takmičenja.

Prisustvo Izraela na Evroviziji takođe je naišlo na protivljenje nekih zemalja učesnica zbog rata u Gazi.

Španija, Irska, Slovenija, Island i Holandija izjavili su da bi mogli razmotriti bojkot takmičenja sledeće godine ukoliko Izrael učestvuje.

Iako se Grin nije direktno osvrnuo na učešće Izraela, rekao je da se nada da će ove mere „uliti ljudima poverenje da takmičenje ostaje nepristrasan i neutralan prostor“.

U saopštenju je dodao: „Preduzimamo jasne i odlučne korake kako bismo osigurali da takmičenje ostane proslava muzike i jedinstva. Takmičenje mora ostati neutralan prostor i ne sme biti instrumentalizovano.“

Nova pravila:

Ona će „destimulisati nesrazmerne promotivne kampanje… posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući vlade ili vladine agencije“. Organizatori su rekli da emiteri i izvođači neće smeti da „aktivno učestvuju u, omogućavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle da utiču na glasanje“.

Broj glasova koje publika može da da biće smanjen sa 20 na 10 po osobi, što je Grin rekao da će i dalje omogućiti ljudima da svoje glasove „raspodele na više izvođača“. Nakon ovogodišnjeg takmičenja, flamanski poslanik izjavio je da je dozvoljavati 20 glasova „sistem koji ohrabruje manipulaciju“.

Žiriji, koji se trenutno koriste samo u finalu, biće vraćeni i u polufinala kako bi se „osigurao kvalitet i raznovrsnost muzike“, rekao je Grin, „kao i poštovanje želja publike“.

Organizatori će poboljšati tehnički nadzor kako bi „otkrili i sprečili lažno ili koordinisano glasanje i pojačali praćenje sumnjivih obrazaca“.

Pretnja bojkotom

Glasanje o učešću Izraela trebalo je da se održi u novembru, ali Evropska radiodifuzna unija (EBU), organizator takmičenja, otkazala ga je zbog „nedavnih dešavanja na Bliskom istoku“, uključujući primirje u Gazi.

Rečeno je tada da će se o učešću Izraela raspravljati na sastanku uživo u decembru, ali još uvek nije jasno da li će glasanje ipak biti održano.

Grin je rekao da učestvuju emiteri i njihovi izvođači, a ne vlade, i da je važno „držati geopolitiku van scene“.

Austrijski javni emiter ORF, koji će biti domaćin takmičenja 2026. godine, ranije je pozvao zemlje da ne bojkotuju takmičenje naredne godine u Beču.

Na pitanje da li će se glasanje ipak održati, Grin je odgovorio: „Nadamo se da ovaj paket mera daje našim članovima dovoljno sigurnosti da Evrovizija ostane neutralan i nepristrasan prostor.“

Izrael je zauzeo drugo mesto na najnovijem Evrovizijskom takmičenju u maju, a njegov pevač Juval Rafael dobio je najveći zbir glasova publike.

Međutim, dodavanjem glasova žirija, pobednikom je proglašen Austrijanac JJ (Džej Džej) sa pesmom Wasted Love.

Finale 70. Evrovizijskog muzičkog festivala biće održano 16. maja, dok će polufinala biti održana ranije te nedelje na istom mestu, Bečkoj dvorani Wiener Štathale.

Biće to treći put da Beč ugosti ovo takmičenje, a poslednji put dogodio se 2015. godine.

(Kurir.rs/ BBC)

